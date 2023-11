Aangeschreven in Athene: 22 topadressen in de Griekse hoofdstad

Griekenland is economisch aan de betere hand en Athene bruist als nooit tevoren, van Plaka in de schaduw van de Akropolis tot de lang verloederde achterstraatjes van de haven van Piraeus. Wij verzamelden er de leukste plekken.

Je zou Athene met Brussel kunnen vergelijken: ruw, relatief chaotisch, geen traditioneel ‘mooie’ stad. Mocht Brussel aan de Middellandse Zee liggen. En mocht er in het midden van Brussel, ergens ter hoogte van de Wetstraat, een gigantisch plateau rijzen met daarop de Akropolis, die toch iets meer tot de verbeelding spreekt dan de Basiliek van Koekelberg. Net als Brussel is Athene een stad die vaak stokken in de wielen heeft gekregen – zoals de economische rampspoed van 2009. Maar nu is de sfeer eerder optimistisch. Er waart een nieuwe, creatieve wind. De financiële situatie is enigszins verbeterd. Er wordt gekalefaterd en herontwikkeld. Tegelijk zijn er nog genoeg graffiti en zwerfkatten om de authenticiteit van Athene te garanderen.

Piraeus, de haven waar de schepen naar de Griekse eilanden vertrekken, is een goed voorbeeld. De wijk, op een halfuur van het centrum, was jarenlang weggedeemsterd. Maar nu wordt pakhuis na pakhuis, en fabriek na fabriek, getransformeerd. De bordelen van Troumba zijn vervangen door clubs en galeries. Nicolas Bellavance-­Lecompte, medeoprichter van de internationaal gereputeerde designgalerie Carwan, noemt Piraeus ‘het nieuwe Berlijn’. ­Carwan verhuisde van Beiroet naar Piraeus in 2020.

Grieks modelabel Zeus + Dione gaf een show voor zijn tiende verjaardag op de kades van de haven van Piraeus.



Het was ook in Piraeus dat Zeus + Dione, een Grieks modelabel, afgelopen zomer een defilé organiseerde, langs een dok, in de schaduw van een historisch oorlogsschip. Zeus + Dione, genaamd naar de ouders van Aphrodite, godin van liefde, schoonheid en eeuwige jeugd, is tien jaar geleden opgericht door Dimitra Kolotoura en Mareva Glalowski. “We werden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis”, vertelt Kolotoura. “Griekenland was er echt belabberd aan toe. We hebben ons afgevraagd wat wij konden doen voor ons land.” Het antwoord was: een luxelabel, dat tegelijk ook een maatschappelijk project zou zijn. “Het idee was om ons cultureel erfgoed te beschermen, in het bijzonder door werk te geven aan gespecialiseerde ateliers en artisans, zoals een zijdefabriek, die over de kop dreigden te gaan.”

Er is nog genoeg grafitti in het nieuwe Athene om de authenticiteit van de stad te garanderen. Hier een pleintje met de Akropolis op de achtergrond. © Getty Images



“Luxe kan ook iets anders zijn dan schreeuwerige logo’s”, zegt Maria Lemos, entrepreneur en eigenaar van Mouki Mou, de mooiste boetiek van Athene. “Luxe, dat is vakmanschap, innovatie, mooie materialen. Luxe kan ook stil zijn, minimaal en alledaags. Wat hedendaagse Griekse labels Zeus + Dione, Ancient Greek Sandals of Ileana Makri verenigt, is het idee van gemoderniseerd Grieks erfgoed: vooruitkijken in plaats van achteruit, zonder het verleden te verloochenen.” Hieronder onze favoriete adressen in het nieuwe, creatieve Athene.

MODE & DESIGN

Zeus + Dione heeft zijn kleine vlaggenschip in de wijk Kolonaki, tussen de luxe­hotels en -boetieks. Je kunt het label nog het best zien als een Hermès (kijk, een andere Griekse god) in miniatuur, en Grieks dus: elegante, moderne kleren in mooie materialen, ontworpen door de Oostenrijks-Griekse cultdesigner Marios Schwab. Naast de hoofdcollectie is er een groot aanbod swimwear, zonnebrillen en handtassen. En vanaf dit seizoen hangt er voor het eerst ook een mannencollectie in de rekken. Wat je er niet vindt zijn de felblauwe, door Zeus + Dione gemaakte uniformen van het personeel van Aegean Airlines, die eind oktober zijn onthuld.

Een look van Zeus + Dione. © GF / Zeus + Dione

Mouki Mou is de conceptstore van zakenvrouw Maria Lemos in een rustig straatje in Plaka, de toeristische wijk in de schaduw van de Akropolis. Lemos heeft een inter­nationale modeagentuur en opende eerder al een zaak in Londen. In Plaka verkoopt ze mode van onder meer Sofie D’Hoore, Lemaire, Extreme Cashmere, Casey Casey, en een dozijn minder bekende labels, plus prachtig vaat- en glaswerk. De inrichting van de zaak is van architect Leda Athana­sopoulou. Bezoek ook de designgalerie op de eerste verdieping.

