Het Hotel Solvay op de Louizalaan in Brussel blijft een goed bewaard geheim waarvan veel mensen nog nooit de binnenkant hebben gezien. Daar komt verandering in, want dankzij een samenwerking met het Brussels gewest stelt eigenaar Alexandre Wittamer de erfgoedparel voortaan als museum open voor het grote publiek.

De geschiedenis van Hotel Solvay begint in 1894. Toen gaf Armand Solvay, zoon van industrieel Ernest Solvay, architect Victor Horta de opdracht om zijn gezinswoning te ontwerpen. Het budget hiervoor was zo goed als onbeperkt. De werken zouden 8 jaar duren. Het intussen als Unesco Werelderfgoed beschermde gebouw werd in 1958 gekocht door de familie Wittamer om er haar haute-couturehuis te vestigen. Drie generaties lang al krijgt het huis dankzij de familie Wittamer de nodige aandacht en renovaties.

De gewestelijke instelling urban.brussels heeft Hotel Solvay recentelijk als een museuminstelling erkend. Dankzij steun van het Brussels gewest kan het unieke Hortagebouw nu echt opengesteld worden voor het grote publiek. Voorheen waren er enkel privébezoeken mogelijk, maar vanaf nu is de pracht en de details van Hotel Solvay twee dagen per week, op donderdag en zaterdag, te bezichtigen. Een ticket kost 16 euro.

'We willen Brussel blijven positioneren als de hoofdstad van de art nouveau en er is geen betere manier om dat te tonen dan door het Hotel Solvay open te stellen. In de relance na covid-19 moeten we de architectuurparels die we hebben uitspelen op een coherente manier', vertelt Brussels staatsecretaris voor Erfgoed Pascal Smet.

Als eerbetoon voor de rol van zijn grootouders kreeg Alexandre Wittamer als nieuwe informele ambassadeur van Brussel het Bronzen Zinneke overhandigd.

