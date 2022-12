Van ademcoaches tot vintage-interieur: dit zijn de ontdekkingen van 2022

Beroepshalve wordt de redactie van Knack Weekend dagelijks verrast door nieuwe merken, restaurants, hotels, wandelingen enzovoort. Welke nieuwkomers zijn ons bijgebleven en dus ook voor jou het ontdekken waard? Onze top vijf.

De keramiek van Meeki Choget

Redacteur Jorik Leemans: ‘Voor de Weekend Update van het magazine van Knack Weekend ga ik steeds op zoek naar leuke activiteiten en producten die ik wil meegeven aan onze lezers. Toen ik begin dit jaar stootte op de keramiek van leeftijdsgenote Mieke Gochet (artiestennaam: Meeki Choget), was ik meteen verkocht door haar kleurrijke en betaalbare creaties. De ontwerpster en illustratrice uit Ternat maakt met de hand beschilderde voedingswaren uit klei die zorgen voor een leuke knipoog in je interieur. Waarom zou je deze feestdagen niet eens onderleggers in de vorm van salami onder de kerstboom leggen?’

meekichoget.com

De juwelen van Alhaja

Freelance journalist Katrien Huysentruyt: “In het grimmige voorjaar van 2022 raakte ik in de ban van een paar oorbellen: vergulde ringen met flamenco-vibe en de belofte van zon en zomer, betere tijden. De maker was Alhaja, een jong Spaans juwelenmerkje. Alhaja is een Spaans woord van Arabische afkomst dat een erg kostbaar object aanduidt, meestal een sieraad. Het label focust op tijdloosheid (je kunt de ontwerpen ook in massief goud of zilver bestellen), produceert lokaal en haalt inspiratie uit z’n mediterrane roots. Kostbaarheden bestel je niet prozaïsch online, maar Alhaja wordt helaas vooral in Spanje verkocht. Uiteindelijk kwam mijn spark of joy dus per post aan. Een aanrader voor wie op zoek is naar wat zonnigheid, deze winter”.

alhajastore.com

De multistyler van Dyson

Online redacteur Aylin Koksal: ‘Sommige beauty-tools zijn nu eenmaal de hype waard, zoals de multistyler van Dyson. Na jarenlang mijn ontembare haar beschadigd te hebben aan allerhande stijl- en krultangen, besloot ik alle haartools af te zweren.Tot ik op TikTok de multistyler tegenkwam, die zowat het equivalent is van een PlayStation 5 voor vrouwen. Een tool met zes opzetstukken waarmee je het meest statische, steile of wilde haar kunt föhnen, drogen, gladmaken of krullen zonder het te beschadigen? Ik was onmiddellijk verkocht. En dat bleek de beste beslissing ooit te zijn: nooit meer droog haar, gespleten puntjes en elke keer mooie kapsels. Wat wil een mens nog meer?’

dyson.com

De online vintagewinkel Reliving Furniture

Journalist Mare Hotterbeekx: ‘Voor de Black Design verzamelde collega Amélie 50 adressen waar je tijdloos design kan scoren. Eén van die adresjes is de online winkel Reliving. Handelaars en particulieren kunnen er vintage interieurspullen op een veilige manier kopen of verkopen. Het aanbod is beter gecureerd en minder overweldigend dan op marktplaats of 2dehands.be, maar wel nog steeds groot genoeg om er altijd wel iets leuks te vinden. Leuk extraatje is ook het creatieve Instagram-account van het merk, dat vol staat met originele vintage-interieurs. Je doet er bakken inspiratie op.’

reliving.be/

De ademtool ‘moonbird’

Journalist Lotte Philipsen: ‘Begin 2022 testte ik het ademapparaatje moonbird, op de markt gebracht door het Belgische duo Michael en Stefanie Broes. Het apparaatje dient als tactiele ademcoach en helpt om tot rust te komen en beter te slapen. Niet alleen hielp moonbird – en de app die erbij hoort – om na drukke werkdagen stress van me af te laten glijden, het was ook het startschot voor een uitgebreide zoektocht naar beter en rustiger ademen. Iets wat zo zelfsprekend leek, namelijk ademen, bleek toch niet zo evident. Gelukkig zijn er hulpmiddelen, zoals moonbird en sessies bij ademexperts, die soelaas bieden. Nog op zoek naar een goed voornemen? Ik kan bewuster ademhalen ten zeerste aanbeleven.’

moonbird.life