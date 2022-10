De grote vintage interieurgids: 50 adressen waar je tijdloos design scoort

Experts noemen een meubel ‘vintage’ wanneer het tussen de 20 en 99 jaar geleden is gemaakt. Wij doken in onze adresboekjes om de interessantste verkopers te verzamelen.

PRELOVED

Geen design met grote ‘D’, maar de eigenzinnige selectie van liefhebbers met een hart voor vintage.

Studio Vangst

Baudelostraat 23, 9000 Gent, studiovangst.be

Open op woensdag en vrijdag van 11u30 tot 18 u, op zaterdag van 10 tot 18u of op afspraak.

Lola Valkenborg opende haar winkeltje nabij de Vrijdagmarkt eerst in bijberoep. Maar al snel bleek de visie van de interieurarchitecte genoeg aan te slaan om het voltijds uit te baten. “Zes jaar geleden bestond er in Gent nog geen interieurwinkel die hippe, betaalbare tweedehands items aanbood. Je kwam of terecht in een kringwinkel of bij een high-end vintage verkoper.” Lola’s ‘vangsten’ bevinden zich daar ergens tussenin. Een prijscategorie die aanleunt bij Ikea met het verschil dat je er unieke items vindt om je woning mee in te richten. Ze heeft een oog voor bijzondere feelgoodobjecten en -meubelen en beperkt zich niet tot één tijdperk of interieurstijl.

Studio Vangst © GF

Christiaensen & Christiaensen

Kloosterstraat 58, 2000 Antwerpen, christiaensen-christiaensen.be

Open van woensdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Op zoek naar een space age-lamp voor de hal of een kussen voor je Wassily? De inventaris van de zussen Christiaensen vormt een ideale en betaalbare mix van preloved en nieuwe items. Je kunt er op een designerstuk botsen, maar wordt er niet per se mee om de oren geslagen. De laatste vintage vondsten posten ze in hun Instagramfeed (@christiaensen-christiaensen) en vliegen de deur uit. Gelukkig is de toevoer van vers spul even constant.

Itemz

Oude Postbaan 62, 3530 Houthalen-Helchteren, itemz.be

Open op afspraak.

Vintage, brocante, industriële items: het assortiment van Itemz is moeilijk te labelen. Je valt er evengoed op een oude houten ladder als op een vintage fifties dressoir (een designerstuk kost uiteraard meer). Lincy Bos verzamelt op buikgevoel: ze moet zelf achter elk stuk kunnen staan, maar volgt ook de interieurtrends. Verkopen doet ze zowel online, via de site en internationale platforms, als fysiek vanuit haar ‘vintage farm’.

Trésor

Charleroise Steenweg 90, 1060 Brussel, @cessismore_tresor

Open van donderdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u en op afspraak.

Deze nieuwkomer in het vintage designgebeuren in Brussel doet zijn naam alle eer aan. Cécile Delcourt is interieurontwerpster, docente en schattenzoekster. Zij heeft een passie voor Italiaans design uit de jaren 70 en pakt zowel met populaire objecten uit als met creaties van grote merken. Haar pronkstuk is het modulaire meubel Componibili van Kartell, dat ook deel uitmaakt van de permanente collectie van het MoMa in New York.

BIJZONDER

Of je er nu je gading vindt of niet (maar vast wel): hier snuisteren is op zich al een hele ervaring.

Wunderkammer

Onderstraat 21, 9000 Gent, @wunderkammer_gent

Open van woensdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Jennifer Kesteleyn had geen betere naam kunnen bedenken voor de boetiek waar ze haar met zorg uitgezochte stukken uitstalt. Vlug binnenwippen is géén optie, want ze weet op wonderlijke wijze zoveel moois samen te brengen dat je er meteen de tijd vergeet. Een talent dat ze aan haar ouders, fervente rommelmarktgangers, dankt. Je vindt er meubelen en objecten binnen elk budget. Van Maison Jansen-palmboomlampen tot rotan Emmanuelle-stoelen, olifant-plantenkrukjes, taxidermie, oude schoolposters en niet al te bekende designiconen. Je volgt haar ook best op Instagram voor dagelijkse vintage drops. Maar aarzel niet te lang om te reageren op haar Stories, want voor je het weet is alles verkocht.

