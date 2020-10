Alleen al in de VS en Canada is sinds 1970 de vogelpopulatie met zo'n drie miljard gedaald. Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om deze diertjes te helpen.

Alleen al in de VS en Canada is sinds 1970 de vogelpopulatie met zo'n drie miljard gedaald. Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om deze diertjes te helpen. Negen tips van de Vogelbescherming en het Cornell Lab of Ornithology.

1. Maak ramen zichtbaarder en veiliger voor vogels

. © Getty Images

Ieder jaar overlijden ettelijke vogels doordat ze tegen een raam vliegen. Vooral wanneer bomen weerspiegeld worden in het raam, verwarren de vogels dat beeld vaak met echte bomen. 's Avonds wanneer de lampen branden, vliegen er vaak trekvogels tegen de ramen omdat ze door het licht aangetrokken.

Wat kan je doen om dat te voorkomen? Bedek de ramen 's avonds en dim lichten die niet perse nodig zijn. Overdag helpt het om iets op je ramen te plakken. Je kan zelf iets creatiefs maken, maar je kan ook kant-en-klare vogelstickers kopen. Een andere mogelijkheid is een Birdpen waarmee je strepen op het raam kan trekken die voor ons amper zichtbaar zijn, maar die de vogels wel goed waarnemen.

2. Houd katten binnen

. © Getty Images

Katten doden veel meer vogels en andere kleine dieren dan hun eigenaren denken. Uit de Proceedings of the National Academy of Sciences blijkt dat katten in de VS en Canada zo'n 2,6 miljard vogels per jaar doden. In Nederland zijn dat er rond de 140 miljoen per jaar. Daarom hielden ecoloog Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen en jurist Arie Trouwborst onlangs een pleidooi om een proef te starten waarbij het loslopen van poezen strafbaar wordt.

Het is overigens ook niet eens zo slecht voor de katten zelf. Buiten lopen ze immers veel meer risico op infecties, om gepakt te worden door roofdieren, onder een auto te lopen of verwikkeld te raken in gevechten met andere katten.

Moeten poezen dan voortaan altijd binnenblijven? Nee, natuurlijk niet. Honden mogen er ook niet zelfstandig op uittrekken, maar uitgelaten worden aan de riem. Ook poezen kunnen samen met hun baasje aan de riem gaan wandelen.

3. Maak je tuin vogelvriendelijk

. © Getty Images

Het is voor vogels alsmaar moeilijker om voedsel en broedplaatsen te vinden omdat er meer huizen, straten, bedrijfspanden en andere gebouwen in de plaats van bossen of weilanden komen. Tuinen worden daarom steeds belangrijker voor vogels. En tuinen zijn vaak juist niet meer groen, maar volledig betegeld. Door je tuin vogelvriendelijk in te richten, help je ze enorm. Hoe doe je dat?

In de eerste plaats door minder in plaats van meer te tuinieren, zegt Vogelbescherming Nederland. Je kan het beste pas aan het einde van de winter beginnen met het snoeien en laat ook planten die zijn uitgebloeid zo lang mogelijk staan. Vogels kunnen zich erin verschuilen en zaadetende vogels zijn dol op de uitgebloeide planten en struiken. Laat ook de blaadjes in je tuin liggen. Je kan ze wel beter van je grasveld afhalen omdat het gazon anders bruin wordt. Maar hark de bladeren dan in de perken tussen de planten.

De Vogelbescherming geeft een pak tips over een inrichting van de tuin die goed is voor vogels.

Lees ook: Waarom je de herfstbladeren in je tuin beter kan laten liggen

4. Voer vogels in alle seizoenen bij

. © Getty Images

Lees ook: Waarom je de herfstbladeren in je tuin beter kan laten liggen

Omdat vogels het door de toenemende bebouwing alsmaar moeilijker hebben om voedsel te vinden, help je de vogels door ze het hele jaar door bij te voeren. Je moet wel goed kijken wat je de vogels wanneer mag voeren. In het broedseizoen hebben de vogels ander voedsel nodig dan bijvoorbeeld in de winter. De Vogelbescherming geeft een uitgebreide handleiding over het juiste voer in het juiste seizoen.

