Picasso Celebration viert kunstenaar met 50 expo’s

Op 8 april 2023 is het vijftig jaar geleden dat Picasso overleed. Daarom wordt in Frankrijk, Spanje en daarbuiten zijn werk nog ‘ns uitvoerig in de kijker gezet. Zo kan je tijdens de Picasso Celebration naar – eveneens vijftig – expo’s en events.

Goed nieuws voor de Picasso-fan: Picasso Celebration 1973-2023 spreidt zich uit over een vijftigtal evenementen in Frankrijk, Spanje en de V.S. Deze belichten de stempel die hij drukte op de kunst van de 20ste eeuw en zijn invloed op kunstenaars van de 21ste eeuw.

Van New York tot Brussel

Van het Prado en Guggenheim tot Centre Pompidou en The Met… De kunstwereld staat te popelen om ’s werelds bekendste kubist te vieren. Mapfre Foundation in Madrid beet eind september de spits af. Nog tot januari 2023 kan je er naar de tentoonstelling ‘Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura’. In april 2024 worden de feestelijkheden afgerond met een expo bij Petit Palais in Parijs.

Onder meer Duitsland, Monaco, Zwitserland, Luxemburg en België vieren mee. Op 14 oktober opent bij ons de expo Picasso & Abstraction bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Thema: Picasso’s relatie met de abstracte kunst. Van zijn eerste kubistische experimenten anno 1907 tot zijn latere werk op de grens met action painting.

Expo’s en meer

Het feestjaar gaat breder dan alleen expo’s. Zo is er eind dit jaar een eerste seminar in museum Reina Sofía in Madrid. Daarop volgt een groot internationaal symposium, eind 2023 bij UNESCO in Parijs. Bovendien wordt volgend jaar het Picasso Study Centre geopend. Dat bundelt de documentatie, bibliotheek en archieven van het Parijse Picasso-museum in een onderzoekscentrum en online.

Picasso werd in 1881 geboren in Malaga. Hij stierf in 1973 in Mougins aan de Franse Rivièra. Voor het volledige programma van de Picasso Celebration 1973-2023: kijk op museepicassoparis.fr