Wunderkammer © GF

Het Huis van Wauw

Kortrijkstraat 210, 8550 Zwevegem, wauw.be

Open op zaterdagnamiddag of op afspraak.

Geen depot of donkere winkel, wel een riante, klassieke villa uit 1951 in de groene buitenwijk van Zwevegem. Daar ontvangt Davy Depaepe zijn bezoekers wekelijks in een nieuwe setting van high-end mid-century vintage design. Denk Tulip-tafel, Camaleonda-sofa of Bertoia-stoelen, maar evengoed space age Weltron-stereo’s en taxidermie. Kwestie van de zaken meteen in een huiselijke sfeer te zien. Verzamelaar van Louis Vuitton-koffers? Dit is een adres om absoluut in het oog te houden.

Modest Furniture

Mechelsesteenweg 255, 2018 Antwerpen, modestfurniture.com

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u of op afspraak.

Modest Furniture biedt een gecureerde selectie mid-century meubelen, verlichting en decoratie in een toepasselijke setting: een beschermd gebouw van architect Léon Stynen. Hoofddoel is onderhoud en herbestemming van esthetisch, historisch of gewoonweg interessant design zodat het generaties lang kan worden doorgegeven. De eigenaars hebben ook meer dan voldoende expertise in huis om indien nodig stukken op te frissen of te restaureren.

Modest Furniture © GF

Exakt Neutral

Avenue Reine Astrid 146, 5000 Namen, exaktneutral.com @exaktneutralfurniture

Open op afspraak.

Een vintage boetiek waar je ook kunt slapen, dat is Exakt Neutral in het hart van Namen. Het expressieve en steeds veranderende decor getuigt van de liefde van Emilie Awoust voor heterogene stijlen, gaande van het modernisme uit de jaren vijftig tot de jaren 2000, via Memphis en een vleugje kitsch. Als restaurateur, decorateur en voorzichtige provocateur weet zij een uniek universum te creëren.

Ma Rage

Ham 115, 9000 Gent, ma-rage.be

Open van woensdag t.e.m. zaterdag en op koopzondagen van 15 u tot 18u30.

Het hoekpand ziet er met zijn afgebladerde gevel wat belabberd uit, maar laat je daar vooral niet door afschrikken. Je bevindt je namelijk voor de grot van Ali Baba wat glaswerk en serviezen betreft. Zowel complete sets als enige stuks van meer dan honderd jaar oude tafelserviezen vind je hier, naast collecties uit de fifties, sixties en seventies van Boch, Dordrecht, Fris en Maastricht porselein.

Aboli Bibelot

Muntstraat 13-15, 2000 Antwerpen, @aboli_bibelot

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Niet ver van de vintagecluster in de Kloosterstraat lonkt de intrigerende wereld van Gavin Vanaelst. Zijn unieke verzameling kunst, vintage en andere trouvailles gaat breed, met een grote voorliefde voor antieke Kaukasische tapijten en beschilderde bruidskasten. Aboli Bibelot is daarnaast ook een galerie waar Europese volkskunst en hedendaagse kunst samenkomen. Nu en dan kun je er een tijdelijke expo of event meepikken.

Aboli Bibelot © GF

RE:JULES

Geuzenstraat 5, 2000 Antwerpen, rejules-antwerp.com

Open op donderdag en vrijdag van 14 tot 18 u, zaterdag van 12 tot 18 u of op afspraak.

Dit recentere (2019) adresje mag dan naast het Tropisch Instituut zitten, de interesse is toch iets noordelijker. Jules De Bruycker is immers gespecialiseerd in midcentury modern, met een extra geoefend oog voor Scandinavisch en Belgisch kwaliteitsdesign uit de jaren 50 en 60. Dat geeft een altijd stijlvol onderonsje van bekend, minder bekend en zelfs anoniem ontwerptalent. Ben je op zoek naar iets specifieks, dan kijkt De Bruycker mee voor je uit.

Magnetismo

Chaussée de Renaix 16, 7500 Doornik, magnetismo.be – @magnetismo_design_store

Open op zaterdag.

