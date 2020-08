Campertrips zijn erg populair, deze coronazomer. Als complete amateurs, trokken we met een huurcamper door - toen het nog mocht - Nederland. Het werd de ultieme testrit.

Onze kampeerervaring beperkt zich tot de jaarlijkse omzwervingen langs Italiaanse campings als twintiger - zwetend en te vroeg wakker worden door de zon op je tent, na een nacht op een te dun of lek matrasje, maar mét goeie koffie. De tentperikelen maakten intussen plaats voor culturele tripjes en jaarlijkse hangvakanties in het Zuiden, die we dit voorjaar dus door onze neus geboord zagen. Op trot met een camper was dus wel degelijk buiten onze comfortzone maar middenin de coronacrisis een welkome afwisseling voor een stadsbubbel-zonder-tuin. Het is eigenlijk kamperen met een upgrade: het comfort van een kleine studio op wielen. Camperplekken zijn goedkoop tot gratis, en je kan zelf koken, dus win je de (huur)prijs van de camper terug.

© Jack.pm

We zouden ons exemplaar oppikken in Den Haag, bij verhuurplatform CampToo, en er drie dagen mee door Nederland cruisen. Het plan was niet al te ambitieus: een mix van natuur en cultuur in Zuid-Holland, langs de groengelegen musea. We startten met een ritje richting Gelderland, naar de Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum - het natuurpark heeft camperplekken die je niet kan reserveren. Daarna volgde een dagje camping in Delft. Vervolgens reden we terug via Wassenaar, met Museum Voorlinden, en maakten nog een ommetje langs Scheveningen.

Het werd een shortbreak waar we als camperleek een aantal lessen uit konden trekken. Achteraf bekeken werd het een (aan te raden) testrit voor een langere, zorgeloze trip. Spoiler alert: alle tips voor beginners die je online kan vinden, zijn het overwegen waard.

Les 1: Plan je route

Een camper is je vrijheid: we hebben het meer dan eens te horen gekregen van de meer geroutineerde campercollega's. Regent het, rij je door naar de zon. Dankzij de spontaniteit, ontdek je fantastische plekken. Ook voor gezinnen is de camper een bevrijding: kroost inladen en wegwezen... Dat betekent evenwel niet dat je zonder enige planning de weg op kan. Als je moe bent, honger hebt of het avond wordt, kan je niet zomaar overal gaan staan. Feit: wij begonnen te laat aan onze planning. Datzelfde weekend bleek heel Nederland op sleurhut-staycation waardoor we slechts voor een nacht zeker waren van een camperplek. Of we dan in de goot - of op een louche snelwegparking - zijn geëindigd? Nee, zie les 2.

Les 2: Plan niet alles

Weet dat je sowieso trager bent dan wat de routeplanner aanneemt. Zo kwamen wij te laat aan in Gelderland om nog een perceeltje te kunnen scoren op de Hoge Veluwe. Tegen beter weten in - elke camping bleek voor vertrek al volzet - reden we het erf op van een kampeerboerderij waar we als bij wonder toch nog terecht konden. Het was geen fantastisch weer, nefast voor de kampeervreugde, dus rekenden we wel een beetje op de afhakers. Ook de camping in Delft konden we maar een nacht boeken. Eens ter plaatse mochten we toch langer blijven en ook de plaats naast ons bleef vrij.

© Jack.pm

Les 3: Een camper is geen auto

Niet alleen is een camper veel groter en minder wendbaar dan een auto, het is ook niet het meest ideale vervoersmiddel om mee op stap te gaan. Tijdens ons uitstapje naar Scheveningen geraakten we gelukkig niet voorbij de man die campers in goede banen moest leiden, anders zouden we ons vastgereden hebben. Ook spontaan iets gaan eten, hoort er niet bij. Toen we dan maar onze eigen koelkast wilden volgooien, ontdekten we dat 'Jumbo' niet slaat op het formaat van de supermarktparking (bij de Albert Heijn 'XL' gelukkig wel). Kortom: dacht je te gaan citytrippen met je rijdende Bed & Badkamer, denk dan aan de kleine straatjes, beperkte parkeerruimte, lage tunnels en overweeg of je toch niet beter een hotelletje boekt. Een camper is geweldig om de wijde wereld in te trekken, met nadruk op het weidse - denk 'Amerika-formaat'. Wil je toch iets bezichtigen onderweg, ga dan voor attracties buiten het centrum en vertrek vroeg. Museum Voorlinden ligt op een landgoed net buiten Den Haag en voor openingstijd konden we ons strategisch parkeren zodat we er ook zonder al te veel problemen weer wegraakten.

