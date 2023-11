Goud in de mond: in deze 3 hotels kun je ontbijten bij een sterrenchef

Steeds vaker lijken hotels sterrenchefs in te schakelen om zich over het ontbijtmenu te buigen. Drie nieuwe adressen waar je met plezier je wekker voor zet.

Dovetale, Londen

Deze zomer opende 1 Hotels in de Londense wijk Mayfair (vlak bij Hyde Park) zijn eerste duurzame designhotel op Europese bodem. Kopenhagen, Parijs en Kreta moeten weldra volgen. In het bijbehorende restaurant werkte tweesterrenchef Tom Sellers ook het ontbijt uit. Vergeet English breakfast (al kun je dat vanzelfsprekend ook bestellen): Sellers pakt uit met creatieve opties als ontbijtkoeken met geroosterde vijgen en venkelzaad, spicy havermout met gepocheerde dadels en amandelmelk, en zelf­gemaakte boxed cereal.

Berkeley Street 3, Londen, 1hotels.com/mayfair/taste/dovetale



La Rigue, Knokke-Heist

Nu het einde in Hof van Cleve nadert, zet Peter Goossens alles in op zijn restaurant in het recent heropende La Réserve in Knokke. “Verwacht geen eindeloos buffet met tien soorten confituur, acht granola’s en roerei in een warmhoudbad”, zegt de driesterrenchef. “Dat vind ik verschrikkelijk.” Hij kiest net als bij het diner voor klassiekers van topniveau, zoals zelfgebakken brioche of seizoensspecials als gevulde pannenkoek met fruit. Voor de viennoiserie ging Goossens aankloppen bij zijn voormalige chef-patissier Joost Arijs.

Elizabetlaan 160, Knokke-Heist, la-rigue.be



Kitchen by Stéphanie Le Quellec, Parijs

Met plafonds van acht meter hoog is het nieuwe belle-époquerestaurant van twee­sterrenchef Stéphanie Le Quellec op zijn minst indrukwekkend te noemen. De zaak opende deze zomer de deuren in het Parijse Hôtel Madame Rêve, wat maakte dat Le Quellec ook een ontbijtmenu moest ontwikkelen. In tegenstelling tot het grootse interieur kiest de chef hier resoluut voor luxueuze eenvoud: verwacht een klassiek Frans ontbijt met botercroissants, chocoladebroodjes, vers bereid roerei of zuurdesemtoast met avocado.

Rue du Louvre 48, Parijs, madamereve.com/restaurants/kitchen