Een grappig metalen krukje dat eruitziet alsof het in de jaren zestig in Italië werd gemaakt, maar dat toch in de jaren dertig door Ateliers MG in Gembloux blijkt te zijn geproduceerd… dit is het soort weinig bekende Belgische parels waar Mathieu Delvaux dol op is. Zijn showroom in Doornik staat vol met prachtig gemaakte meubelen, verlichting en keramiek. “Ik houd me ver van de grote namen in design, maar hier is meer dan genoeg gemaakt. Verrassend genoeg vinden vooral Parijse verzamelaars hier hun gading”, legt hij uit.

Vistemboir

Rue de la Levure 4, 1050 Elsene

Open van dinsdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Een ‘vistemboir’ is een voorwerp waarvan de oorsprong en het gebruik in mysterie zijn gehuld. Het is eenentwintig jaar geleden dat dit vreemde neologisme de naam werd van de winkel van Christian en Dominique Spronck. Het echtpaar repareert lampen in alle stijlen en biedt een originele selectie lampen van 1900 tot 1970, met een zwak voor opaal en koper.

Bold

Stationsstraat 63, 8540 Deerlijk, bolddesign.be

Open op zondagnamiddag van 13 tot 17 u.

Al van bij de start van Bold specialiseerde Pieter-Jan Bonte zich in Oost-Europa. De Kortrijkzaan spreekt een mondje Hongaars en kent het land op zijn duimpje. Hongarije werd zijn uitvalsbasis om op Centraal- en Oost-Europees design, dat jarenlang achter het IJzeren Gordijn verborgen bleef, te jagen. In zijn loods van vijfhonderd vierkante meter groot vind je zowel anonieme stukken – het gebrek aan een personencultus in de voormalige sovjetsatellietstaten verhinderde vaak het ‘signeren’ van een design – als de geijkte namen. Zo was Bold de voorbije jaren dé dealer van Volak-roomdividers, Halabala-sofa’s en Jiroutek-sideboards.

Bold © GF

Galleriet.Finse

Vennestraat 187, 3600 Genk, galleriet.be

Open op afspraak.

Interieurarchitecte Gilberte Claes heeft een grote affiniteit met Scandinavië. In 2009 opende ze Galleriet, een plek die de noordelijke cultuur, eigen werk en dat van collega-ontwerpers belicht. Een deur verder zit Galleriet.Finse, waar authentiek Scandinavisch Funkis-meubilair wordt gepresenteerd. Hun achtertuin is de Genkse Rosendal-site, waar Claes de duurzame principes doortrekt naar voedsel met onder meer een biomarkt en zuurdesembakker.

ONLINE

Omdat je niet altijd tijd hebt om winkels af te schuimen: Instagram- en onlineshops.

Viva las vintage

vivalasvintage.be

Het pand van Viva Las Vintage was oorspronkelijk te vinden tegenover de Dendermondse gevangenis. Door Elvis Presleys hits Jailhouse Rock en Viva Las Vegas eindigde Marc Van Pottelbergh bij deze naam. Hij speurt vooral naar meubelen en verlichting van midden vorige eeuw, zoals een ufo-vormige Rotaflex-lamp van John en Sylvia Reid uit de fifties en een twintig jaar oudere mushroom-lamp van Glashütte Limburg. Omdat een fysieke shop met vaste openingsuren hoge kosten met zich meebrengt waar de klant uiteindelijk voor moet opdraaien, besloot hij zijn loods enkel nog op afspraak te openen. Laat dat je niet tegenhouden, want daar zijn nog veel meer schatten te vinden dan op de website.

Viva Las Vintage © GF

Ottentik

@ottentik_gent

Zoals de naam doet vermoeden, draagt Ottentik authenticiteit hoog in het vaandel, en dat doen Otto en Dieter door hun aanbod bewust te beperken tot objecten waar ze zelf gek op zijn. Typisch voor hen zijn meubelen en objecten met een zekere soberheid qua vormgeving, in eenvoudige eerlijke materialen, van Belgische makelij en dan het liefst van eind de jaren twintig tot vijftig. Voor werk van Frida Burssens, Rietveld, Huib Hoste, Alvar Aalto, Tubax, Meurop, Aubry, de groep rond ‘Het Modern Sociaal Meubel’ en Kewlox ben je bij hen dus aan het goede adres.