Diogenous 15, moukimou.com

Conceptstore Mouki Mou, de mooiste winkel van Athene. © Yannis Bournias

Ancient Greek Sandals heeft een reputatie als fabrikant van (jawel) Griekse sandalen. Ze worden artisanaal gemaakt in Griekenland, en komen in vele varianten. Het ene model is al traditioneler dan het andere.

Kolokotroni 1, ancient-greek-sandals.com



Naxos Apothecary, vlakbij, is een nieuw initiatief van het familiebedrijf achter Korres, het bekendste Griekse beautymerk. Het vlaggenschip is een stijlvol ingerichte conceptstore die het midden houdt tussen antieke kruidenwinkel en futuristische farmacie. De kruidenthee is een aanrader, net als de betaalbare lijn natuurlijke verzorgingsproducten van Naxos Apothecary. Ook fijn: de bar en het restaurant op de eerste verdieping.

Kolokotroni 3-5, thenaxosapothecary.com



Juwelenontwerpster Ileana Makri begon haar merk in 1997 en haar rond de eeuwwisseling geopende conceptstore, waar ze naast haar eigen stukken ook mode en design van andere labels verkoopt, is zowat de Griekse tegenhanger van wijlen Colette in Parijs of 10 Corso Como in Milaan. Makri’s dochter is verantwoordelijk voor EYE M, een toegankelijkere lijn die in het teken staat van mythologie – de EYE staat voor de I in Ileana, maar ook voor het alziend, beschermend oog. De materialen zijn ethisch gesourced, en alles wordt in het atelier in Athene gemaakt.

Patriarchou Ioakim 13-15, ileanamakri.com



KUNST

EMST, het nationaal museum voor hedendaagse kunst van Athene, opende in 2000, maar kreeg pas internationale weerklank toen Katerina Gregos er drie jaar geleden de teugels in handen nam. Gregos was eerder hoofd van kunstencentrum Argos in Brussel en ook een aantal jaren directeur van Art Brussels (ze woont ook nog deeltijds in onze hoofdstad). Het museum is gevestigd in de voormalige brouwerij van Fix, jarenlang de grootste Griekse bierfabrikant. Nog tot 7 januari loopt er Sonic Odysseys, een fascinerende tentoonstelling over componist en architect Iannis Xenakis. Met onder meer een schaalmodel, ontwerptekeningen en foto’s van het futuristische paviljoen dat Xenakis ontwierp voor de Brusselse Wereldtentoonstelling van 1958, in opdracht van elektronicafabrikant Philips.

Syngrou, emst.gr



Benaki Pireos, ook bekend als Pireos 138, opende in 2004 als satelliet van het historische Benaki Museum. In het gebouw van architecten Maria Kokkinou en Andreas ­Kiurkoulas zijn onder meer het fonds voor moderne Griekse architectuur en het fotoarchief ondergebracht, het laatste met 300.000 negatieven en 25.000 prints uit de 19de en 20ste eeuw. Tot 14 januari loopt er een tentoonstelling met werk van George Hadjimichalis, een van de belangrijkste Griekse kunstenaars van zijn generatie.

Pireos 138, benaki.org



Pireos 138, de aan architectuur en fotografie gewijde satellietvestiging van het Benaki Museum, in een getransformeerde garage uit de fifties. © GF / Benaki Museum

Polidefkis in Piraeus geldt als het epicentrum van hedendaagse kunst en design in Athene, met onder meer galeries The Intermission, Rodeo Gallery en Carwan. Een van de oudste galeries in Piraeus is DL Gallery in de wijk Agios Dionysios, opgericht door de in Piraeus geboren Dimitris Lymperopoulos, en ondergebracht in de voormalige fabriek van diens vader.

theintermission.art, rodeo-gallery.com, dlgallery.gr, carwangallery.com

In galerie The Intermission loopt nog tot begin december een tentoonstelling van de in Berlijn gevestigde kunstenaar Sung Tieu. De sculpturen op de vloer maakte ze met betonblokken uit Piraeus.

DOEN

Op de rotsen van Strefi Hill is elke zonsondergang ‘chill’. Er zitten vooral hangjongeren met blikjes bier, maar het uitzicht is fantastisch: Athene ligt er aan je voeten. En je kunt er te voet naartoe langs de trendy wijk Exarcheia. Kom onderweg even op adem voor het appartementsgebouw van Atelier 66 (Emmanouil Benaki 118), een toonbeeld van moderne Griekse architectuur.

