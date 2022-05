Bijna even populair als het Londense warenhuis Liberty zelf zijn de bloemetjesstoffen die ze produceren. Zo brengt Gant deze maand een kleine collectie uit die gemaakt is van de stoffen van Liberty Fabrics. Ze doken in hun archief op zoek naar interessante motieven en vonden meer dan alleen bloemen. “Het resultaat is een eclectische mix die je terugvoert naar eind jaren zestig, begin jaren zeventig; de tijd van de vrije geest”, zegt creative director Christopher Bastin. Gant is trouwens niet het enige merk dat deze zomer samenwerkt met Liberty Fabrics. Mr Marvis brengt in gelimiteerde oplage twee shorts (109 euro) uit met een bloemenprint van het Britse merk. En ook Roxy, Tartine & Chocolat en Bonpoint gingen bij hen aankloppen.

Gant en Mr Marvis werkten met stoffen van Liberty Fabrics. © GF/ GANT