Het Musée Félicien Rops is een perfect voorwendsel om naar Namen af te zakken, onze shop- en eetadresjes een reden te meer om er te blijven. De hoofdstad van Wallonië leent zich uitstekend voor een grondige culinaire exploratie, het speuren naar vintage vondsten en slentermarathons door het centrum.

Het symbool van de hoofdstad van Wallonië is een... slak. Is het om de lokale specialiteit - de escargots petit-gris de Namur - of om hun vervolmaking van de kunst der traagheid: de stad is in ieder geval de ideale setting om te onthaasten en te verkennen in een gezapig slakkengangetje. Enkele ingrediënten: een rebelse kunstenaar, een uitgebreide culinaire scene, bijzondere winkels en een gemoedelijk stadscentrum op de kruising van Samber en Maas.

Namen noemen: rebel Rops

Félicien Rops (1833-1898) was een van de beste tekenaars en graveerders van de negentiende eeuw - in de jaren 1880-90 behoorde hij tot de best boerende illustratoren in Parijs. De Namenaar was niet zomaar een kunstenaar maar een non-conformist die gretig tegen heilige huisjes schopte. Tijdens zijn universiteitsstudies ontmoet hij andere vrije geesten - het is dan midden 19de eeuw, de hoogdagen van het rationalisme dat de kerk en nette bourgeoisie het vuur aan de schenen legt.

Al op jeugdige leeftijd maakte Rops satirische prenten, aan de universiteit wordt hij vaste tekenaar bij studentenbladen en maakt hij kennis met de steendruktechniek. Al snel maakt hij deel uit van een groep Brusselse avant-gardistische kunstenaars. Vanaf de jaren 1860 trekt hij richting Parijs waar hij symbolistische dichters ontmoet en hun werk mag illustreren, zoals Baudelaires 'Les épaves'- een selectie gecensureerde gedichten uit Les Fleurs du mal. Intussen maakt hij ook eigen werk. Zijn tekeningen, gravures en illustraties zijn humoristisch, brutaal en - met de voor zijn tijd moderne afbeelding van vrouwelijk naakt - vaak licht pornografisch. Werken als 'De Satanische Vrouwen' of 'Pornocrates' zorgen steeds weer voor opschudding.

Félicien Rops © iStock

Musée Félicien Rops & expo 'Adjugé!'

Fernand Scribe en Ferdinand Vander Haeghen, Portrait de groupe - De Aanvaardingscommissie van een driejaarlijkes salon, 1892, photographie. © Gand, bibliothèque de l'université, inv. BIB.FOT.GF.000201/01

Een groot deel van Rops' oeuvre kan je zelf gaan bekijken in het Musée Félicien Rops in zijn geboortestad Namen. De permanente collectie biedt een volledig overzicht van zijn werk - van de sociale satire en karikaturen tot de alomtegenwoordigheid van de vrouw - en leven: zijn band met Parijs, Baudelaire en de literaire wereld. Daarnaast houdt het museum ook tijdelijke tentoonstellingen rond de 19de eeuw en gravurekunst. Dit najaar is dat de expo 'Adjugé!' die achter de schermen van de negentiende-eeuwse Belgische kunstmarkt duikt. Vanaf de jaren 1850, net wanneer Rops aan zijn carrière begint, kent de kunstmarkt een opmars. Voor het eerst werd er enorm gespeculeerd op werk van nog levende kunstenaars, op een manier die een echte handelsbeurs evenaart. De strategieën van de negentiende-eeuwse kunstenaars, de spelers nodig voor hun commercieel succes: de expo haalt de mythe van de bohemien-kunstenaar, voor wie geld onbelangrijk is, onderuit. Het verhaal over de Belgische kunstmarkt wordt geïllustreerd met kunstwerken uit die tijd.

