Op fietsvakantie met de e-bike: 7 routes voor wie opgeladen terug naar huis wil keren

Steeds meer toeristische diensten, fietsplatformen, hotels en touroperators zetten e-bikeroutes op de kaart. Zonder puffen bergen beklimmen of moeiteloos lange afstanden weg trappen? Hier doe je dat op de mooiste fietspaden.

Haarspeldbochten in Luzern, Zwitserland

Route 1291 is een nieuwe, 385 km lange e-bikeroute die in zeven etappes door Centraal-Zwitserland voert, met start en finish in Luzern. De route doorkruist vijf kantons en slingert langs meren, bergpassen en dorpen die verhalen fluisteren van vroeger. Een van de hoogtepunten is de legendarische Furkapas, met de beroemde haarspeldbochten op de bergflank boven Gletsch. Met een e-bike wordt dit uitdagende terrein een stuk toegankelijker: de pas is geen berg maar een fietspad met uitzicht.

De toeristische dienst van Luzern wijdde een volledige website aan Route 1291, met details over alle etappes én handige tips voor onderweg, zoals Seebad Luzern (een drijvend badhuis) of Alp Shops (boerderijwinkels op grote hoogte waar je lokale kazen en yoghurt koopt).

luzern.com/en/highlights/route-1291

Route 1291 door Zwitserland © GF

Oppik-picknick in West-Vlaanderen, België

De website van Visit West-Vlaanderen lijst handig e-bikeroutes in de provincie op – langs weidelandschappen, uitkijktorens, jaagpaden of kasteelparken – en vermeldt bij elke route ook brasseries, fietscafés of bezoekerscentra waar je kunt opladen. Net dat extra zetje in je pedalen zijn de verrassingen die de fietstochten leuker maken. Zo kun je op de route ‘Van de kust naar de Westhoek’ picknickmanden bestellen die je onderweg oppikt, bij Boer Bart in Booitshoeke bijvoorbeeld, of Hoeve Noordgasthuis in De Panne. Trappen naar een openluchtlunch, met het mooiste uitzicht als toetje.

visitwestvlaanderen.be/nl/fietsen/fietsroutes-om-te-ontdekken-met-de-e-bike

Picknickpauze in West-Vlaanderen

© GF

Slow cycling in Neder-Silezië, Polen

Aan de rand van het Reuzengebergte ligt Neder-Silezië, ook wel de fietshoofdstad van Polen genoemd, met honderden kilometers aan fietsroutes en meerdere paden die geschikt zijn voor e-bikes (met oplaadpunten). Voor gedetailleerde informatie en het plannen van je route kun je terecht op het officiële fietsportaal van de regio.Voor wie het liever niet zelf uitzoekt is er The Slow Cyclist, de Britse reisorganisatie van Oli Broom, die ooit van het Verenigd Koninkrijk naar Australië fietste en daar een boek over schreef. Wat hij als geen ander begrijpt? ‘Fietsen is niet de bestemming maar de reis.’ Met zijn bedrijf focust hij nu op langzaam en bewust reizen per e-bike. The Slow Cyclist stippelt complete e-biketrips uit richting Polen, maar ook naar Armenië, Griekenland, Portugal, Rwanda… Je fietst in het spoor van avontuur, maar met een andere mindset: niet haasten maar ontdekken. Ook als je geen trip bij hen boekt, staat de website boordevol interessante informatie: check hun blog of haal inspiratie uit de routes.

dolnyslaskrowerem.pl/en (website Neder-Silezië) en theslowcyclist.co.uk



Slow cycling door Polen © GF

Van Gogh achterna in Noord-Brabant, Nederland

De Van Gogh-fietsroute in Noord-Brabant telt 435 kilometer en voert langs de schilderachtige landschappen die de meester inspireerden. Hoewel het geen specifieke e-bikeroute is, vonden Marlou Jacobs en Godfried van Loo daar wel een oplossing voor. In hun boek De 100 mooiste e-bikeroutes van Nederland verzamelen ze voor honderd routes oplaadpunten en andere tips onderweg. Ook de Van Gogh-route staat in het boek met meer dan tweehonderd pagina’s fietsplezier. Kers op de kaart: bij het boek horen knooppuntkaarten die je apart kunt kopen. Het duo schreef eerder al De mooiste fietsweekendjes van België; het zijn met andere woorden ervaren pedaleurs.

