Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: vogelnestjes, museumplezier en wildkamperen in Scandinavië.

Kamperen in het Noorden

Nordic is een Belgische Scandinavië-specialist waar je enkel reizen naar het Noorden kunt boeken. Nieuw in hun aanbod sinds dit jaar zijn campertrips in Zweden, Noorwegen of Finland, waarbij je zelf je route kiest, maar hulp krijgt van een boekje vol kampeertips en overnachtingsplekken. Op veel plaatsen in Scandinavië geldt nog het ‘allemansrecht’: je mag er vrij kamperen zolang je de natuur niet verstoort.

nordic.be

Goed genest

Deze maand opent het beroemde Treehotel in Zweden de nieuwe boomhut Biosphere, een zwevende kamer omgeven door 350 vogelhuisjes, ontworpen door het Deense architectenbureau BIG. Treehotel staat bekend om z’n boomhutten, elk getekend door een andere Scandinavische architect. Overnachten in de nieuwe Biosphere is niet goedkoop (1145 euro voor één nacht), maar de site heeft gelukkig ook betaalbare hotelkamers. Onze tip: boek daar voor een tiende van de prijs en ga vervolgens op wandeltour langs de bijzondere hutten.

Vanaf 100 euro voor een tweepersoonskamer in het hotel, treehotel.se

Kunst kijken in Oslo

Op 11 juni opent in Oslo het langverwachte National Museum. Het gebouw moet het grootste museum in Scandinavië worden en zal de voormalige National Gallery, Museum of Contemporary Art en het Norwegian Museum of Decorative Arts and Design verzamelen onder één dak. Oslo zit in een momentum, want eind vorig jaar was er ook al de opening van het Munchmuseet, het museum met meer dan 25.000 werken van Edvard Munch.

nasjonalmuseet.no

De nieuwe boomhut Biosphere, in het Treehotel in Zweden © GF