Orence

@orence.store

De strak gecureerde Instagrampagina en webshop van Pieter Peulen is gevuld met al dan niet preloved woonobjecten. Geen meubilair dus, maar een eclectische mix van dienbladen, sculpturen, glaswerk en potten in alle mogelijke vormen en materialen. Zoek hier niet naar de grote namen, Peulen selecteert op basis van ‘eigenheid’. Hij laat zich daarbij leiden door zijn intuïtie en zwak voor modernisme, wat hem al een schare internationale fans opleverde.

Orence © GF

Renée

@renee.antwerp

Het openen van de Instagrampagina van renee.antwerp (en weldra de gloednieuwe website) is elke donderdag om 20 uur vaste prik voor fans van charmante Franse vintage of Britse cottage-stijl. Dan komen alle nieuwe aanwinsten online. Gwen Buysschaert maakt er immers een sport van om elk platform af te speuren en markten met inboedels uit te kammen. Elk item moet een klant blij kunnen maken – dat is haar ultieme doel.

City Furniture

city-furniture.be

Lenz Vermeulen ademt mid-century en hedendaags design (periode 1950-80). Al sinds 1997 zet hij spullen online die uniek zijn qua vorm, design en vakmanschap. Zijn reputatie is internationaal bekend en ook zijn klantenbestand (verzamelaars, interieurdesigners, modehuizen…) oversteeg onze landsgrenzen. In zijn onlinegalerie brengt hij grote en minder befaamde ontwerpers samen met Belgische toppers (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Pieter De Bruyne, Emiel Veranneman).

Mr Frisko

mrfrisko.com

Voor authentiek Nederlands, Belgisch en Deens design uit de jaren 50, 60 en 70 is dit sinds 2013 een van de betere adressen. Vintagefanaten Vincent en Hanne verzamelen met de grootste toewijding de juiste meubelen, verlichting en accessoires. Ontwerpen van Pastoe, WeBe, Cadovius, Meurop en co vertoeven er bovendien in het aanlokkelijke gezelschap van kwalitatieve heruitgaven van Anvia, Galvanitas en de populaire Tomado-rekjes

Mr Frisko © GF

Hoarderlife

hoarderlife.be

Justine en Theo vullen eigenhandig hun webshop en ‘Werkhuis’ met funky vintage en tweedehands – zowel bekend als anoniem design met focus op de Belgen, mid-century tot postmodern. Selectiecriteria: uitbundige vormen, kleur, een unieke look en verhaal. Met workshops, tutorials en ander inspiratiemateriaal bouwden ze intussen een stevige community op. Op 2 november komt hun boek Vintagejagers uit bij Uitgeverij Lannoo.

Hoarderlife © GF

Vintage Design Point

vintage-design-point.be

David De Brauwer en Natascha Brees delen al meer dan twintig jaar hun ervaring en hun liefde voor vintage meubilair en andere verzamelobjecten. Sinds 2009 verspreiden ze die liefde via hun webshop. Grote crush zijn Belgische ontwerpen – van begin 20ste eeuw tot vandaag. Je vindt er natuurlijk nog andere blikvangers, van prima betaalbaar tot exclusief. En hebben ze niet precies dat wat je zoekt in hun stock, dan vinden ze het wel ergens anders voor jou.

Kooloomodern

Kooloomodern.com, @kooloomodern

Eén blik op de Instagramfeed en het is duidelijk: het aanbod hier is kleurrijk, vaak van plastic en opvallend. “Een klant wist ons te vertellen dat we heel bekend zijn in Zuid-Korea”, vertellen Geoffrey en Pacôme Kouloufi opgetogen. Al bekoort de flitsende esthetiek van Kooloomodern ook buiten onze grenzen, toch is het in het hart van Vorst dat je de ‘geheime showroom’ van het echtpaar vindt, die enkel op afspraak toegankelijk is. Elke maand delen zij ook hun nieuwe aanwinsten via een nieuwsbrief.

Reliving

reliving.be

Het Amsterdamse Reliving waaide intussen over naar België. Bij de online marktplaats kunnen handelaars en particulieren tweedehands en vintage interieurspullen aanbieden op een veilige manier. Zo wordt de verkoper pas betaald als het stuk goed is aangekomen. Niet tevreden? Geld terug! Het aanbod gaat alle kanten op: je vindt er een Van Teeffelen-tafel naast een Lodewijk XIV-stoel, vintage Ikea of oldskool Fisher-Price.

