Heropening MoMu met dubbele expo 

Dit weekend maakt het Antwerpse Modemuseum een nieuwe start. Het pakt meteen uit met twee flinke expo’s. Mirror Mirror belicht psychologische facetten van mode. Exploding Fashion biedt dan weer inzicht in een meer technisch aspect: patroonmaken.

Na de heropening in 2021 moest MoMu als snel weer sluiten door technische problemen. Het museum gaat nu voor een vliegende herstart met ineens twee grote tentoonstellingen. Voor beide werd samengewerkt met andere instellingen: het Gentse Museum Dr. Guislain en Londense Central Saint Martins. Samen bieden ze een evenwichtige mix van de emotionele en meer technische kant van mode.

MIRROR MIRROR – Mode & de psyche

Mirror Mirror biedt inzicht in de verbondenheid van mode, psychologie, zelfbeeld en identiteit. Waar ze in Gent zich vooral richten op de context van de psychiatrie, draait de expo bij MoMu meer rond de beleving van het lichaam. In mode is dat vaak niet meer dan een anonieme drager, een soort kapstok om ontwerpen op te tonen. Paspoppen zijn daar het levenloze equivalent van. In deze expo komen ze wat meer tot leven dankzij de custom pruiken van Cyndi Harvey.

Via kunst en avant-gardemode word je langs verschillende thema’s geleid die te maken hebben met het lichaam, zoals schoonheidsidealen of bodydysmorphia. Kunst en mode lopen daarbij dooreen. Silhouetten van Comme des Garçons en Simone Rocha staan er naast werken van onder meer Paul McCarthy, Cindy Sherman of Yasuyuki Ueno. Daarnaast krijg je ook de geschiedenis van menselijke replica’s mee. Van modepoppen en mannequins tot cyborgs en avatars. Historische exemplaren, poppen van Dirk Van Saene, Viktor & Rolf en Walter Van Beirendonck… Zelfs de Barbies waarop de dertienjarige Margiela z’n eerste creatie vormgaf.

Yasuyuki Ueno, zonder titel, 2010, Kleurpotlood op papier, Courtesy of the artist en ABCD / ART BRUT Collection Bruno Decharme © MoMu Antwerpen

Exploding Fashion: Van 2D tot 3D tot 3D-animatie

De tweede tentoonstelling draait rond patronen. Ze volgt uit een onderzoeksproject aan het Londense Central Saint Martins. Dat bestudeerde patroonmaken in de mode van de 20ste eeuw en toont het belang van de patroonsnijder aan. Zaadje voor het project was trouwens de MoMu-tentoonstelling ‘Game Changers – Het 20e eeuwse silhouet heruitgevonden’ in 2016. De jurk van Charles James was zo fragiel dat het museum ze niet kon laten overbrengen.

Er worden vijf iconische ontwerpen ontrafeld, van het kledingstuk terug naar het ontwerp. Het zijn bijzondere stukken van grensverleggende ontwerpers die tegelijk vernieuwende patroonsnijders waren: Madeleine Vionnet, Charles James, Cristóbal Balenciaga, Halston en Comme des Garçons. De verstilde museumstukken komen daarna opnieuw tot leven in een 3D-animatie. Je ziet hoe bijvoorbeeld de Halston-jurk in real life zou bewogen hebben. Door te visualiseren hoe ze ontstaan is en zich rond een lichaam gedraagt, kan ze in deze expo op een dynamische manier weergegeven worden.

3D-animation of the remade Halston dress (foto Liam Leslie) © MoMu Antwerpen

​MIRROR MIRROR – Mode & de psyche, 08/10/2022 tot en met 26/02/2023. Exploding Fashion: van 2D tot 3D tot 3D-animatie, 08/10/2022 tot en met 05/02/2023.​ Meer info via momu.be