Trip op de knip: 12 budgetproof bestemmingen in Europa

Zin in zon, een snuif cultuur of architectuur: elke reden is goed voor een tripje, al is de bankrekening het daar niet altijd mee eens. Gelukkig bestaan er nog bestemmingen met een redelijk prijskaartje binnen Europa, perfect om budgetproof op te laden deze winter.

Open deur: uiteraard bepaalt de reisperiode voor een groot stuk de kostprijs van je trip. Zo reis je goedkoper tussen oktober en maart, met uitzondering van de schoolvakanties. Ook zijn bestemmingen op het Europese continent buiten de eurozone over het algemeen wat meer budgetproof. Als je kijkt naar de regio, dan reis je best richting Balkan en ex-Oostblok. Ook minder populaire bestemmingen nabij een vakantiefavoriet zijn een meer economische optie. Laat Capri links liggen voor Napels, geen Panarea maar Lipari, Marseille in plaats van Nice, het binnenland boven de kust. Van sun & sea tot Sovjetnostalgie: twaalf betaalbare reisjes, in willekeurige volgorde.

Tournee portemonnee: 12 tips voor budgettrips

Athene, Griekenland

Hop van het gezellige Plaka en mooie Anafiotika naar het chique Kolonaki… Onder de Akropolis ligt namelijk een betaalbare maar ook goed bewandelbare stad waar je (gratis) je ogen uitkijkt.

Gargano, Italië

In de spoor van de Italiaanse laars pronkt Gargano met schattige dorpen en een enorm natuurgebied. Het schiereiland gaat 70 kilometer ver het water in en kan dus rondom uitpakken met schitterend zeezicht.

Boekarest, Roemenië

De elegante hoofdstad van Roemenië wordt soms ‘Klein Parijs’ genoemd omwille van de architectuur, maar evengoed het ‘nieuwe Berlijn’, als het gaat om clubben of hippe, creatieve plekken.

Montpellier, Frankrijk

Mix pittoresk Parijs met modernisme en een vleug Zuid-Franse charme en je krijgt deze studentenstad. Denk: plage, pleintjes en petanque naast een goed fotografiemuseum, vintage shops en streetart.

Tirana, Albanië

Albanië mag dan trending zijn, sla zeker ook hoofdstad Tirana niet over. De kleurrijke parel tussen de bergen herbergt restanten van de Ottomaanse, Italiaanse en communistische overheersing.

Porto, Portugal

Het koopje onder de populairdere citytrips is Lissabon, maar het minder platgelopen Porto steelt zo je hart met de Ribeira-wijk, de Douro, art deco (googel Casa De Serralves) en het mooiste treinstation ter wereld.

Istanbul, Turkije

Altijd eens de Bosporus willen oversteken? Doe je voordeel met het kwakkelen van de lira om ineens ook de Hagia Sophia, Blauwe Moskee en het Topkapipaleis af te vinken van de werelderfgoedlijst.

Ljubljana, Slovenië

Wie houdt van gratis, feest ’s zomers op de openluchtfestivals in de verkeersvrije binnenstad van Ljubljana. Voor architectuur volg je het spoor van de art nouveau die Jože Plecnik er achterliet, voor romantiek bij het water de Ljubljanica.

Sevilla, Spanje

De hoofdstad van Andalusië biedt fabelachtige architectuur en kwalitatieve tapas onder een stralende zon. Die kan ’s zomers wat te heet uit de hoek komen, in het laagseizoen biedt ze temperaturen waarvan wij hier enkel maar kunnen dromen

Sofia, Bulgarije

Opgetrokken bovenop Romeinse ruïnes is het een van de oudste steden van Europa. Dat ja knikken hier nee betekent, leidde vast tot een misverstand dat de Bulgaarse hoofdstad zo lang onder de radar hield.

Berlijn, Duitsland

Dat Berlijn alles te bieden heeft voor een memorabele citytrip hoeft geen betoog. Maar in vergelijking tot andere EU-landen kost een verblijf, diner of drankje in de hoofdstad je hier geen arm en een been.

Krakau, Polen

Een van de Poolse Unesco-spots is het historische centrum van Krakau. Een renaissancistisch juweeltje met goedkope terrasjes op de oever van de Wisła. Met Auschwitz ligt ook het minder mooie verleden vlakbij.