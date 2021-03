Ontdek België in 110 historische plaatsen

Tour & Taxis in Brussel

Tour & Taxis is een voormalig industrieel terrein rond het voormalig goederenstation Gare Maritime en het Koninklijk Pakhuis. Tegenwoordig vinden er in het gerestaureerde Pakhuis antiekbeurzen zoals BRAFA plaats. Verder zijn er grasvelden om te spelen en ontspannen en een eetbaar park. Het terrein is nog volop in ontwikkeling, maar het behoud van het architecturale verleden speelt een prominente rol.