Meer complexiteit voor minder geld: onze expert tipt flessen Italiaanse ‘champagne’

Onze drankexpert schenkt klare wijn. In aanloop naar de feesten houdt hij een pleidooi voor Italiaanse Metodo Classico als alternatief voor champagne.

Italianen vieren het zonnige leven graag met bubbels. De laars loopt over van de kwaliteitsvolle maar onbekende bollicini. Tussen Alpen en Etna erkennen de regelneven van het Italiaanse ministerie van Landbouw maar liefst 516 verschillende types schuimwijn: er bestaat veel meer dan lichtvoetige prosecco.

Voor goede bubbels heb je een zure basiswijn nodig. Die maak je niet van zoete zonovergoten druiven. De beste Italiaanse spumantes komen uit relatief koelere of hogere streken. Denk aan Franciacorta langs het frisse Lago’ d’Iseo, of Trento in de Dolomieten. Beide regio’s verwierven faam dankzij hun ‘kopie’ van champagne op basis van de Franse druiven chardonnay en pinot noir. Ze gebruikten daarvoor ook dezelfde methode als de Franse champagneboeren, al noemen de Italianen dat de ‘metodo classico’. De bubbels ontstaan daarbij in de fles, niet in een grote tank zoals bij prosecco. Dat levert complexere wijnen op met structuur.

Metodo Classico uit de laars heeft een concurrentieel voordeel op zijn Franse evenknie. De Italiaanse bubbels rusten meestal maanden langer op hun gistresten dan een champagne in dezelfde prijsklasse. Nog meer complexiteit voor minder geld.

De Italianen zouden hun patriottisme verloochenen mochten ze ook geen spumante van Italiaanse druiven maken. Die autochtone rassen scoren niet alleen vandaag. Thomas Jefferson was rond 1800 al wild van schuimwijn uit Piëmont op basis van ‘barolodruif’ nebbiolo. Elk van de twintig streken in Italië heeft zo zijn troeteldruif. Wijnmakers gebruiken die diversiteit. De consument is stilaan ook klaar voor iets anders dan ‘saaie’ cava of champagne. Het Italiaanse alternatief is de trattoria ontgroeid. Hét bewijs? Max Verstappen rijdt dan wel in een Red Bull, na elke F1-zege spuit hij lustig met Ferrari. Spumante welteverstaan, van het gelijknamige wijnhuis in Trento dat decennia ouder is dan het automerk.

Geproefd en gekeurd: Italiaanse Metodo Classico

1. Ferrari Perlé 2017, Trentino, 36,97 euro, licata.be

Een blanc de blancs van chardonnay die bijna vijf jaar op zijn gistresten rustte. Weelderige brioche, amandelen, citrus en enorme lengte. Bubbel voor bij een hele maaltijd.

2. Monte Tondo, Metodo Classico, Soave, 28,74 euro, winehero.be

De garganegadruif levert een vinnige bubbel met structuur. Wit fruit en een kruidig bittertje. Karaktervol tegengewicht bij gefrituurde vis of groenten.

3. Ferghettina Brut, Franciacorta, Lombardije, 25 euro, purovino.be

Biologische spumante van chardonnay en 15% pinot noir. Frisse groene appels en zijdezacht schuimgevoel. 36 maanden sur lie.

4. Cuvée San Rocco, Tenuta Carretta, Piemonte, 25,60 euro, vinosalentu.be

Lichtgekleurde rosébubbels van nebbiolo. Aalbesjes en abrikoos ondersteund door droge parelende belletjes. Extra brut.