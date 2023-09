De truc met de kaarsen: zo haal je het interieur van wijnbar Nightshop in huis

De ruimte voor de wijnbar slash restaurant van Jocasta Allwood en de koffiebranderij van haar lief Jens Crabbé werd al snel te klein voor beide projecten. Hulp bij de architecturale ingrepen kreeg Allwood van Gijs Van Vaerenbergh. Maar de functie-first designaanpak nam Jocasta zelf in handen.

Voor ze zich omschoolde tot sommelier was Jocasta Allwood grafisch vormgeefster. Toen ze samen met haar partner besloot uit te breiden met hun zaak Nightshop, wist ze dan ook goed welke richting ze uit wilde met het interieur. Wij vroegen haar naar enkele onmisbare designtips voor een stijlvolle én praktische keuken.

Elke centimeter telt

“Bij het ontwerpen van een functionele keuken is het belangrijk om rekening te houden met de dimensies van de ruimte: is het gangpad breed genoeg om elkaar te kruisen, kun je de vaatwasser makkelijk openen, kun je er nog langs als de koelkast openstaat? Ik kan me voorstellen dat mensen daar thuis overheen kunnen kijken. Daarnaast is de hoogte commonsense: hier staat het werkblad op 94 centimeter, wat voor de meeste mensen de ideale hoogte is om de hele dag aan te werken.”

© SAM A. HARRIS

Betonnen tafelblad

“Deze combinatie van werkblad en eettafel zag ik bij P Franco in Londen: je hebt er een lange tafel in het midden, met aan het hoofdeinde een inductievuur waar chefs in elementaire omstandigheden koken. Iedereen kan errond, er is niet altijd plaats en dan sta je maar gewoon tussen de wijnrekken: dat is bijzonder in een restaurant, maar het heeft een nice vibe.

Ons tafelblad is van gewapend beton. Beton oogt prachtig en je weet dat het een mooi patina zal krijgen tijdens het verouderen. Een vriend maakte de bekisting en een betonbedrijf heeft de vulling gedaan. We wilden een erg lange tafel: onder het voorste deel bewaren we wijndozen, achteraan het werkblad is ruimte voor koelkasten.

Als er iets essentieel is in een keuken voor mij, dan is het wel een kookeiland – dat is iets wat ik thuis mis. Je kan aan de ene kant van de tafel koken, terwijl iemand anders iets drinkt aan de andere kant. Ondertussen kan je dan een gesprek voeren. Zo kan je als chef ook sociaal zijn en plezier beleven.”

© SAM A. HARRIS

Prachtig praktisch

Elke keuze die we in het ontwerp van Nightshop maakten, was in de eerste plaats een praktische keuze, maar dan wel een praktische keuze die niet lelijk was. De grijsgroene akoestische coating van de muren bestaat uit gerecycleerd krantenpapier, de muren verfden we in een kalkverf uit een Leuvense biowinkel.

Alles staat uitgestald uit praktische overwegingen, dat gaat veel sneller dan telkens in een lade te moeten duiken. Het keukengerief dat je ziet hangen wordt minstens tweemaal daags gebruikt en krijgt zo de kans niet om stof te vergaren.”

De truc met de kaarsen

“Onlangs mailde iemand met de vraag om het maakproces van onze kaarsen uit te leggen. Maar er zit geen speciaal proces achter dit ‘ontwerp’, dat ik ook al bij het Parijse restaurant Vivant zag: het zijn standaard witte kaarsen van Ava – wekelijks kopen we er zeventig – die snel smelten omdat het hier ’s avonds zo warm is. Net als de borden komen de kandelaars uit de kringloopwinkel. Zoeken naar uitsluitend zilveren kandelaars gaf ik op, want na twee maanden zie je ze toch niet meer onder al dat kaarsvet.”

© SAM A. HARRIS

Besparen versus investeren

“Nightshop opende aan het einde van de covidperiode in 2022, waardoor ik tijd had om in kringloopwinkels te speuren naar borden in gebroken wit. Nieuw kosten die tot 35 euro per bord. Vijfendertig euro of tien cent: een groot verschil wanneer er een bord sneuvelt.

We hebben wel geïnvesteerd in stoelen. Naast vintage krukken en stoelen koos ik de Udsalg-krukken van Traevarer: ze bestaan in drie houtafwerkingen en zijn zacht van prijs.”

© SAM A. HARRIS

Tweedekans plastic

“Op de betonnen tafel liggen twee immense gespikkelde snijplanken. De ene is een restant van toen ik de ruimte nog met de koffiebranderij van mijn lief deelde en was ooit afkomstig uit een slagerij, de andere is gemaakt van gerecycleerde yoghurtpotjes van het Britse Smile Plastics. Ook bij het Belgische bedrijf Plastic Factory kun je zo’n materialen laten maken – iets wat nog op mijn to-dolijstje staat met ons afval. De planken zijn erg handig in de keuken: goed om op te snijden én makkelijk in onderhoud.”