vangoghbrabant.com en reisreport.nl

Van Gogh achterna door Nederland. © GF

Velostations in Apennijnen, Italië

Emilia-Romagna ademt wielrennen. Vorig jaar verwelkomde de Italiaanse regio le Grand Départ van de Tour en belandde zo op de National Geographic Cool List. Terecht, want fietsen zit hier in het DNA. Ze zetten ook in op fietstoerisme. Van de middeleeuwse charme van Bologna, Parma en Rimini tot de ruige pracht van de Apennijnen, het knappe zusje van de Alpen: deze regio is een paradijs op twee wielen. Voor e-bikers is alles tot in de puntjes geregeld. Velostations bieden veilige parkeerplekken én laadpunten, zodat je fiets net zo snel kan herstellen als jij. Wie graag bergtoppen bedwingt zonder de longen uit zijn lijf te trappen, volgt de e-bikeroute ‘Dorpen van Mount Cimone’. Die slingert langs bergdorpjes en leidt moeiteloos naar de hoogste piek van de regio, meer dan tweeduizend meter hoog. Het landschap is adembenemend, figuurlijk maar niet letterlijk.

Meer informatie op de website van ENIT, de Italiaanse dienst van toerisme. italia.it/en/emilia-romagna



Emilia-Romagna is een paradijs op twee wielen. © GF

Allesbehalve een cliché in Tenerife, Spanje

Fietsen op Tenerife is als trappen door een buitenaards landschap. El Teide, een van de grootste vulkanen ter wereld, torent boven het eiland uit als een reus die zijn wegen zelf heeft geplaveid met gestolde lava. Het is bekend dat veel professionele fietsers hier komen trainen. Niet voor fietswatjes, maar gelukkig heeft de e-bike een ingebouwde superkracht. Voor begeleide e-biketours rond El Teide en andere verborgen parels op het eiland kun je terecht bij Bike Point Tenerife, een fietsspecialist met meerdere winkels. Bike Point Tenerife is opgericht door de Belg Rudi Beke, dus met een beetje geluk spreek je in de winkel zomaar je eigen taal.

Tenerife is overigens allesbehalve zijn cliché. In het noorden verandert het dorre vulkaanlandschap plots in een tropisch paradijs, waar de natuur haar groene versnelling inschakelt. Op de website van Bike Point vind je niet alleen routes, maar ook een lijst met de beste plekken om na je rit de benen omhoog te leggen, van gezellige cafés waar je je bidon kunt vervangen door een goed glas wijn tot hotels waar zowel jij als de fiets veilig kunnen opladen.

bikepointtenerife.com/electric-bike-tours

Trappen door een buitenaards landschap door Tenerife. © GF

Vrienden van de vallei in Tirol, Oostenrijk/Italië

Wat als je met het gezin op fietstrip wilt? De toeristische dienst van Tirol stippelde op hun website vijftien routes uit voor e-bikers in een vallei, mooi uitgelegd in het Nederlands. Om door bergketens te fietsen hoef je ze niet altijd te beklimmen, toch? De perfecte uitvalsbasis is Design Hotel Tyrol, een fietshotel met alles erop en eraan: een beveiligde fietsgarage, een fietsconciërge, een wasservice voor fiets en kleren. Je huurt er e-bikes, e-mountainbikes en e-trekkingbikes van topmerken via de Otzi Bike Shop en voor onderweg staan er lunchpakketten klaar. Niet-fietsende gezinsleden relaxen in de spa, volgen yoga en pilates of dobberen in de infinitypool tussen de wijnranken. Hotel Tyrol maakt deel uit van ‘BikeHotels Südtirol’, een goed uitgerold netwerk van fietsvriendelijke slaapplekken waar fietsers én fietsen in de watten worden gelegd.

visittirol.nl/activiteiten/sport/fietsen/fietstochten-in-de-vallei, tyrol-hotel.it, bikehotels.it

Design hotel Tyrol © GF

