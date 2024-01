Kamoun in Elsene: Syrische streetfood met verslavende smaken

Georges Baghdi Sar is een Brussels horeca­fenomeen. Als kind leerde hij de kneepjes van het vak in het restaurant van zijn ouders, die vanuit Syrië naar België kwamen toen Georges elf was. Na zijn schoolcarrière besloot hij – tegen de zin van ouders – hotelschool te volgen.

Na leertijd in enkele sterrenzaken staat hij nu aan het hoofd van een succesvolle restaurantketen, My Tannour, met vijf vestigingen in Brussel. Hier brengt hij een authentieke versie van het Syrische streetfood, met versgebakken platbrood als basis voor gerookt lam of gegrilde halloumi. Een klein jaar geleden opende hij Kamoun, een energiek restaurant waar je de Levantijnse keuken krijgt voorgeschoteld, met centraal in de keuken een open vuur.

Als wij op een doordeweekse woensdag vroeg het restaurant binnenwandelen zijn we niet alleen. De zaak loopt vol en de sfeer is wervelend. Scoren doet Kamoun alvast met zijn gebalanceerde cocktails: een cosmo met sumacsiroop en een lavendel-sour zijn allerminst zoet en om ter mooist versierd.

De rijkelijk gedecoreerde hummus wordt rechtstreeks op tafel geserveerd, wat meteen een ongedwongen sfeer (en een Instagram-waardige foto) oplevert. Erg lekker, alleen spijtig dat hij koelkastkoud is. De toppings van geroosterde bloemkool, pijnboompitjes, frisse salsa en gepofte look zorgen dan weer wel voor gevarieerde happen.

© Flash & Fourchette

Het romige lamsvlees, geserveerd met couscous en pittige saus, is fantastisch. De smaak is zuiver, de textuur hemels en de pit pept het geheel op. We eten er de perfect brosse frieten bij, geserveerd met een wolk chilivlokken en een dot ‘toum’, een knoflookcrème. Afsluiten doen we met een zoete baklava en een originele crème brûlée, die verrassend luchtig is en op smaak gebracht met het delicate aroma van oranjebloesem.

We missen wat persoonlijke aandacht aan tafel en de timing is soms wat gek, maar dat vergeven we dit restaurant: de smaken en texturen zijn verslavend en alle ingre­diënten zijn vers en smaakvol.