Drink 18

drink18.be

Ook bij Drink 18 zijn ze verknocht aan de mid-century stijl, net omwille van het geweldige vakmanschap en de geschiedenis die elk stuk met zich meedraagt. Je vindt er dan ook heel wat nostalgische kwaliteitsmeubelen. Het is de juiste plek om een betaalbare Poul Cadovius-kast of Louis van Teeffelen-tafel op de kop te tikken, maar evengoed een knap stel anonieme vintage designstoelen dat nog generaties meekan.

La Kasbah

@la_kasbah_bxl

Anderhalf jaar geleden opende Betty La Kasbah. Haar voorliefde voor het mixen van kleuren spreekt uit haar selectie van tijdloze stukken met een poppy tintje. Ze is vooral fan van meubelen en objecten uit de jaren 60 tot 80. De verkoop verloopt volledig online. De showroom in Brussel kan wel worden bezocht op afspraak.

La Kasbah © GF

Design Addict

designaddict.com, designmarket.be

Deze internationale referentie voor online vintage zag het licht in Charleroi in 1998. Opgericht door Patrick Everaert, een kunstenaar met een passie voor design en architectuur, groeide het platform Design Addict uit tot zowel een plaats voor discussie als een showcase voor tientallen Europese retailers. Vandaag wordt het platform gerund door hetzelfde team dat de Brussels Design Market beheert. De site biedt high-end vintage aan, brengt je in contact met handelaars, vergemakkelijkt het transport en garandeert transacties.

Daddy Deco

daddydeco.com, @daddy_deco

Jef en Eva runnen deze web- en Instagramshop vanuit hun seventieswoning, waar je kunt gaan kijken hoe het begeerde stuk het doet in een echt interieur. Ze beperken zich niet tot een bepaalde stijl of periode, maar houden van Italiaans design uit de jaren 70, klassiek, tijdloos en een beetje extravagant, precies waar hun winkel voor staat. Door te kiezen voor een opvallende stof of bijzonder ontwerp vermijden ze dat design te ‘beige’ wordt.

Daddy Deco © GF

VASTE WAARDEN

Zaken met een reputatie van beton en jaren ervaring op de teller: hier doe je geen miskoop.

N’importe quoi

Burgstraat 11, 9000 Gent, nimportequoi.eu @nimportequoi.gent

Open van woensdag t.e.m. zaterdag en op koopzondagen van 14 tot 18 u. Andere dagen op afspraak.

Een vaste waarde in Gent, want je kunt al sinds 1993 terecht bij N’importe Quoi voor een mooie selectie Scandinavische meubelen, Italiaanse verlichting, objecten allerhande en schilderijen die het pad van eigenaar Stefan Baeten kruisen. Als je er binnenwipt, mag je er zeker van zijn dat je er een ontwerp van Hans Wegner, Arne Jacobsen, Grete Jalk, Louis Poulsen, Mazzega of Knoll tegenkomt.

White Interiors

Langestraat 55, 8500 Oostende, whiteinteriors.be

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u, zondag en maandag van 14 tot 18u.

Al meer dan twintig jaar kan de Oostendse vintageliefhebber rekenen op de expertise van Mike Standaert. Bij White Interiors vind je meubelen van Belgische en Italiaanse makelij, zowel zeldzame en exclusieve stukken als de meer bekende en populaire vintage designklassiekers, van Gio Ponti en Ico Pariso tot Julien Lampens en Maarten Van Severen. White Interiors biedt daarnaast ook een selectie hedendaags design. Ben je op zoek naar iets specifieks of heb je nood aan advies: vragen staat hier altijd vrij.

White Interiors © GF

Paulette in ’t Stad

Sint-Jorispoort 15, 2000 Antwerpen, pauletteintstad.com

Open van donderdag t.e.m. zaterdag van 12 tot 18 u.

