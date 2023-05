Zomer in Berlijn: tips voor een zonnige citytrip

Sun, see & fun… Wij trokken naar Berlijn met de zomer in het achterhoofd. Deze plekken zijn altijd leuk maar nog mooier met een straal zon.

Of je nu houdt van architectuurroutes, zonnebaden bij het water, wandelen in het groen of eindeloze terrasjes wanneer het weer wat meezit: Berlijn geeft elke Zuiderse bestemming het nakijken qua aanbod. Volg onze route, van Bauhaus tot beach, park tot panorama.

Op wandel met Bauhaus

Na meer dan 40 jaar was het Bauhaus-Archiv – gebaseerd op de ontwerpen van Walter Gropius – was echt wel aan een opfrissing toe. Tijdens de renovatie zit het museum in Charlottenburg, met een pop-up museumshop en een waaier van activiteiten. De tijdelijke stek is het knappe Haus Hardenberg van Paul Schwebes – een staaltje van naoorlogs modernisme. Het vormt het eind- (of start-) punt van een uitgestippelde architectuurwandeling die de tijdelijke sluiting wat moet verzachten.

Bauhaus-Archiv voor de renovatie

Werf with a view

Met het gratis plannetje wandel je langs het museum in de stellingen. Er werd een uitkijkpunt opgetrokken met info over de werkzaamheden en het nieuwe bijgebouw van Staab Architekten. Vanop het dakterras kun je het werk op de werf live volgen. Onderweg passeer je onder meer nog de roze circulatietank Rosa Röhre van Ludwig Leo en de ökohäuser van Frei Otto. Er zijn ook begeleide tours beschikbaar maar de zelfstandige wandeling leidt je naar Tiergarten, waar je – zeker bij fijn weer – vast wat langer wil blijven hangen.

Haus der Kulturen der Welt © Getty

Zentralpark Berlin

In stadsdeel Tiergarten ligt namelijk het gelijknamige park met dierentuin. Het ‘Central Park van Berlijn’ is een echte trekpleister in de zomer. Het enorme stuk groen leent zich dan ook uitstekend om te wandelen, zonnebaden of picknicken bij het meer. Of voor een terrasje bij Café am Neuen See, met zicht op het water. Aan de oevers van de Spree stuit je dan weer op kunstcentrum Haus der Kulturen der Welt. Voor panoramisch uitzicht over de stad kun je er ook de 66,89 meter hoge Siegessäule beklimmen.

Neue Nationalgalerie © Getty

Airco en architectuur

Aan de andere kant van het park lonken de galerieën en kunstinstellingen rond de Potsdamer Platz. Het Kulturforum met z’n verschillende musea en kunstbibliotheek houdt je uren zoet (of koel). Daar vind je ook de recent heropende Neue Nationalgalerie met een mooie collectie 20ste-eeuwse kunst. Het gebouw – een constructie van glas en staal van Mies van der Rohe – is op zich al de moeite. Vijf minuutjes verderop, bij het Landwehrkanal, kun je het modernistische Shell-Haus (°1932) van Emil Fahrenkamp aan je Insta-feed toevoegen.

Shell-Haus © Getty

Parklife

Volg je verder het kanaal dan kom je uit bij Park am Gleisdreieck, een openbaar park op een voormalig spoorwegterrein. Het is de ideale plek om te joggen, skaten of gewoon van je zomer in Berlijn te genieten, liefst nog met een lekkere hap. Aanrader is de lokale artisanale brouwerij BRLO Brwhouse. Je kunt er goed eten (barbecue!) of de hele rits taps met craftbeer afwerken.

Park am Gleisdreick © Getty

Blijf nog wat hangen…

Kwam je hier voor 2008, dan landde je soms op Berlin-Tempelhof. De 368 hectare werd intussen opengesteld voor sport en spel, biergartens en volkstuinen. De site grenst aan Neukölln. We maakten eerder al een groene wandeling door deze opkomende buurt.

Om te flaneren en terrasjes te doen zit je goed in Scheunenviertel. Achter de charmante gevels van een van de oudste wijken schuilen nu hipster hangouts als Soho House, de flagship van Merz b. Schwanen of het Mikkeler-café. Artistieke anrader hier is KW Institute for Contemporary Art.

Natuurlijk kun je in Berlijn ook streetart spotten in de zomer, en niet alleen langs de East Side Gallery. Veel befaamde namen lieten hier een creatief spoor achter. Achttien ervan werden gepind op de gratis te downloaden Berlin Street Art-kaart.

Vlakbij East Side Gallery, bij de Spree, ligt Holzmarkt – een creatieve site met onder meer een brouwerij, club, strandbar, restaurant, cafés en culturele activiteiten. Alles met zicht op het water.

Zin in een plons? Aan de rand van de stad liggen prachtige stukjes natuur met verschillende meren, elk met een eigen karakter. Voor een dagje beachen is Strandbad Wannsee bijvoorbeeld erg populair.

Tip voor wie graag op stap gaat met een (Belgische) local: Berliner Luft biedt uiteenlopende Nederlands- of Franstalige korte en langere tours in Berlijn, al dan niet rond een thema.

Wannsee, Berlijn © Getty