Lees ook: Vogels voeren is goed voor jong en oud

5. Breng je kinderen liefde voor de natuur en vogels bij

. © Getty Images

Wanneer mensen van de natuur houden, willen ze er ook goed voor zorgen. Belangrijk dus om kinderen al vroeg kennis te laten maken met de natuur en de dieren die er leven. Vogels spotten maakt niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je kinderen rijker en gezonder. Weet je niet hoe je eraan begint? Wij helpen je op weg: Zo leer je kinderen en jezelf vogels kijken.

. © Getty Images

6. Koop zoveel mogelijk vogelvriendelijke producten

Koop bijvoorbeeld biologische zuivelproducten van boeren die rekening houden met de vogels die op hun land leven. Het aantal akker- en weidevogels zoals patrijzen, grutto's en kieviten is de afgelopen jaren sterk gedaald en het is daarom belangrijk ze zoveel mogelijk te sparen. Een ander voorbeeld van een vogelvriendelijk product is koffie van bonen die in de schaduw geteelt zijn. Voor koffiebonen die in de zon groeien, worden massaal tropische bossen gekapt en dat is funest voor de vogels en andere dieren die daar leven.

. © Getty Images

7. Geef door welke vogels je waar hebt gezien

Houd je oren en ogen goed open en noteer welke vogels je gezien hebt. Je kan de vogels die je hebt gespot doorgeven via de website waarnemingen.be. Je hoeft het tellen van vogels niet te beperken tot de vogeltellingsdagen. Je kan dat het hele jaar door oean. Natuurorganisaties zijn daar heel blij mee want waarnemers kunnen vogelpopulaties beter in kaart brengen dan bijvoorbeeld satellieten. Het vogelbeleid kan daar dan op afgestemd worden. Ook kan zo beter geobserveerd worden wat de invloed van de klimaatverandering op het leven van vogels is.

. © Getty Images

8. Gebruik minder plastic

Het reduceren van plastic is om een heleboel redenen goed, maar zeker ook voor vogels. Plastic breekt amper af en belandt voor vele jaren in de natuur. Grotere en kleinere deeltjes plastic belanden in de maag van vogels en andere dieren. Helemaal plasticvrij leven is vrijwel onmogelijk, maar je kan wel proberen je gebruik te reduceren.

. © Getty Images

9. Beperk wildplukken

Ga niet wildplukken wanneer je geen kennis van zaken hebt en doe het - als je toch gaat plukken - uitsluitend voor eigen gebruik. Het is bijvoorbeeld belangrijk om geen zeldzame planten weg te halen uit de natuur, om het ecologisch evenwicht niet te verstoren door bijvoorbeeld heel veel van een bepaalde plantensoort te plukken, om voldoende vruchten en planten over te laten voor dieren die er afhankelijk van zijn en om niet dwars door de natuur te wandelen en alles plat te trappen. Wij hebben voedsel dat we zelf in de natuur plukken niet perse nodig, vogels en andere dieren. kunnen niet zonder.