Adjugé! De kunstenaars & de kunstmarkt in België -1850-1900. Tot 3 januari 2021 in Félicien Rops museum, rue Fumal 12, museerops.be

DOEN IN NAMEN

© iStock

Paradepaardje: de Citadel

Het meesterstuk uit het historisch patrimonium is hier geen hidden secret, het steekt pal boven de Maas uit. De citadel van Namen ligt op een strategisch punt - de Romeinen zaten er eerst, rond de 11e eeuw trokken de graven van Namen er een burcht op die, onder de heerschappij van de Nederlanden in de 19de eeuw, een complete makeover kreeg. De grootste citadel van Europa ligt in een park van 80 hectare met uitzicht op Namen en de Maasvallei. Er valt een vijftal kilometer aan onderaardse gangen en kazematten te verkennen, inclusief bezoekerscentrum Terra Nova. In een van de kazematten zit het atelier van parfumeur Guy Delforge - de constante temperatuur is namelijk ideaal voor het conserveren van zijn ingrediënten. Hij kent het gangenstelsel als zijn broekzak en geeft ook individuele rondleidingen.

citadelle.namur.be, www.delforge.com

Brasserie Houppe

Stadsbier La Houppe is bestaat pas zeven jaar, het eerste bier van de Brasserie de Namur werd met succes gelanceerd in 2013 en de - intussen verschillende - biertjes worden zowat op elk terras van de stad geserveerd. Wil je de brouwerij zelf aan een nadere blik onderwerpen, dan kan dat. Ze brouwen in de oude Brasserie Balon-Perrin uit 1812, op de linkeroever van de Maas, amper een kilometer van het centrum.

Avenue de la Plante 49, www.houppe.be/

© iStock

Souvenirs van het verleden: vintage jagen

Elke zondag kan je afbieden op oude spullen tijdens de Brocante de Jambes aan de oever van de Maas. Maar je kan nog meer souvenirs uit het verleden mee naar huis nemen, vanop deze vier vintage-adressen bijvoorbeeld.

© Art Salon

Art salon: bij dit vintage ingerichte café is alles waarop/aan/onder je zit ook te koop. Rue de la Croix 39, www.artsalon.be

Ramd'Âm: veel vinyl maar ook tweedehands boeken, strips, cd's, dvd's, bordspelen... Rue des Carmes 52, www.boutiqueramdam.com

Ressourcerie Namuroise: met kringwinkel Ravik Boutik en Repair Café. Ze maken ook meubilair van onderdelen van oude meubels, verkocht bij Madame Ravik in Saint-Servais. Ravik Boutik, ?Boulevard d'Herbatte 8A - Madame Ravik, Chaussée de Waterloo 484, Saint-Servais, www.laressourcerie.be/boutik

Insolite n'Co: grote concept store vol tweedehandsmeubels en -objecten in alle stijlen, verzameld over heel Europa.Rue Fossés Fleuris 37, www.insolitenco.com

VOER VOOR FOODIES

Fans van escargots kunnen natuurlijk niet om de lokale specialiteit heen, maar je krijgt hier heus nog wat anders voorgeschoteld. Dankzij de hotelschool zijn er heel wat jonge chefs die met hun diploma de stad intrekken om er hun kookkunsten te botvieren. Van fine dining tot crafted cocktail: wie een gastronomisch weekend op het oog heeft, wordt hier zeker niet teleurgesteld. Alvast een kleine selectie om je op weg te helpen.

Vivo

© Vivo

In de fusion kitchen van Vivo, op een authentiek, charmant plekje in het centrum, wordt geëxperimenteerd met klassieke, Aziatische en mediterrane invloeden.

Rue du Président 13

NOS Gastronomia

Chef Jean-François Quarrez' creatieve gastronomie met een boontje voor lokale producten begon als catering maar groeide al snel uit tot een exclusieve table d'hôte met beperkte capaciteit.

Rue du Lombard 85, www.nos.restaurant

Attablez-vous

© Attablez Vous

Chef Charles-Edouard Jeandrain werkt met een maximum aan seizoensproducten, ditto gastronomische creativiteit en finesse, in een al even geslaagde setting.

Tienne Maquet 16, www.attablezvous.be

La Plage d'Amée

Prachtig gelegen gastronomische restaurant met schitterend terras aan de oever van de Maas in een mooie, groene tuin. Michelinchef Julien Wauthier gaat hier aan de slag met lokale en seizoensgebonden producten voor verfijnde, moderne gastronomie.

