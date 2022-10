Op z’n Belgisch

Postbussen van karton en ducttape, vuilnisbakken die gaten in het asfalt afdekken, fietspaden die over straatmeubilair lopen en met de hand overschilderde verkeersborden: volgens Belgian Solutions is geen land absurder – of creatiever – dan het onze. De Facebookpagina over de ad-hocoplossingen in de openbare ruimte van de Brusselse kunstenaar David Helbich telt inmiddels 35.000 volgers en leidde in 2013 tot een eerste fotoboek, dat ondertussen zes keer herdrukt werd. De derde editie van Belgian Solutions gaat vrolijk door op de ingeslagen weg en biedt opnieuw honderden voorbeelden van hilarisch kunst-en-vliegwerk. Opgelet: nogal wat foto’s zijn doordenkertjes.

