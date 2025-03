Designbeurs Collectible strijkt neer in Brussel dit weekend: 3 tips van onze chef design

Het zijn hoogdagen voor designliefhebbers in Brussel. In het Vanderborght-gebouw kan je dit weekend het werk van beginnend en gerenommeerde ontwerpers bewonderen op de achtste editie van Collectible. Onze designjournalist Amélie Rombauts tipt drie exposanten die je niet mag missen.



Sectie MAIN: Augusta, Uppercut en Adorno’s Future 50

Deze sectie vormt de kern van de expo. Onder de exposanten zijn onder andere Uppercut (België) en Augusta (België). Adorno, de Londense galerie die als geen ander design weet te spotten, biedt met ‘Future50’ een platform aan 50 nieuwe ontwerpers om ze te helpen lanceren. Uppercut, een merk met veel plannen in het buitenland, is er ook één om in het oog te houden. Augusta staat dan weer bekend om zijn duurzame werkwijze.



Sectie ARCHITECT <-> DESIGNER: Kerstens Interior

Waar hedendaags ontwerp steeds meer kunst en ambacht weet te verenigen, herwinnen ook meubels ontworpen door architecten weer hun klassieke waarde. COLLECTIBLE lanceert om daarbij te helpen dit jaar een platform voor architecten en interieurontwerpers die hun nieuwste meubelstukken tonen. Deze sectie bevat werken van zo’n 12 studio’s, met als hoogtepunt de Mono bijzettafel die Kerstens (België) er zal onthullen. Deze gelimiteerde editie werd gemaakt van massief glas door Tsjechische vakmannen, en weerspiegelt hoe minimalisme en ambacht vandaag de dag wordt gecombineerd.



Sectie BESPOKE: Maarten De Ceulaer en MAXDVS BV

Onafhankelijke ontwerpstudio’s en hun creaties worden onder de aandacht gebracht op de BESPOKE-afdeling. Dit alles binnen een unieke scenografie. Dit jaar zitten tussen de deelnemers onder anderen Maarten de Ceulaer (België) en MAXDVS (België). De Belgische ontwerper Maarten De Ceulaer stelt op COLLECTIBLE zijn Cairn Lights voor: een serie op steen gebaseerde armaturen die de natuurlijke wereld met vakmanschap in verbinding brengt. MAXDVS, het label van de zoon van meubelontwerper Casimir, is een creatief atelier uit Antwerpen dat bekendstaat om zijn futuristische techwear-collecties. Zo kwam het atelier al met gebreide gezichtsmaskers, buitenkleding, hoodies, en interieurartikelen.



Sectie OUTDOOR: Atelier26

Als gevolg van de groeiende vraag naar kwalitatief buitenmeubilair ontstond OUTDOOR.. Voor 2025 wordt deze sectie samengesteld door de Rotterdamse kunstenaar en tuinontwerper Frank Bruggeman, een architect die kunst, design en landschap weet samen te voegen. Bij OUTDOOR vind je bijvoorbeeld Franse Atelier26, een designatelier dat modern en vooral functioneel meubilair maakt. Het merk werkt vooral met metaalsoorten. De naam zelf verwijst naar ijzer – element 26 in het periodiek systeem – wat de kern vormt van hun ontwerpen. Je leert er hun doordachte, aerodynamische meubelstukken kennen.



Van 13 tot 16 maart 2025, Vanderborght-gebouw, Schildknaapsstraat 50, 1000 Brussel, meer info hier