Rue des Peupliers 2, www.laplagedamee.be

Espièglerie

Een gevestigde waarde in een zeventiende-eeuwse leerlooierij met op de kaart brengt een verzorgde, zeer gevarieerde keuken.

Rue des Tanneries 13, www.tanneurs.com

Fenêtre sur Cour

© Fene?tre sur Cour

Het terras met klimplanten en de serre met glas-in-loodramen zijn op zich al de moeite, de verse, elegante keuken leverde het restaurant ook mooie beoordelingen op - twee Michelinvorkjes en evenveel mutsjes bij Gault&Millau.

Rue du président 35, www.restaurant-fenetresurcour.com

Parfums de Cuisine

Chef Eric Lekeu gaat op zijn eigen smaakvolle manier aan de slag met de traditionele keuken, in een zijstraatje in het centrum van Namen.

Rue du Bailly 10, www.parfumsdecuisine.be

Manolo Madrid

Nee, niet echt in Madrid, wel het eerbetoon van chef Manu Garcia aan de echte tapasbar. De klassieke en creatieve gerechtjes worden ter plaatse bereid met artisanale producten.

Rue des brasseurs 50

Bistro Bisou

© Bistro Bisou

Eenvoudige homemade gerechten, geïnspireerd op de traditionele bistro, met hoogwaardige ingrediënten van de beste leveranciers in de regio.

Rue des Fossés Fleuris 44/46, bistrobisou.be/nl

Vino Vino

De knappe selectie wijnen worden in deze wijnbar/brasserie begeleid door perfect afgestemde gerechten uit een Frans-geïnspireerde keuken.

Rue des Brasseurs 61, vinovino.be

Pépite

© Pépite

Deze 'cave à manger' combineert het concept van een classy wijnbar/kelder met verfijnde, creatieve gerechten om te delen.

Rue Notre Dame 44, pepite-resto.be

Brasserie François

Brasserie in Parijse stijl met klassiekers als filet américain, balletjes in tomatensaus en gebakken kalfsnier op Luikse wijze of - in het seizoen - mosselen of echte cassoulet de Carcassonne.

Place Saint-Aubain 3, www.brasseriefrancois.be

La maison des desserts

Brood, koffiekoeken, patisserie en homemade chocolade en pralines met drie generaties aan ervaring. Naast zoete verleidingen - zoals de Naamse karamelsnoepjes bietrumés - biedt de familie ook een vorstelijk ontbijt aan in de tearoom.

Rue Haute Marcelle 17, www.maison-des-desserts.be

Botanical by Alfonse

© Botanical by Alfonse

Deze cocktailbar draagt het ambacht én plantkunde hoog in het vaandel en sleepte daarmee al awards in de wacht. De vaak wisselende kaart met originele creaties speelt in op de seizoenen.

Rue des Brasseurs 46, alfonseandstuff.com

Barnabeer

Hier proef je meer dan 300 speciaalbieren, ambachtelijke bieren en abdijbieren, met op de kaart een prominente plek voor microbrouwerijen.

Rue de Bruxelles 39, barnabeer.be

Chez Juliette

© Chez Juliette

In deze kaasbar kan je kaas kopen of ter plaatse degusteren met bijpassende wijntjes of bieren. Naast kaasschotels, serveren deze aanhangers van de korte keten ook ontbijt.

Place Maurice Servais 16

Le Collège

Met een pand uit 1670 rechtover de Saint-Loupkerk en een uitbating van minstens tweehonderd jaar oud is Le Collège het oudste café van Namen. Bier serveren wordt hier na al die jaren nog steeds even ernstig genomen.

Rue du Collège 15

VAN MADE-IN-NAMUR TOT LTD SNEAKERS: DE SHOPS

© iStock

Nez Zen

Artisanale parfumerie met bovenop het gamma aan unieke geurtjes, interieurparfums, make-up en oliën voor aromatherapie en een gamma aan al even geurige body- en badproducten. Oh ja: alles is helemaal vegan.

