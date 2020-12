Wandelen maakt ons gelukkiger, en dat heeft mogelijk met onze oren te maken. Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat wie vogelzang hoort tijdens de wandeling zich mentaal beter voelt.

Steeds meer onderzoeken bevestigen dat tijd die in de natuur doorbrengen goed is voor de geestelijke gezondheid van de mens. Maar waarom dat zo is, is nog onduidelijk. Een team van de California Polytechnic State University onderzocht of geluiden een deel van de oplossing kunnen zijn.

Luidsprekers verstoppen

Om het effect te bestuderen verstopten de wetenschappers luidsprekers langs wandelpaden in natuurparken in Colorado. De luidsprekers speelden op sommige dagen vogelzang en bleven op andere dagen stil. Tijdens beide perioden werden de wandelaars op het pad geïnterviewd door de onderzoekers.

Daaruit bleek dat wandelaars die vogelzang hadden gehoord, een groter gevoel van welzijn meldden dan wandelaars die dat niet deden. Volgens de onderzoekers zijn het mogelijk de geluiden zelf die ons beter doen voelen, maar kan het ook de perceptie van biodiversiteit zijn die het geluksgevoel een boost geeft.

Visuele dieren

'We zijn zulke visuele dieren dat we onze gevoeligheid voor geluid vaak buiten beschouwing laten', zegt Clinton Francis, hoogleraar Biologie aan de California Polytechnic State University. 'Ik ben nog steeds stomverbaasd dat amper zeven tot tien minuten blootstelling aan deze geluiden het welzijn van mensen verbetert. Het benadrukt echt hoe belangrijk het gehoor is voor ons en waarschijnlijk ook voor andere dieren.'

Het onderzoek onderstreept de noodzaak om natuurlijke geluidslandschappen te verbeteren, zeggen de onderzoekers. Minder geluidshinder zou kunnen bijdragen aan meer menselijk geluk omdat het meer ruimte laat voor natuurlijke geluiden, waaronder vogelzang.