Tv-kijkers kennen Paulette Van Hacht als expert bij Stukken van Mensen, vintagejagers vinden al sinds 2017 de weg naar haar (on- en offline) winkelwonderland Paulette in ’t Stad. Tussen de designmeubelen (van een Togo tot rotan tuinsetje) bevinden zich ook unieke artisanale stukken en een zelfontworpen collectie keramiek en textiel. Daarnaast heeft Van Hacht een zwak voor het vloerkleed, in het bijzonder voor vintage handgeknoopte berbertapijten.

Pellegrini Design

Dikberd 34, 4D, 2200 Herentals, pellegrinidesign.be

Toonzaal open op afspraak.

Le Corbusier, Colombo, Mies van der Rohe: dit is de plek van de ronkende namen. Zaakvoerder Yves Chung klinkt al even bekend voor wie Stukken van Mensen binget, maar in zijn showroom zijn het de grote designklassiekers die in de spotlight staan. Je kunt kopen én huren of een zoektocht starten naar dat ene stuk op je wishlist. Een Eames voor je werkplek? Zowel vintage als recente bureaustoelen van Vitra en Herman Miller zijn permanent in stock.

La maison bruxelloise

Andennestraat 1, 1060 Brussel, lamaisonbruxelloise.be

Open op zaterdag van 14 tot 18 u en op afspraak.

La Maison Bruxelloise is een beetje als een vakantiehuis waar je wat tijd nodig hebt om je draai te vinden. De grote namen uit de designwereld staan naast anonieme creaties, maar elk meubel of object werd geselecteerd op zijn proporties, fabricage en afwerking. La Maison Bruxelloise, opgericht door Delphine Neuprez, is zowel een onlinewinkel als een atelier, met vintage meubelen en creaties van hedendaagse, hoofdzakelijk Brusselse ontwerpers.

La Maison Bruxelloise © GF

Philippe Lange

Justitieplein 2A, 1000 Brussel, philippelange.shop

Open dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Een belangrijk kenmerk van deze zaak is de locatie onder de brug van de Keizerslaan in Brussel. Philippe Lange presenteert hier een uitgekiende selectie meubelen en moderne kunstvoorwerpen van de hand van zowel bekende als anonieme ontwerpers uit de 20ste eeuw. Ze worden allemaal gerestaureerd in zijn atelier. De Afrikaanse kunst maakt het geheel af.

Showroom144

Rue Leon Lepage 47, 1050 Elsene, showroom144.be, @showroom144

Open dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Frank Pay reist regelmatig naar Denemarken en Zweden om uitgepuurde meubelen in licht hout op te sporen. Al is hij evenzeer gefascineerd door Italiaanse verlichting en hedendaags vakmanschap, waaronder Belgische of Japanse keramiek. Zijn minimalistische spirit is geïnspireerd door kunstenaar Donald Judd en ontwerper B0rge Mogensen en dat zie je ook in Franks interieurontwerp.

Showroom144 © INSTAGRAM / @SHOWROOM144

DEPOT

Verdwalen te midden van honderden vierkante meters vintage parels.

Dasnice

Borsbeeksesteenweg 86a, 2100 Deurne, dasnice.be

Open op zaterdag van 11 tot 16 u of op afspraak.

Stefanie en Jeroen schuimen heel Europa af op zoek naar sprekende stukken uit de jaren 50, 60 en 70 waarmee ze de 600 vierkante meter van hun showroom vullen. Die worden eigenhandig gerestaureerd zodat ze opnieuw een leven lang mee kunnen. Het koppel deelt het oog voor schoonheid, authenticiteit, kwaliteit en design met hun favoriete Scandi- en mid-century ontwerpers. Met elk meubel willen ze die liefde én een stukje geschiedenis doorgeven.

Dasnice © GF

Nome Furniture

Van Trierstraat 41a, 2018 Antwerpen, nomefurniture.com

Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 u, zaterdag van 10 tot 16 u. Cadovius wandmeubel op afspraak.

Nome Furniture restaureert en verkoopt vintage meubilair met de nadruk op Scandinavië en Nederland, aangevuld met Belgische en internationale mid-century designers. Wekelijks zetten ze tien à vijftien nieuwe aanwinsten online, een paar keer per jaar is er een stocksale. Vaste waarde in het assortiment: de Royal System-wandrekken van Poul Cadovius, die je op maat kunt bestellen in de 800 vierkante meter grote showroom.