© Jack.pm

Les 4: Neem je fiets mee

Omdat we van de stelplaats vertrokken, waren we beperkt in bagage. Dat is anders als je de kans hebt om thuis je camper vol te stouwen. Niet te vol natuurlijk: hoe meer gewicht, hoe meer hij verbruikt en je loopt ook de kans dat je rijbewijs B niet volstaat om ermee te mogen rijden. Een gouden tip: beknibbel niet op je fiets. Een tweewieler is geen overbodige luxe als je overweegt om uitstappen te maken op plekken die niet camperproof zijn, en een oplossing voor de bedenkingen bij les 3. Campings dichtbij een stad zijn zeldzaam en meestal moeilijk bereikbaar voor XL-voertuigen. In Delft zaten we toevallig wel op een kwartiertje stappen van het fijne stadcentrum. Nog beter was de aanpalende bushalte, waardoor we zelfs een daguitstap konden maken naar Den Haag.

Les 5: Huisraad

Je camper wordt je huis voor de trip. Ook een rijdend huis heeft een praktische inboedel nodig, zoals een bezem en schoonmaakproducten, plastic handschoenen (zie les 6: het dumpstation) en - niet onbelangrijk, zeker bij regen: een deurmat. Geloof ons: het blijft niet proper zonder. Check ook de huisraad van je huurcamper. Is er voldoende bestek, zijn er pannen of wijnglazen (wij dronken pinot uit een plastic mok) en ben je bereid de hele vakantie oploskoffie naar binnen te werken of pak je toch maar het koffieapparaat in?

© Jack.pm

Les 6: Leer Campers

Een beetje kennis van het camperjargon kan geen kwaad. Je vraagt niet waar je het afvalwater uit de douche, gootsteen en wastafel kan lozen maar zoekt 'het dumpstation voor grijs water'. Zwart water is een eufemisme voor het afvalwater uit het chemisch toilet. Check vooraf in de handleiding, of bij de eigenaar als je je camper huurt, hoe dat moet. Wij vonden het voor die korte trip niet nodig om de porta potti in te wijden, al had het ons wel wat nachtelijke wandelingen en - midden pandemie - een bus ontsmettende gel bespaard.

Les 7: Kies een camper die bij je past

Omdat we met de bedrijfscamper van CampToo vertrokken, leek dit een regel die we konden overslaan. Maar een uit de kluiten gewassen camper van 7,5 meter is niet het ideale startmodel voor wie er nog nooit mee heeft gereden, laat staan gemanoeuvreerd en geparkeerd. Het was een mooi ding, dat wel, en een goeie gespreksopener voor campinggesprekken. We hadden bovendien meer ruimte dan noodzakelijk, met een bubbel van twee in een oversized model. Erg welkom als het weer tegenzit en je niet kan uitbreiden naar het terras.

Les 8: Maak kennis met je camper

Er was een handleiding: een uitgebreide video waarvan we het einde niet gehaald hebben. Maar dat zou wel vlotten, met wat uitleg van de CampToo-man bij het oppikken en een beetje gezond verstand. De eerste avond hebben we bijgevolg doorgebracht op YouTube, met zoektermen als 'gas opendraaien', 'afdak uitdraaien' (het begon te miezeren) en 'camper waterpas zetten'. Elke camper heeft zijn eigen snufjes en eigenaardigheden, vis deze op voorhand uit. En, heb je de tijd, dan is een testtrip zoals de onze geen slecht idee.

