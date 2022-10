Expo’s leggen onze eeuwenlange fascinatie voor Egypte bloot

Het oude Egypte maakt een comeback op de programmatie van internationale musea. Maar de wereld van de farao’s heeft blijkbaar altijd al tot onze verbeelding gesproken. Dat bewijzen ook deze expo’s, in eigen land en verder.

Hou je vast voor een nieuwe golf van Egyptomania… Exhibition Hub – bekend van de ‘immersive experiences’ rond Van Gogh, Frida Kahlo, Dino’s en Banksy – beet bij ons al op 20 juli de spits af. Toetanchamon, zijn graf en zijn schatten reconstrueert de wereld van de jonge farao op de site van Tour & Taxis. Aanleiding van de expo’s is immers de 100ste verjaardag van de ontdekking van het graf van Toetanchamon. Daarenboven is het 200 jaar geleden dat Jean-François Champollion de code van de hiëroglyfen wist te kraken. Die Steen van Rosetta staat nog steeds in het British Museum in Londen. Daar kun je naar de tentoonstelling ‘Unlocking Egypt’ van 13/10 tot 19/2.

Lesje over roem

Ook MUCEM in Marseille pakte al vroeger uit met Pharaoh Superstars (nog tot 17/10). Wie het gemist heeft, krijgt trouwens een herkansing in het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon vanaf 25/11. De expo belicht hoe sommige farao’s tot op vandaag dag internationale iconen zijn, terwijl andere belangrijke figuren volledig vergeten zijn. Cheops, Nefertiti, Toetanchamon, Ramses en Cleopatra gaan bij de meesten even vlot over de tong als pakweg de Kardashians. Het geeft zo een les mee over beroemdheid die vaak tijdelijk is en niet altijd evenredig met de verdienste. Naast vijfduizend jaar geschiedenis krijg je een overzicht van de postume roem van deze personages uit de oudheid. Van hiërogliefen tot reclame, middeleeuwse verlichting tot cartoons… Ze getuigen van de populariteit van de farao’s maar vertellen vaak meer over onze hedendaagse samenleving en verbeeldingskracht.

Egyptomania in 1967: wachtrij voor het Petit Palais in Parijs voor de tentoonstelling ‘Toutânkhamon et son temps’ © Getty

Egypte bij Bozar en Mariemont

Dat is net het punt dat ook het Koninklijk Museum van Mariemont in Henegouwen aanraakt met Egypte, eeuwige passie (tot 16/4). Het verkent de fascinatie die het oude Egypte opwekt in de westerse verbeelding. Je zult er geen Egyptische artefacten vinden maar juist werken uit verschillende periodes die ontsproten zijn aan onze fantasieën over het land van de farao’s. Die werken gaan liefst tweeduizend terug, lang voor de mummie van King Tut werd ontdekt – cultural appropriation riep toen weinig vragen op. Van de Isiscultus tot strips, films en platenhoezen, van Napoleons expansiedrang tot interieurtrends, van Rihanna tot Assassin’s Creed… Egypte maakt flink deel uit van onze populaire cultuur. Of we daarbij een loopje nemen met de realiteit doet er niet toe.

Ruiterstandbeeld van Alexander de Grote (detail) – Genève, Fondation Gandur pour l’art. Foto: André Longchamp

Bij Bozar in Brussel staan de historische feiten wel centraal. Ook deze tentoonstelling heeft als conservator Arnaud Quertinmont van het Koninklijk Museum van Mariemont. De instelling heeft namelijk een enorme collectie uit de Egyptische oudheid. Alexandrië: Vervlogen toekomsten (tot 8/1) neemt de bezoeker mee in de geschiedenis van de antieke metropool. Hier zijn heel wat archeologische vondsten te zien, afgewisseld met hedendaagse kunst.