Tientallen Spix' ara's vertrekken naar Petrolina in Brazilië om daar uitgezet te worden. Het is een spannend moment, want als het project slaagt, zal het de eerste keer zijn dat de mens een volledig in het wild uitgestorven diersoort daar opnieuw laat heropleven. Ook de Belgische dierentuin Pairi Daiza is betrokken.

Spix' ara's zijn al twintig jaar uitgestorven in het wild, maar daar komt binnenkort misschien wel verandering in. Verschillende partners van de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), waaronder de Belgische dierentuin Pairi Daiza, investeerden de laatste jaren veel in een kweekprogramma met de laatste in gevangenschap levende exemplaren. Dat levert nu alvast 52 vogels op, die worden uitgezet in Brazilië. Daar blijft het echter niet bij, want het kweekprogramma in Europa gaat gewoon verder. Op die manier zullen er elk jaar tientallen jonge vogels vrijgelaten worden, totdat de populatie sterk en stabiel genoeg is om de overleving van de soort in natuurlijke habitat te verzekeren.

De halfwoestijnregio Caatinga, in Brazilië © ACTP/Pairi Daiza

Om de terugkeer van de unieke vogels voor te bereiden, richtte de Braziliaanse overheid twee natuurreservaten op in de halfwoestijnregio Caatinga. Het gebied strekt zich uit over enkele duizenden hectaren in een volledig herbeboste en bewaakte zone, wat de Spix' ara's een veilige en succesvolle toekomst garandeert.

Vernietigd leefgebied

De vogel, gekenmerkt door een blauw verenkleed en lichtblauwe cirkels rondom de ogen, werd aan het begin van de 19de eeuw ontdekt door Johann Baptist vonn Spix. De Spix' ara is een relatief kleine papegaai, tussen 50 en 60 centimeter, en weegt slechts 400 gram. Van nature kwam het dier voor in de Caatinga, een droog steppegebied in het noordoosten van Brazilië, pal tussen het Amazoneregenwoud en het Atlantisch regenwoud. De Spix' ara werd jammer genoeg slachtoffer van de vernietiging van zijn leefgebied en verdween hierdoor in het jaar 2000 volledig in de natuur.

Spix' ara jongen in het kweekprogramma © ACTP/Pairi Daiza

