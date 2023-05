Hoe bereid je een trip naar Joshua Tree National Park voor? ‘Het voelt alsof je op een andere planeet kampeert’

Nationale parken staan in de belangstelling. Netflix maakte er een documentaire over en Lonely Planet een boek. Stephanie en Jeremy Puglisi, de auteurs van het nieuwe boek Where Should We Camp Next: National Parks, delen hun tips voor een trip naar Joshua Tree National Park.

Stephanie en Jeremy Puglisi zijn de auteurs van het nieuwe boek Where Should We Camp Next: National Parks, met campingtips in en rond nationale parken in de Verenigde Staten. Ze maken ook de podcast The RV Atlas. Hun favoriete nationale park is Joshua Tree National Park.

WAAR In het zuiden van de staat Californië, op ruim twee uur rijden van Los Angeles. OPPERVLAKTE 321.000 hectare. BIJZONDERE NATUUR Twee woestijnlandschappen, de Colorado Desert en Mojave Desert. BOMEN Het park dankt zijn naam aan de yucca brevifolia. Joshua trees zijn stekelige yucca’s in de vorm van een boom. NIEUW Sinds vorig jaar heeft het park een nieuw bezoekerscentrum, het Joshua Tree Cultural Center met museum (expo’s over het park) en winkel (uitgebreide boekencollectie)

Mag ik in alle Amerikaanse nationale parken zomaar kamperen? “Ze hebben onafhankelijk van elkaar andere regels. Soms mag het wel, soms is het verboden. Soms moet je reserveren, soms hanteren ze het principe ‘first come, first served’. Het kan vrij verwarrend zijn, daarom schreven we er een boek over.”

Hoeveel kost kamperen in een nationaal park? “Dat varieert. Ergens tussen dertig en tachtig dollar per tent of camper per nacht.”

Wat maakt kamperen in Joshua Tree National Park speciaal? “Het voelt alsof je op een andere planeet kampeert. Door de rotsen lijkt het alsof je op de maan slaapt, niet in Californië. Joshua Tree is ook een perfecte locatie om sterren te kijken, een officiële activiteit in het park.”

Niet te missen? “Rotsklimmen moet op je to-dolijst. Het park is beroemd om zijn vreemdvormige gesteentes en rotsen, verbrokkeld in boulders. Op de website van het park vind je meer info.”

Beste bezoekmoment? “Herfst of lente. De zomers zijn te warm en veel faciliteiten zijn dan ook gesloten.”

Moet ik reserveren om te kamperen in dit park? “Ja, via de website recreation.gov. Er zijn ook drie kampeersites waar je op goed geluk kunt proberen, maar niet vergeten: Joshua Tree is een populair park, en dat is een understatement.”

Welke campings raden jullie aan? “Jumbo Rocks Campground, Indian Cove Campground en Ryan Campground zijn onze favorieten. Die laatste is klein en fijn, er zijn maar eenendertig plaatsen en je slaapt er onder Joshua trees.”

Where Should We Camp Next, 14,50 euro, thervatlas.com