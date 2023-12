Aan huis geleverd: kersthapjes van 3 Belgische traiteurs getest

Geen kerstmenu zonder aperitiefhapjes. Onze redacteurs en hun gezelschap testten de aperitiefhapjes van drie Belgische traiteurs uit. Ze vallen niet enkel goed in de smaak, maar worden ook nog eens tot aan de deur geleverd.

1. Foodbag

Maaltijdbezorger Foodbag biedt deze feestdagen een assortiment bereide aperitiefhapjes voor echte kaasfanaten. Starten doen we met de bladerdeeghapjes, waarvan de vorm ons alvast in de kerstsfeer onderdompelt. Niemand die iets negatief opmerkt over hun smaak, al wordt geconcludeerd dat iets meer variatie niet zou misstaan. Vooral de kerstboom met ham en kaas en de ster met kaassaus vertonen weinig verschil. Gelukkig weet de pizza van geitenkaas zich te onderscheiden met specerijen die voor de finishing touch zorgen. Daarna is het moment aangebroken: de visschelp – die ons in zijn verpakking al deed watertanden – komt op tafel. De schelp, gevuld met Sint-Jakobsvruchten en grijze garnalen, blijkt een ware smaaksensatie. De rijke kaassaus met een subtiele hint naar witte wijn, maakt dat zowel mijn gezelschap als ikzelf de schelp met plezier oppeuzelen. Laat ons zeggen dat de schelp brandschoon was na onze aanval.

De ovenhapjes zijn verkrijgbaar per 12 stuks aan 9,90 euro. De coquilleschelpen zijn verkrijgbaar per twee en kosten 14,99 euro. Tot 28 december 9u ’s ochtends kunnen deze hapjes besteld worden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Solid Stash

Zélfs mijn vleesminnend gezelschap is positief verrast door deze hapjes. Bij Solid Stash, de veganistische maaltijdbezorger, werd sterk ingezet op variatie. Aan de start van onze proeverij heerste al meteen een spanning over wie het laatste bladerdeeghapje met champignon en truffel mocht verorberen. Het exemplaar, met zijn vernieuwende smaak en krakend laagje bladerdeeg, wordt tot winnaar van de avond gekroond. De mac no cheese bites en rijstkroket met Thaise vulling voegden een onverwachte twist toe aan het geheel. Maar – we spreken uit ervaring – wees voorzichtig met de rijstkroket: neem ze in één keer in je mond om kruimels te vermijden. Helaas scoren de worstenbroodjes met rode veenbessencompote en pizza niet al te hoog in hun krokantheid, vooral dan de pizza met te veel bladerdeeg en te weinig vulling. Een tip: laat deze allebei een paar minuten langer in de oven vertoeven. Ondanks dit euvel geen slecht woord over hun smaak, vooral bij diegenen die liever niet de al te avontuurlijke route op gaan.

De ovenhapjes zijn verkrijgbaar per 22 stuks aan 27,99 euro. Daarvan wordt 1 euro bijgedragen aan het Rode Kruis. Tot uiterlijk 20 december kunnen deze hapjes besteld worden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Cru

Voor een diverse selectie aan aperitiefhapjes blijkt versmarkt Cru het adres bij uitstek, al zijn veganistische opties helaas schaars. Beginnen doen we met het ongekraakte trio van oesters. Het openen vergt wat moeite – waar YouTubetutorials al niet goed voor zijn, maar ze werden zeer gesmaakt. Wij degusteerden ze met – hoe kan het ook anders – een klein beetje citroen en peper erbij. Ook aan de gemarineerde Schotse zalm voegen we een toefje honing-mosterdsaus toe, niet per se noodzakelijk, maar het doet het hapje nog vlotter de mond inglijden. Daarna zijn de bladerdeeghapjes aan de beurt. Onze test bestond uit mini-worstenbroodjes, maar tijdens de feestdagen kun je ook een meer gevarieerde mix bestellen. Worstenbroodjes kunnen nogal snel te boterig en te zwak in krokantheid zijn, maar dat is hier alles behalve het geval. Met hun vleugje venkel zijn het smaakvolle exemplaren. Het hoogtepunt van de apéro is de gedroogde Menapii ham. Niet te zout en perfect in balans qua vet, biedt deze ham een krachtige en volle smaak.

Meer informatie over de prijzen vind je hier. De bestellingen voor zowel afhaling als levering op 23 en 24 december kunnen geplaatst worden tot en met 17 december, die voor afhaling en levering op 30 en 31 december, tot en met 24 december. Daarnaast is het gamma aan aperitiefhapjes doorlopend verkrijgbaar bij de versmarkten van Cru.