Alleen al in de VS en Canada is sinds 1970 de vogelpopulatie met zo'n drie miljard gedaald. Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om deze diertjes te helpen. Negen tips van de Vogelbescherming en het Cornell Lab of Ornithology. Ieder jaar overlijden ettelijke vogels doordat ze tegen een raam vliegen. Vooral wanneer bomen weerspiegeld worden in het raam, verwarren de vogels dat beeld vaak met echte bomen. 's Avonds wanneer de lampen branden, vliegen er vaak trekvogels tegen de ramen omdat ze door het licht aangetrokken. Wat kan je doen om dat te voorkomen? Bedek de ramen 's avonds en dim lichten die niet perse nodig zijn. Overdag helpt het om iets op je ramen te plakken. Je kan zelf iets creatiefs maken, maar je kan ook kant-en-klare vogelstickers kopen. Een andere mogelijkheid is een Birdpen waarmee je strepen op het raam kan trekken die voor ons amper zichtbaar zijn, maar die de vogels wel goed waarnemen. Katten doden veel meer vogels en andere kleine dieren dan hun eigenaren denken. Uit de Proceedings of the National Academy of Sciences blijkt dat katten in de VS en Canada zo'n 2,6 miljard vogels per jaar doden. In Nederland zijn dat er rond de 140 miljoen per jaar. Daarom hielden ecoloog Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen en jurist Arie Trouwborst onlangs een pleidooi om een proef te starten waarbij het loslopen van poezen strafbaar wordt.Het is overigens ook niet eens zo slecht voor de katten zelf. Buiten lopen ze immers veel meer risico op infecties, om gepakt te worden door roofdieren, onder een auto te lopen of verwikkeld te raken in gevechten met andere katten.Moeten poezen dan voortaan altijd binnenblijven? Nee, natuurlijk niet. Honden mogen er ook niet zelfstandig op uittrekken, maar uitgelaten worden aan de riem. Ook poezen kunnen samen met hun baasje aan de riem gaan wandelen.Het is voor vogels alsmaar moeilijker om voedsel en broedplaatsen te vinden omdat er meer huizen, straten, bedrijfspanden en andere gebouwen in de plaats van bossen of weilanden komen. Tuinen worden daarom steeds belangrijker voor vogels. En tuinen zijn vaak juist niet meer groen, maar volledig betegeld. Door je tuin vogelvriendelijk in te richten, help je ze enorm. Hoe doe je dat? In de eerste plaats door minder in plaats van meer te tuinieren, zegt Vogelbescherming Nederland. Je kan het beste pas aan het einde van de winter beginnen met het snoeien en laat ook planten die zijn uitgebloeid zo lang mogelijk staan. Vogels kunnen zich erin verschuilen en zaadetende vogels zijn dol op de uitgebloeide planten en struiken. Laat ook de blaadjes in je tuin liggen. Je kan ze wel beter van je grasveld afhalen omdat het gazon anders bruin wordt. Maar hark de bladeren dan in de perken tussen de planten. De Vogelbescherming geeft een pak tips over een inrichting van de tuin die goed is voor vogels. Omdat vogels het door de toenemende bebouwing alsmaar moeilijker hebben om voedsel te vinden, help je de vogels door ze het hele jaar door bij te voeren. Je moet wel goed kijken wat je de vogels wanneer mag voeren. In het broedseizoen hebben de vogels ander voedsel nodig dan bijvoorbeeld in de winter. De Vogelbescherming geeft een uitgebreide handleiding over het juiste voer in het juiste seizoen. Wanneer mensen van de natuur houden, willen ze er ook goed voor zorgen. Belangrijk dus om kinderen al vroeg kennis te laten maken met de natuur en de dieren die er leven. Vogels spotten maakt niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je kinderen rijker en gezonder. Weet je niet hoe je eraan begint? Wij helpen je op weg: Zo leer je kinderen en jezelf vogels kijken. Koop bijvoorbeeld biologische zuivelproducten van boeren die rekening houden met de vogels die op hun land leven. Het aantal akker- en weidevogels zoals patrijzen, grutto's en kieviten is de afgelopen jaren sterk gedaald en het is daarom belangrijk ze zoveel mogelijk te sparen. Een ander voorbeeld van een vogelvriendelijk product is koffie van bonen die in de schaduw geteelt zijn. Voor koffiebonen die in de zon groeien, worden massaal tropische bossen gekapt en dat is funest voor de vogels en andere dieren die daar leven.Houd je oren en ogen goed open en noteer welke vogels je gezien hebt. Je kan de vogels die je hebt gespot doorgeven via de website waarnemingen.be. Je hoeft het tellen van vogels niet te beperken tot de vogeltellingsdagen. Je kan dat het hele jaar door oean. Natuurorganisaties zijn daar heel blij mee want waarnemers kunnen vogelpopulaties beter in kaart brengen dan bijvoorbeeld satellieten. Het vogelbeleid kan daar dan op afgestemd worden. Ook kan zo beter geobserveerd worden wat de invloed van de klimaatverandering op het leven van vogels is. Het reduceren van plastic is om een heleboel redenen goed, maar zeker ook voor vogels. Plastic breekt amper af en belandt voor vele jaren in de natuur. Grotere en kleinere deeltjes plastic belanden in de maag van vogels en andere dieren. Helemaal plasticvrij leven is vrijwel onmogelijk, maar je kan wel proberen je gebruik te reduceren. Ga niet wildplukken wanneer je geen kennis van zaken hebt en doe het - als je toch gaat plukken - uitsluitend voor eigen gebruik. Het is bijvoorbeeld belangrijk om geen zeldzame planten weg te halen uit de natuur, om het ecologisch evenwicht niet te verstoren door bijvoorbeeld heel veel van een bepaalde plantensoort te plukken, om voldoende vruchten en planten over te laten voor dieren die er afhankelijk van zijn en om niet dwars door de natuur te wandelen en alles plat te trappen. Wij hebben voedsel dat we zelf in de natuur plukken niet perse nodig, vogels en andere dieren. kunnen niet zonder.