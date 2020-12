Het boek 'Vogels van dichtbij' brengt een ode aan vogels in de vorm prachtige close-up foto's waarop je ieder klein detail en kleur kan zien. De foto's worden begeleid door bijzondere en soms ontroerende tekstjes over de vogels en mensen die een speciale band met ze hebben.

Wandelen in de natuur doet deugd en is goed voor de gezondheid. Wanneer je tijdens het wandelen vogels hoort fluiten, krijg je een extra mentale opkikker. Dan is het wel zo leuk als je enig idee hebt welke vogel dit mooie geluid produceert. Daarbij biedt de app BirdNet uitkomst: hoor je een vogel zingen, dan neem je een klein fragment op met je telefoon en de app vertelt je vervolgens welke vogel je gehoord hebt. De verschillende vogels onderscheiden wordt zo een stuk makkelijker.

Het prachtige boek 'Vogels van dichtbij' helpt je bij het herkennen van de vogels die je zo mooi hoort zingen. De Zweedse natuurfotograaf Roine Magnusson maakte bijzondere foto's van dertig in onze contreien voorkomende vogelsoorten: van het miniscule goudhaantje tot de dwerguil, van de koolmees tot de auerhoen en van de grote bonte specht tot de putter.

Dwerguil © Roine Magnusson

Je ziet de schitterende kleurschakeringen, de kleinste veertjes en de vorm en kleur van hun oogjes. Je zal ontdekken dat een bruin verenkleed nooit egaal bruin is, maar uit talloze tinten bruin, beige en wit kan bestaan. De foto's tonen dat het verenkleed van vogels veel kleurrijker, gedetailleerder en mooier getekend is dan je op afstand ziet.

De auteurs - de Zweedse journalisten en schrijvers Mats en Asa Ottosson - hebben samen met de fotograaf een originele manier gekozen om vogels te tonen. Niet alleen door de prachtige close-up foto's, maar ook doordat ze bij iedere geportretteerde foto een mooi verhaal vertellen over een bijzondere eigenschap van de betreffende vogel gevolgd door een soort liefdesverklaring aan die vogel door mensen die een speciale band met het diertje hebben.

Kluut © Roine Magnusson

Je leest bijvoorbeeld dat de staartmees altijd gezelschap wil hebben en altijd geluidmaakt. Staartmezen gaan met z'n allen naast elkaar op een tak zitten en, alvorens allemaal tegelijk naar een andere tak te vliegen, lijken ze luid kwetterend met elkaar te overleggen over de sprong. Een beter middel tegen een winterdepressie dan zo'n vrolijk schouwspel, bestaat niet.

Tuur van april tot oktober eens naar de lucht en de kans is groot dat je zwaluwen ziet vliegen. Met hun acrobatische toeren, lijken ze heer en meester in de lucht. Toch houden ze zich aan duidelijke regels. Drie zwaluwsoorten hebben de wereld onderling verdeeld zodat ze elkaar niet in de haren vliegen. De boerenzwaluw blijft dichtbij de grond, de huiszwaluw vliegt erboven op een hoogte van ongeveer 23 meter en de gierzwaluw gaat nog hoger de lucht in.

In korte, lieve anekdotes vertellen vogelliefhebbers waarom ze een speciale band met een bepaalde vogel hebben. Zo legt kleuterleidster Annika Gustafsson uit waarom ze zo van roodborstjes houdt: 'Onze roodborst is aboluut niet onder de indruk van onze huiskat. Hij blijft onverstoorbaar op het hek zitten als de kat eraan komt, soms maar op een halve meter afstand. Die brutale, zelfverzekerde vogel met zijn prachtige rode borst zit daar dan gewoon te kwetteren. Hij laat duidelijk zien: 'Ik woon hier!' Het lijkt wel alsof hij begrijpt dat deze kat niet op vogels jaagt, dat is inderdaad het geval.'

Roodborstje © Roine Magnusson

Spoorwegmonteur Leif Carlsson is dan weer gefascineerd door de dwerguil, de kleinste uilensoort in Europa. 'Er zijn maar weinig dieren die je zo dichtbij laten komen als de dwerguil', vertelt Carlsson. 'Je kunt tijd bij hem doorbrengen zonder dat je het gevoel hebt dat je in de weg zit. Ze doen gewoon hun eigen ding en jij kunt rustig zitten kijken wat ze doen: het vrouwtje rommelt en het mannetje dat met prooi arriveert. Ze weten dat ik daar zit, maar ze negeren me helemaal.'

'Vogels van dichtbij' van Roine Magnusson en Mats en Asa Ottosson is verschenen bij uitgeverij Terra, telt 275 pagina's, heeft een hard kaft en kost 29,99 euro.

Patrijs © Roine Magnusson

. © Roine Magnusson