Nome Furniture © GF

Mobelfabrik

Molenstraat 85, 2018 Antwerpen, en Lange Dreef 4, 9120 Beveren, mobelfabrik.com

Galerie en showroom open op zaterdag van 14 tot 17 u of op afspraak.

Op zoek naar een Poulsen, een Hansen of een andere klinkende naam? Liefhebbers van Deens design uit de jaren 60 kunnen sinds 2013 naar hartenlust snuisteren in de galerie in Antwerpen (80 vierkante meter) en de showroom in Beveren (600 vierkante meter). Geert Van Halewijck en zijn ouders hebben een grote stock midcentury designmeubelen en verlichting, rechtstreeks ingevoerd uit Denemarken. Elk stuk wordt met toewijding en vakmanschap – meer dan 35 jaar ervaring – opgeknapt in eigen atelier.

Depot09

Nieuwevaart 118/B002, 9000 Gent, depot09.be

Open op vrijdag, zondag en maandag van 11 tot 18 u.

Wie geen zin heeft om designmarkten af te schuimen en toch graag véél keuze heeft, vindt hier beslist zijn gading. Depot09 is een vintage designmarkt in een voormalige vlasfabriek. Dat wil zeggen: een oppervlakte van maar liefst 1400 vierkante meter waarop tien gespecialiseerde handelaars uit binnen- en buitenland hun koopwaar aanbieden. De focus ligt op mid-century en industrieel design, van klinkende namen tot anonieme ontwerpen. Op vrijdag worden nieuwe vondsten gedropt op Facebook. Op zoek naar een specifiek object? Eigenaar Bram Notebaert houdt zijn ogen voor jou open tijdens een van zijn schattenjachten.

Black Market Antiques

Herentalsebaan 123, 2100 Deurne, blackmarket.earth

Open op donderdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 u of op afspraak.

In de garage van Black Market Antiques kom je tussen 1500 vierkante meter aan kunst, vintage en antiek terecht. Omdat het aanbod overal wat op elkaar begon te lijken, verlegden Agata en Tom hun aandacht naar Japan, met gebruiksvoorwerpen, antiek én de grootste collectie kokeshi-poppen en haori-kimono’s in en om Antwerpen. Alles komt rechtstreeks van Japanse veilinghuizen of locals per zeecontainer.



Black Market Antiques © GF

Vintage Meubelen

Dorpsstraat 60, 9230 Wetteren, vintagemeubelen.be

Open op zaterdag van 14 tot 18 u.

Van jongs af is Willem Fouquaert gefascineerd door decoratie en interieurinrichting. Zijn specialiteit is de restauratie van vintage designmeubelen uit de jaren 50, 60 en 70, die hij te koop aanbiedt in zijn magazijn in Wetteren en online. Hier vind je vast en zeker het dressoir, de ladekast of het bureaumeubel van je dromen.

Vintage Meubelen © GF

Vintage Addict

Quai de la Dérivation 9, 4020 Luik, vintage-addict.com

Open op zaterdag van 12 tot 18 u.

Sinds 2009 biedt Vintage Addict in Luik een niet te evenaren keuze aan vintage meubelen, verlichting en decoratie. De vijfhonderd vierkante meter grote zaak is alleen open in het weekend, want de weekdagen zijn gereserveerd voor het opsnorren van nieuwe vondsten. Reken op een ruime waaier aan grote (en minder grote) namen in vooral Frans, Belgisch en Scandinavisch design. Elk stuk wordt minutieus gerestaureerd in het eigen atelier.

COLLECTIBLE DESIGN

Wanneer vintage bijna kunst wordt: exclusief design, met verzamelwaarde.

Gallery Vanlandschoote

Gistelse Steenweg 209, 8200 Brugge, vanlandschoote.com

Toonzaal open op afspraak.

Dat we echt wel trotser mogen zijn op mid-century design van eigen bodem, vindt Dries Vanlandschoote, zaakvoerder sinds 2010. Dries biedt aan waar hij zelf warm van wordt, en dat is exclusief, zeldzaam design van veelal Belgische makelij, van grote namen als Jules Wabbes en Emiel Veranneman. Dit wordt aangevuld met Italiaans design, waarvoor hij maandelijks naar Italië trekt. Sinds covid doet hij dat niet meer vanuit de winkel in de Brugse binnenstad met vaste openingsdagen, maar vanuit zijn werkplek en atelier, een voormalige fabriekshal van 1100 vierkante meter waar hij met zorg de perfecte symbiose creëert van design en kunst. Enkel open op afspraak (even bellen of mailen volstaat), en dat helemaal vrijblijvend.

