De Moezelvallei is het oudste wijnbouwgebied van Duitsland maar kan daarnaast nog heel wat uit de mouw schudden voor een perfecte dichtbijvakantie: keizerlijke kastelen, verbluffende wandel- en fietsroutes, de voetafdruk van Caesar, topgastronomie en een paar heel mooie logeeradresjes.

Eerst en vooral nodigt het ferme stuk groen - op een dikke twee uur rijden van Luik - uit tot een fikse wandel- of fietstocht. Er is een enorme keuze uit routes, van relaxt cruisen tot de ultieme sportieve uitdaging.

Karden Burg Pyrmont © Germany Travel

De Moselsteig is met 365 kilometer een van de langste wandelroutes van Duitsland, voor fietsers is er meer dan 1000 kilometer fietspad ter inspiratie. Altijd in die picture perfect omkadering, met de geur van wijngaardbloemen en een vleugje verse zuurstof in je gezicht. Uiteraard kan je ook niet om de wijnen heen. Vergeet grootmoeders Liebfraumilch: het beste van de Duitse wijnmakerij drink je ter plaatse - de regio neemt al jaren topposities in op internationale ranglijsten.

© Germany Travel

Caesar was hier.

De keizer onderwierp de Kelten in de Eifel aan de Romeinse heerschappij en dat liet zo z'n sporen na tot in de Moezel-streek. De 'Straten van de Romeinen' verbinden deze antieke bezienswaardigheden van de Unesco-topper.

© Germany Travel

Meer in voor romantiek, dan is een rivierbootcruise een fijne ervaring. Die slingert door meanderende bochten naar de Deutsches Eck, waar de Rijn en de Moezel samenkomen terwijl je geniet van een prachtig uitzicht op de bossen en kastelen in de bergen.

Maifeld Burg Eltz © Germany Travel

Keizerlijk onthaal

Wanneer je door de Moezel reist, stop dan zeker bij een van de prachtige kastelen. Je kan er vaak vorstelijk eten of prinsheerlijk blijven slapen. Luxe vijfsterrenhotel Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg ligt middenin de wijngaarden van Perl-Nennig, nabij de grens met Frankrijk en Luxemburg. Het bestaat uit een mediterraanse villa en een klein renaissancekasteel en heeft een fitnessruimte, spa, binnenzwembad, sauna, hot tub en beautysalon. Je kan er kiezen uit drie restaurants, met als hoogtepunt de keuken van Victor's Fine Dining by Christian Bau - een chef met twee Michelin-sterren.

© Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg

© Schloss Lieser

Logeren kan eveneens bij Schloss Lieser, in Lieser, lid van luxehotelketen Autograph Collection. Aan het indrukwekkende 18de-eeuwse slotkasteel met mooie tuin en grenzeloos uitzicht zit een prima restaurant en bar. Er is ook een fitness- en wellnessruimte en sauna. Vier kilometer verderop kan je het stadje Bernkastel-Kues bezoeken.

Oud & nieuw

Iets helemaal anders is Weingarten 1897 in het dorpje Zeltingen-Rachtig. Daar boek je een van de vier gloednieuwe appartementen in een stijlvol gerenoveerd wijnmakershuis van 120 jaar geleden. Het interieur combineert elementen uit dat verleden met modern design. Maar ook het buitenleven staat hier centraal: er is een grote buitenlounge en een deel van de wijngaard doet dienst als tuinoase - met buitenkeuken. Op de binnenplaats kan je iets drinken of snacken. Het laadstation voor elektrische wagens op de parking kan maar handig zijn.

Weingarten 1897 © kplus konzept studios

