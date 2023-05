Waarom nationaal park Vjosa in Albanië een bezoek waard is: ‘Je kunt het vergelijken met het Kroatië van tien jaar geleden’

Dankzij celebrities als Leonardo DiCaprio werd de bouw van watercentrales in Vjosa tegengehouden. Het prachtige natuurgebied is nog onder de radar, al komt daar steeds meer verandering in. “Vjosa is nu al een hoogtepunt op elke Albanië-reis. Over vijf jaar is het toerisme sowieso verdubbeld.”

Arben Molla is zaakvoerder van Liria Travel, een Belgische touroperator die voornamelijk reizen naar Albanië organiseert. Zijn roots liggen in Albanië en hij spendeert er minstens de helft van het jaar. Hij vertelt over zijn favoriete nationale park aan de Vjosa-rivier.

WAAR Van de grens met Griekenland in het zuiden tot de Adriatische kust in het westen. OPPERVLAKTE 13.000 hectare. BIJZONDERE ZOOGDIEREN Bruine beren, otters, wolven en lynxen. VOGELS Aasgieren, Dalmatische pelikanen, flamingo’s. NIEUWS Vjosa werd in maart uitgeroepen tot nationaal park na een jarenlange strijd van bewoners tegen hydrocentrales.

Waarom was het statuut van nationaal park voor Vjosa wereldnieuws? “Bewoners – met de hulp van organisaties zoals outdoormerk Patagonia – hebben er tien jaar voor gevochten. Er stonden watercentrales gepland en die zouden het ecosysteem aantasten, maar tegelijk economische welvaart brengen. Toen celebrity’s zoals Leonardo DiCaprio op Instagram het probleem aankaartten, kwam alles in een stroomversnelling. Hopelijk trekt het park veel toeristen, die op hun beurt het economische verlies compenseren.”

Waarom moet ik erheen? “Om te beginnen omdat de natuur je mond doet openvallen. Op sommige plaatsen is de rivier tot twee kilometer breed en wordt ze omzoomd door groene heuvels zover het oog reikt. Nu het statuut is toegekend, heeft de overheid plannen voor extra faciliteiten en zal ze misschien toegangsgeld vragen. Vjosa is nu al een hoogtepunt op elke Albanië-reis. Over vijf jaar is het toerisme sowieso verdubbeld, dus ik zou niet wachten.” (lacht)

Hoe kom ik er? “Met een rechtstreekse vlucht naar hoofdstad Tirana en vandaar enkele uren rijden met de auto.”

Niet te missen plekken? “Permet en Apollonia. Het eerste is een stadje pal aan de rivier, een ideaal vertrekpunt om te gaan raften, fietsen, wandelen… En in het tweede vind je nog oude Griekse ruïnes.”

Heb je een verblijftip? “Farma Sotira, een boerderij waar alles wat je maar kunt bedenken ter plekke wordt gekweekt, van groenten over druiven tot kippen en schapen.”

Is Albanië een onder-de-radar reisbestemming? “Vroeger zeker wel, maar het toerisme is explosief gegroeid. Wegen, hotels… het toeristische DNA verandert in sneltempo. Je kunt het vergelijken met het Kroatië van tien jaar geleden.”

Welk cliché over het land klopt niet? “Veel mensen denken bij Albanië aan een communistisch plaatje, Tsjernobyl-gebouwen en meer van dat. Maar communisme is ons verleden en heeft niets meer te maken met het Albanië van nu.”

liriatravel.be, vjosanationalpark.al