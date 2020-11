Wandelen in de natuur helpt ons de lockdown door te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van de CM en Bos+. Bewegen in het groen maakt mensen gelukkiger en opgewekter.

In maart lanceerden Bos+ en de CM voor de vijfde keer de beweegcampagne 30-30. Ze vroegen om 30 dagen lang 30 minuten te bewegen in een groene omgeving.

De campagne viel dit jaar toevallig samen met het begin van de eerste lockdown. 'De (on)gelukkige timing van de coronacrisis geeft op die manier een unieke inkijk in het effect van groen op ons (mentaal) welzijn én op de effecten van de lockdown', staat in het rapport waarin de resultaten zijn samengebracht.

Energiepeil

Meer dan 3700 deelnemers bewogen een maand lang samen meer dan 1,2 miljoen minuten in het groen. Ze hielden in een dagboek bij hoe ze zich voelden. 'Het onderzoek toont nu aan dat zowel het energiepeil als de opgewektheid van deelnemers sterk en significant stijgen gedurende de eerste drie weken', zegt Bos+. 'Het verhoogde welbevinden blijft vervolgens constant tijdens week vier. Naarmate de campagne loopt, voelen deelnemers zich beter in hun vel.'

Deelnemers die hun omgeving als meer natuurlijk ervaarden, waren minder geneigd op te geven. Hun geluksgevoel was ook hoger dan bij mensen die in een minder natuurlijke omgeving bewogen.

Nabijheid van groen

Ook de nabijheid van groen speelt een belangrijke rol. Wie er langer over deed om natuur in de buurt te bereiken, haakte sneller af. Bos+ en de CM roepen op om ook tijdens de huidige lockdown de natuur in te trekken, als een veilig alternatief voor andere activiteiten.

