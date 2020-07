Een relaxte strandvakantie of een wervelende citytrip? In Nederland hoef je niet te kiezen. De leukste steden liggen er op een boogscheut van de 350 kilometer lange kustlijn. Tel die twee op, en een nieuwe reistrend is geboren: het stad-strandweekendje. Ideaal om je batterijen dubbel op te laden.

Het recept van een stad-strandweekendje naar Nederland ziet er ongeveer zo uit. Jullie vertrekken op vrijdagmiddag en stappen de trein op, of trotseren moedig de Antwerpse Ring. Na twee uur komen jullie aan in een bruisende stad naar keuze, zoals Leiden, Delft of Haarlem. Met wat geluk zijn jullie nog net op tijd om aan te sluiten bij de vrijmibo, de voor Nederlanders errug belangrijke aangelegenheid waarbij ze samen gaan 'borrelen' na het werk. Na deze vrijdagmiddagborrel boeken jullie een restaurant en/of pikken jullie nadien een film- of theatervoorstelling mee.

Op dag twee is het tijd om de stad te verkennen! Een citytrip is geen rocket science. Wat rondkuieren langs de grachten en in smalle straatjes. De markt op zaterdagochtend bezoeken en lokale specialiteiten proeven. Winkelen in kleine maar fijne boetiekjes. Uitpuffen op een terrasje en door een Nederlandse weekendkrant bladeren. Een museum binnenstappen of een tijdelijke expo bezoeken. De hele dag ligt aan jullie voeten.

Tegen de vooravond begint het tweede deel van het stad-strandweekend. Na het bruisen van de stad, het klotsen van de zee. Veel Nederlandse steden liggen op zo'n tien kilometer van de kust. Je bent er in een wip en voor je het weet, lig je languit in een strandstoel van de zonsondergang te genieten. Met circa 1.600 zonuren heeft de Nederlandse kust de meeste zon van het land. En met 350 kilometer aan kustlijn is er ook véél meer bewegingsruimte dan in België. Al kunnen de grotere Nederlandse kuststeden, zoals Zandvoort of Scheveningen, erg druk zijn. Niet erg als je Oostende of Blankenberge gewoon bent.

Hoe dag drie van jullie stad-strandweekendje eruitziet? Kort samengevat: uitwaaien op een lazy Sunday. Wandelen, ijsje eten, zwemmen, zonnen, ijsje nummer twee eten,... Op Nederlandse stranden heerst een beetje een Ibiza-achtige sfeer, door de hippe strandpaviljoens waar je kan genieten van cocktails en tapas. Na zo'n dag aan de kust keer je dubbel opgeladen terug naar huis. Doordat het stad-strandweekend uit twee totaal verschillende dagen bestaat - in een ander land bovendien - krijg je meer prikkels binnen. Dat zorgt ervoor dat het weekend langer lijkt te duren en je nog meer in ontspanningsmodus gaat.

Krijg je de smaak stilaan te pakken? Hieronder vind je drie opties voor een geslaagde stad-strandvakantie in Nederland. Tip: deze formules zijn ook heel goed met de trein te doen. Je neemt de Thalys vanuit Brussel of Antwerpen en stapt een keer over in Rotterdam (voor Delft of Leiden) of Amsterdam (voor Haarlem).

Leiden + Katwijk aan Zee

Afstand stad-strand: 12 kilometer, rechtstreekse trein 30 minuten

Leiden is zo'n beetje het Leuven van Nederland: een compacte maar levendige studentenstad, waar de historie van de gebouwen druipt. Je kan hier nog overal de sfeer van de Gouden Eeuw opsnuiven. Wandel zeker eens door een van de 35 charmante hofjes in de binnenstad, die worden omringd door rijen eeuwenoude huizen.

Katwijk aan Zee heeft niet alleen brede stranden, maar ook magistraal mooie duinen. In deze uitgestrekte duinenwoestijn waar je je soms echt op een andere planeet. Tip: vanuit hartje Leiden kan je ook naar Katwijk met de boot, die je na een uur varen afzet dicht bij het strand.

Haarlem + Bloemendaal aan Zee

Afstand stad-strand: 9 kilometer, trein + strandbus 26 minuten

Haarlem is een rustiger én goedkoper alternatief voor het platgelopen Amsterdam. Wist je trouwens dat je op slechts 15 minuten met de trein in Amsterdam-Centraal staat? Uniek in Haarlem zijn de Gouden Straatjes, zeven pittoreske straatjes met honderden bijzondere winkeltjes, vol ambachtelijke producten. Hier ben je wel een zaterdagnamiddag zoet ...

Bloemendaal Beach: klinkt schattig, niet? In werkelijkheid is Bloemendaal een trendy badplaats die vooral populair is bij jongeren. Ga hier niet naartoe als je de ultieme rust zoekt, wel als je tussen andere hippe vogels wil loungen in een van de zeven beachclubs (met geweldige namen als Bloomingdale en Woodstock '69).

Delft + Scheveningen

Afstand stad-strand: 14 kilometer, rechtstreekse tram 1 uur

Wat kunnen ze toch práchtige stadjes bouwen, onze noorderburen. Delft is een waar pareltje en wordt niet voor niets "klein-Amsterdam" genoemd. Het verleden komt hier tot leven terwijl je langs schilderachtige grachten en herenhuizen kuiert. De stad werd wereldberoemd door zijn banden met schilder Johannes Vermeer, het aardewerk Delfts blauw en het Koninklijk Huis. Ook de Technische Universiteit heeft een internationale reputatie. Meng je zeker eens tussen de studenten in de bibliotheek van de TU Delft.

Scheveningen is de bekendste Nederlandse badplaats, met een zeer lange dijk (of boulevard, zoals de Nederlanders het noemen). Op de beroemde Scheveningse pier heb je vanuit het reuzenrad een geweldig uitzicht over Den Haag, dat nog dichter bij zee ligt dan Delft en óók een citytrip waard is. Je kan op de pier zelfs bungeejumpen boven de zee. Tip: vanuit Scheveningen kun je in één keer doorlopen naar Kijkduin, waar het net iets rustiger is.