Zicht over Athene en de Akropolis vanaf Strefi Hill. © Getty Images/iStockphoto

Wie geen tijd heeft voor een trip naar een paradijselijk Grieks eiland, maar toch nood heeft aan een strandmoment, kan met metro of tram naar bijvoorbeeld Votsalakia Beach, niet ver van Piraeus. Misschien niet ’s werelds meest exotische strand, maar je voelt je er toch even ver weg. “Als ik één favoriete plek moet uitkiezen,” zegt Maria Lemos, “dan zeker het theehuis van architect Dimitris Pikionis aan de Agios Dimitrios Loumbardiaris-kerk, op de Filopappou-heuvel.” Pikionis, een generatiegenoot van Le Corbusier en Mies van der Rohe, was gefascineerd door oosterse architectuur. De kerk van steen en hout dateert uit 1951 en heeft iets heel Japans.

ETEN & DRINKEN

Linou Soumpasis, tipt ontwerper Marios Schwab, “is een hedendaagse taverna, heel casual, in een voormalige kaarsenwinkel in de wijk Psiri in het centrum.” Pretentieloze, maar perfect uitgevoerde, typisch Griekse gerechten. Je kunt er ook kaarsen kopen.

Melanthiou 2, gesloten op maandag, linousoumpasis.gr

Linou Soumpasis, een traditionele Griekse taverna, maar dan hedendaags. © George Soumpasis

Wine is Fine, nog een aanrader van Schwab: ‘een in natuurlijke wijn gespecialiseerde bar en restaurant in de wijk Monasteraki, vlakbij de markt.’ Geen reservaties.

Vissis 6, elke dag van 19u tot 1u30



Atlantico, een simpel maar uitstekend visrestaurant (van sardines tot garnalen, gefrituurd, op de grill, of anderszins gebakken), in een smal steegje in Monasteraki. Op het terras eet je in het gezelschap van een uitgebreide familie hongerige, maar ook niet al te opdringerige zwerfkatten.

Avliton 7, elke dag tot 1u ’s ochtends.

Fita (of Phita) ligt vlakbij EMST, het museum voor hedendaagse kunst, op de grens van de wijken Neos Kosmos en Kukaki. Nog meer authentieke visgerechten, in een minimalistisch decor, met hipster-vibes.

Ntourm 1, gesloten op zondagavond en maandag



Paleo Wine Store, een wijnbar in een gerenoveerd industrieel pakhuis in Piraeus, vlabij de trendy galeries van Athene. Gigantische plafonds, dito wijnlijst, en beperkt menu van vooral Italiaanse gerechten.

Polidefkous 39, Piraeus, gesloten op zondag



Platanos Taverna, in een rustig hoekje van Plaka sinds 1932, is de perfecte locatie voor een typisch Griekse, late lunch in de openlucht.

Diogenous 4, zondagavond gesloten



OVERNACHTEN

Mona, twintig loftachtige kamers met karakter in een fabrieksgebouw uit de jaren vijftig. Meer chic dan shabby. Met rooftop, café, lounge en bar, en een concertzaal in de kelder. In Psirri, ooit een arbeiderswijk, aan de voet van de Akropolis. Vanaf 150 euro (we keken voor elk hotel in dit lijstje naar de prijs voor de goedkoopste kamer op dezelfde, willekeurig gekozen datum in december).

Kakourgodikiou 4, mona-athens.com



Shila, van dezelfde eigenaars als Mona, opende in 2020 in een verkeersvrije straat in Kolonaki. Een boetiekhotel in een dromerig, neoklassiek gebouw uit de late jaren twintig. Er zijn zes suites, telkens anders ingericht. Vanaf 230 euro.

Mantzarou 10, shila-athens.com





Monsieur Didot, om de hoek van Shila, is een ander boetiekhotel in een voormalige privéwoning. John Lennon en Yoko Ono verbleven er toen ze meer dan vijftig jaar geleden incognito een bezoek brachten aan Athene. Stijlvol ingerichte kamers, soms met ruim privéterras, en veel planten. Vanaf 170 euro.

Sina 48, monsieurdidot.com





Perianth, ontworpen door designcollectief K-Studio, heeft een art-decogevel, hedendaagse kamers met zicht op de Akropolis, en werk van Griekse kunstenaars aan de muren. Op hetzelfde adres vind je het Zen Center Athens, gewijd aan meditatie, yoga en oosterse filosofie. Vanaf 170 euro.

Limpona 2, perianthhotel.com



Hotel Perianth © Alexandro Sioannidis

The Dolli, een elegant, conventioneler boetiekhotel in een herenhuis uit 1925, met rooftoprestaurant. Vanaf 400 euro.

Mitropoleos 49, thedolli.com