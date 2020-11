In 'This Must Be Belgium' bundelt Lannoo prachtige foto's van ons kleine, maar fijne land. Wij lieten ons inspireren om de wandelschoenen aan te trekken en de bestemmingen vanop de beelden te voet te verkennen.

2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar dat we ons eigen land (her)ontdekten. Reizen over de grenzen heen was niet evident, dus trokken we eropuit. Van de Ardennen tot West-Vlaanderen: België herbergt prachtige en interessante plekjes. De fotografen die door Lannoo geselecteerd werden, wisten de Belgische pracht vast te leggen op de gevoelige plaat.

'This Must Be Belgium' is een overzicht van het mooiste wat België te bieden heeft. Van de toeristische trekpleisters tot verborgen parels en van onze bruisende steden tot de stilte van de natuur.

Wij kozen enkele foto's uit als startpunt voor een deugddoende wandeling.

Damse Vaart © Bart Van Assche

Damse Vaart

Het weidse polderlandschap tussen Damme en Oostkerke toont dat het kan: heerlijke natuur in Vlaanderen. De Damse Vaart wandelroute van twaalf kilometer brengt wandelaars langs bomenrijen, oude dijken en kaarsrechte kanalen. Van het historische centrum van Damme stap je naar het pittoreske Oostkerke en terug. Je krijgt er gratis en voor niets enkele bezienswaardigheden bovenop: De Sifon, het kasteel, de dorpsmolen van Oostkerke, het Verbrand Fort, het natuurreservaat Romboutswerve en De Stadswallen. Een route met heel wat afwisseling.

Start

Visit Damme, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340 Damme

Parking Damme Oost, Oude Sluissedijk 6

Bewegwijzering

Volg de zeshoekige bordjes

Meer informatie op westtoer.be

De voetgangerstunnel van Antwerpen naar Linkeroever © Sun Philippaerts

Antwerps groen op Linkeroever

De stad even ontsnappen zonder de auto te moeten nemen? Het is mogelijk. Trek naar het Scheldeland op een boogscheut van Antwerpen. Deze wandeling op Linkeroever loopt langs Sint-Anneke plage en het Sint-Annabos. Vertrek je vanuit het centrum van Antwerpen? Neem dan de voetgangerstunnel onder het water. De Schelde en de groene gebieden die ermee in verbinding staan, vormen samen het Scheldeland: een landschap waar heel wat boeiende dier- en plantensoorten te vinden zijn.

Start

Infototem aan de Beatrijslaan op Linkeroever

Route

In deze brochure wordt de route uitgelegd

Hoofdtraject: 6.9 km Extra traject: 7.1 km

Hoge Venen © Kristof Massoels

Hoge Venen

De Hoge Venen geven je steevast een reisgevoel. Het beschermde natuurpark in het oosten van België is heerlijk uitgestrekt en bestaat uit duizenden hectare ongerepte natuur. Als wandelaar kan je kiezen voor een gemakkelijke, korte route, maar even goed een hele dag de benen strekken. Langs vlonderpaden over de moerassen en langs de prachtige bossen: de natuur is hier werkelijk adembenemend. Er zijn heel wat wandelingen te vinden. Dat je kunt wandelen aan Baraque Michel en Baraque Fraiture weet je vast wel, wij kiezen enkele andere wandelroutes uit die bewegwijzerd zijn.

Startpunten

Kerk van Jalhay

5 km: gele rechthoek (wandeling 46) 10 km: rode rechthoek (wandeling 45)

Signaal van Botrange

8.7 km: blauwe rechthoek en logo bosbes

Kerk Solwaster

9 km in de vallei van de Statte: blauwe rechthoek (meer info)

Xhoffraix

Ter hoogte van de N68, aan het kruispunt van de wegen naar Xhoffraix en Hockai.

15 km: groene rechthoek en logo veldslang

Huis Ternell (Eupen)

19.7 km: rode rechthoek (meer info)

Info boek 'This Must Be Belgium/België/Belgique/Belgien' Richtprijs: 19.99 euro This Must Be Belgium: cover © Lannoo