Rue du Président 11, www.nezzen.be

Liquides Confidentiels

Deze Haute Parfumerie veramelt unieke geuren en zeldzame, originele en high end nichepafums in het Naamse centrum.

Rue Saint-Jean 12, liquidesconfidentiels.com

L'Empreinte belge

Het leukste en lekkerste van België onder een dak. Mode, interieur, food en wat ze serveren in de bar: alles is 100% van bij ons, gemaakt door (jonge) Belgische ontwerpers.

Rue des Carmes 69, lempreintebelge.wixsite.com

L'Original Namur

Limited edition sneakers? Die vind je vast bij deze urban/sneakershop, sinds 2011 het officieuze clubadres van hip-hop en sneaker lovers, met events rond muziek and street art.

Rue de l'Ange 6, www.loriginalnamur.com

Mais Qui Es Tu

Shop met casual wear, gekend om de handmade in Namur T-shirts en sweaters met grappige quotes en verwijzingen naar populaire cultuur. Je vindt er ook een selectie Veja-sneakers.

Rue de la Croix 45, www.maisquiestu.be

Mama is Cool

Laure en Céline selecteren de perfecte tijdloze stukken - denk: LBD, trenches, gebreide cardi's. Sinds dit jaar moet elk nieuw merk in hun aanbod 100% eco en duurzaam zijn.

Rue du Président 17, www.mamaiscool.com

© iStock

SLAAP WEL

Verleng je lazy Sunday afternoon met minstens een etmaal want deze hotels zijn zeker een dutje waard.

Hôtel Ne5t & Spa

Een oude boerderij werd een mooi boetiekhotel met vier privésuites en twee maisonnettes rond een binnenplaats mét zwembad. Er is een spa met binnenzwembad, jacuzzi, hammam en behandelingen, een sportruimte en gastronomisch ontbijt met lokale producten.

Allée de Menton 26, ne5t.com

La Villa Balat

© La Villa Balat

Eén van de mooiste huizen in Namen, aan de rand van het water met uitzicht op de Citadel en het Waals Parlement, met een vleugje art nouveau. De B&B heeft drie kamers met unieke elementen als art-nouveautegels, een serre of antieke badkuip én handgeschilderd behangpapier. Zelfs de streekproducten voor het ontbijt zijn zorgvuldig gecureerd.

Quai de Meuse 39, villabalat.be

The Royal Snail

De designkamers van dit viersterrenboetiekhotel - ingericht door lokale ambachtslui en ontwerpers - kijken uit op de Maas en citadel. Er is een buitenzwembad met mooi terras, een welness en geprezen gastronomisch restaurant

Avenue de La Plante 23, www.theroyalsnail.com

BUITEN NAMEN

Het is heerlijk rondhangen in Namen. Zin om nog wat te blijven hangen? Leer de buren kennen, bij een goed glas bier of wijn.

Abbaye Notre-Dame de Leffe

© iStock

Je hoeft geen fan van Leffe te zijn om te willen afzakken naar de pittoreske saxofoonstad Dinant. Het Leffe-bier wordt hier trouwens al lang niet meer gebrouwen - de brouwerij verdween bij het begin van de 18de eeuw en het merk is sinds 1977 in handen van biergigant Inbev (toen nog Artois). De abdij van de Norbertijnen kan je wel nog gaan bekijken. Interactief bezoekerscentrum Maison Leffe zit vijf minuten verderop, in de oude kapel van een voormalig klooster, nu hotel La Merveilleuse.

Abdij, Place de l'Abbaye 1 - La Maison Leffe, Charreau des Capucins 23, 5500 Dinant

© iStock

Wijnen

In de omgeving van Namen zit ook heel wat wijncultuur, verschillende huizen bieden rondleidingen aan. Proef bijvoorbeeld de biologische wijnen van de grootste en oudste wijngaard van de provincie Namen, Domaine du Chenoy of bij Château de Bioul. Deze laatste heeft ook een brasserie en logies.

Domaine du Chenoy, Rue du Chenoy 1 b, 5080 Emines, www.domaine-du-chenoy.com - Château de Bioul - Place de Vaxelaire, 5537 Bioul, www.chateaudebioul.be