DESIGN GALLERY MICHAEL MARCY

Sint Jozefstraat 78, 2018 Antwerpen, @michael_marcy

Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 u of op afspraak.

Met meer dan 45 jaar ervaring is Michael Marcy een vaste waarde voor wie op zoek is naar een eyecatcher voor z’n interieur. Zijn jongste zaak is een kunstgalerie, maar dan voor designmeubilair, in een oud theater. Dat vormt een gepast podium voor zijn stokpaardje: eerste edities van Belgische designers (denk: Alfred Hendrickx, Jos Demey, Willy Van Der Meeren, Jules Wabbes) en andere grote namen uit de twintigste eeuw.

Galerie Alain Hens

Kloosterstraat 156, 2000 Antwerpen, alainhens.com

De galerie is open op vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 u. Showroom open op afspraak.

Alain Hens is de Antwerpse referentie voor vintage collectible design en exclusieve moderne kunst. Als galerist verkende hij twintig jaar lang het volledige domein – van Scandinavisch tot Italiaans. De laatste jaren ging hij zich meer toespitsen op sculpturale objecten en meubelen met vaak een poëtische inslag uit de volledige twintigste eeuw – van art-decoparels tot nineties Jasper Morrison. Ook abstracte kunst uit de naoorlogse periode is hier de specialiteit.

DESIGN GALLERY JAC

Dijkstraat 143A, 9120 Melsele, designstudiojac.com, @designgalleryjac

Pop-ups en halfjaarlijkse stocksales.

Design Gallery JAC maakt deel uit van een designstudio opgericht door Jourdan Hammond, Ashley Viola en Céline Hellin. Hun stijl is puur, tactiel en tijdloos. Ze verkopen hun stukken voornamelijk aan galeries, interieurwinkels en architecten – groothandel dus. Twee keer per jaar staan ze echter ook als dealer op Brussels Design Market, elk halfjaar organiseren ze een stocksale in hun loods in Sint-Gillis-Waas en onlangs was er nog een pop-up in Antwerpen. Houd dus zeker de onlinekanalen in de gaten.

Design Gallery JAC © GF

Goldwood by Boris

goldwoodbyboris.com

Toonzaal open op afspraak.

Goldwood vertrekt van een bredere visie op vintage design en antiek. Verkijk je dus niet op de eigenzinnige stijlmix: elk item werd met zorg geselecteerd door Boris en zijn team, met oog voor detail en vakmanschap. Bedoeling is dat iedere klant verliefd kan worden op dat ene stuk dat z’n interieur compleet maakt. Bellini’s Camaleonda in het juiste stofje? Vind je hier! Niet álle prijzen zijn bespreekbaar, maar je kunt wel altijd online een bod doen.

Goldwood By Boris © GF

Gokelaere & Robinson

Golvenstraat 6, 8300 Knokke, gokelaererobinson.com

Open van vrijdag t.e.m. zondag van 11 tot 18 u.

Deze internationale galerie focust op de promotie van de grote designers en architecten van de twintigste eeuw, gevestigd in Brussel, Knokke en Parijs, en is het resultaat van de passie voor design van Stanislas Gokelaere en Céline Robinson. De galerie is aanwezig op verschillende beurzen over de hele wereld, van BRAFA tot Design Miami/Basel, met het accent op verfijnd vakmanschap en tijdloze creaties.

Shåk Gallery

Darwinstraat 59, 1050 Brussel, shakgallery.com

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Vintage objecten en meubelen dialogeren hier met werken van hedendaagse kunstenaars aan de hand van thematische tentoonstellingen. De stukken komen uit de privécollectie van de oprichters van de galerie, Marcela Sheridan en Bertil Åkesson. Hun namen – samengetrokken tot ‘Shåk’ – symboliseren de samensmelting van twee werelden: Mexico en Zweden. Echte topwerken die het bekijken waard zijn.