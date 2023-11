Julius Persoone (24)

Chocolatier

Julius Persoone is chef bij The Chocolate Line, de chocoladefabriek waar een internationaal team van chefs, bakkers en chocolatiers onder zijn leiding de meest waanzinnige creaties maakt. Dit jaar werd hij bekroond door Gault&Millau met de prijs van beste chocolatier van het jaar.

Enkele jaren geleden nam je als piepjonge gast de productie van het chocoladebedrijf van je vader Dominique over. Hoe ging dat?

“Mijn vader gaf me volledig vrij spel. Je kunt in onze winkels nog steeds de klassiekers kopen die hij ontwikkelde, maar ook een heel nieuw gamma van mijn pralines. Geen zoete chocolaatjes maar wel smaken die je verbluft achterlaten. Zo creëerde ik een praline die proeft naar vers gemaaid gras: de knalgroene ganache is gemaakt van versgeperst gras dat wordt gemengd met sap van selder en appel. Ook de pralines met zelfgekweekte tomaat, gekaramelliseerde garnaalkoppen of gefermenteerde champignons zijn van mijn hand.”

Hoe kom je op het idee om zo’n atypische smaken in een praline te stoppen?

“Veel smaken komen voort uit ons fermentatielaboratorium, waar een van de voormalige chefs van In De Wulf aan het hoofd staat. Het lactofermenteren van groenten, fruit en sappen levert unieke smaken op die je niet meteen met chocolade associeert, met als doel zo weinig mogelijk te moeten weggooien. Ik gebruik mijn wetenschappelijke kennis om een product te maken dat net heel emotioneel is, dat vind ik zo interessant.”

