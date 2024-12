Er was ook goed nieuws in 2024: 8 hartverwarmende gebeurtenissen in het afgelopen jaar

In een jaar vol kommer en kwel voor te veel mensen, onthouden we ook deze lichtpuntjes.

1- Bloemenregen

Met de overvloedige regen die we te verwerken kregen, zal 2024 de annalen ingaan als een van de natste jaren sinds de weerkundige metingen. Maar ook als het jaar van de vele zonnebloemvelden. Belgische boeren zaaiden dit jaar 10.000 hectare aan zonnebloemen, tien keer meer dan het jaar ervoor, net omdat ze zo goed gedijen in nat weer. Ze worden (nog) niet verwerkt, maar dienen puur voor het ecosysteem. Ze voeden de bodem, maar ook insecten, vogels en knaagdieren.

2- 70.000 solidaire burgers

Muzikant Tijs Delbeke, psycholoog Elisabeth Van Lierop en 11.11.11-directeur Els Hertogen organiseerden in Antwerpen de 505-Concerten voor Menselijkheid. Net geen honderd muzikanten en sprekers gingen samen met hen het podium op met een warme oproep aan de politieke wereld: meer solidariteit voor wie het moeilijk heeft. Het initiatief trok 20.000 bezoekers, 50.000 mensen keken mee via de livestream. De winst (zo’n 22.500 euro) werd verdeeld over verschillende goede doelen.

3- Dijk van een straat

Het Amerikaanse reismagazine Condé Nast Traveller lijstte de spectaculairste avenues, boulevards en straten ter wereld op. Naast de kerselaars van Tetsugaku-no-michi in Kyoto en de filmische Steiner Street in San Francisco prijkt ook de Steenhouwersdijk in Brugge. Van daaruit is het zicht op “de historische, goed bewaarde stad die weerspiegeld wordt in de grachten, een lust voor het oog”, aldus het magazine.

© Getty Images

4- Minder stadskankers

Het Urban Land Institute beloonde de Gentse projectontwikkelaar Revive met een Global Award for Excellence, wereldwijd een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de vastgoedsector. Aanleiding: de nieuwe Minerva-wijk in Edegem, maar ook de duurzame pioniersrol van het bedrijf. De afgelopen vijftien jaar saneerde het 35 hectare – iets meer dan vijftig voetbalvelden groot – aan vervuilde stadskankers in Vlaanderen en Brussel.

© GF

5- Sociaal bouwgoed gelauwerd

Niet het Wintercircus of de nieuwe brug over de Watersportbaan, maar twee sociale woningbouwprojecten sleepten dit jaar de Gentse Architectuurprijs in de wacht. Een hoopgevend signaal, want zulke projecten worden zelden geassocieerd met kwalitatieve en innovatieve leefomgevingen. De vakjury bekroonde Havana architecten met het coöperatieve woonproject Bellefleur voor Wooncoop. Het publiek liet zich overtuigen door de Robuuste Woningen van AE-architecten voor OCMW Gent. Deze elf huisjes zijn speciaal ontworpen voor mensen die met dakloosheid te kampen kregen.

© GF

6- Belgische vrouwen boven

Laurence De Smet (24), souschef van sterrenrestaurant Hof van Cleve, heeft een primeur op haar naam staan. Ze is de eerste vrouwelijke winnaar in 72 jaar van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Margaux Balemans (24), sommelier van het eveneens met een ster bekroonde Sanglier des Ardennes (ondertussen zwaar beschadigd door een brand), werd als eerste vrouw in zestig jaar ‘Beste Sommelier van België’. Marie-José Van Hee (74) ontving dan weer als eerste Belgische architect ooit de prestigieuze Alvar Aalto Medal. De prijs, in 1967 door Aalto in het leven geroepen om creatieve architectuur te eren, wordt om de drie jaar uitgereikt. Naast residentiële projecten tekende ze mee aan het ontwerp van de Gentse stadshal. Ook het plein voor het KMSKA, de Leie-kades in Deinze en de traphal van het MoMu staan op haar naam.

© avid Grandorge





7- De Notre-Dame van Parijs is weer open

Op 8 december heropende de Notre-Damekathedraal in Parijs opnieuw de deuren voor het publiek na bijna vijf jaar intensieve restauratiewerken. In april 2019 vatte het gebouw vlam: de brand verwoestte het grootste deel van het dak, waaronder de monumentale torenspits en de acht klokken. Het bezoek van de Franse president Macron, die als eerste het gerestaureerde monument mocht betreden samen met zo’n tweeduizend hoogwaardigheidsbekleders en mensen die hielpen bij de restauratie, werd live uitgezonden op televisie.

© Getty Images

8- Alcoholvrije dranken in de lift

Alcoholvrije dranken zijn aan een opmars bezig. Terecht, want ze zijn intussen echt lekker. Zo prijkt de sprankelende Bonheur van Just op de kaart van sterrenrestaurants Hert en The Jane en de kombucha’s van Selia&Scob op die van La Belle, Horseele, Hof Ter Hulst en De Pastorie. Intussen rapporteerde bierreus AB InBev dat hun testpubliek bij blinde proeverijen geen significant verschil meer proeft. Wie benieuwd is en meer wil proeven: Alcoholvrij, de complete gids van sommelier Alexander De Beck verscheen dit jaar bij Borgerhoff & Lamberigts.

Lees ook: Van een buffelrace in South Dakota tot dineren in een Noorse fjord: dit zijn onze 10 meest memorable reisverhalen van 2024