De 140 km lange kuststrook van de Vendée rijgt de duinlandschappen en rotskusten aan elkaar. Ideaal om uit te waaien volgens de afstandsregels, of bij weg te dromen tijdens een staycation.

Het Franse departement aan de Atlantische kust hoort bij de regio Pays de la Loire. Vanop elk strand in de Vendée heb je zicht op de Côte de Lumière. Welk strand er met kop en schouders bovenuit steekt? Moeilijk te zeggen. Deze selectie biedt wel een mooi voorsmaakje van wat de regio in petto heeft voor de bovengemiddelde strandjutter.

Plage sauvage Sauveterre. © A.Lamoureux

Plage des Dames in Noirmoutier ligt goed beschut tegen westenwind bij natuurgebied Bois de la Chaise. Het decor: glashelder water, witte retro strandcabines en een houten steiger om over de oceaan te turen.

Plage Des Dames © A.Lamoureux

Grande Plage in Sables d'Olonne wordt bij de mooiste stranden van Europa gerekend en de drie-kilometerlange baai is, omwille van de spectaculaire golven, erg populair bij windsurfers. Ook het strand van Sauveterre is een surfspot, en is meer een natuurstrand, tussen bos en zee, omringd door duinen.

Les Sables Olonne Grand Plage © A.Lamoureux

Plage de Sauveterre © A.Lamoureux

Cornicheles 5pineaux © A.Lamoureux

Het acht kilometer lange zandstrand en duinengebied van Saint-Jean-de-Monts valt zowel bij zonnekloppers als watersporters in de smaak. Het zonnige Tranche-sur-Mer biedt op met dertien kilometer strand en duinen, en een schitterende zonsondergang vanop een houten ponton.

Saint Jean de Monts © A.Lamoureux

Corniche Vendéenne in Saint-Gilles-Croix-de-Vie biedt natuurliefhebbers en watersportfanaten een prachtig uitzicht langs drie kilometer ongerepte rotskust waar kanjers als de Cinq Pineaux boven het water uitsteken. Bij hoogtij spuit er water uit het 'duivelshol' zoals bij een geiser.

Corniche Vendeenne © A.Lamoureux

Het fijn-zandstrand van Le Veillon in Talmont-Saint-Hilaire aan de monding van de rivier Le Payré. Die stroomt rond een duin van een kilometer lang. Onder invloed van de wind lijkt het strand op een lagune, de kliffen van Saint-Nicolas dragen alleen maar bij tot het verbluffende panorama.

Veillon © A.Lamoureux

Meer info vind je online bij de toeristische dienst.

