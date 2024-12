Nieuwe nachttreinen en virale fotohokjes: de 5 meest opvallende reistrends van 2024

Van TikTok-tips tot treintrips, dit waren vijf opvallende reisnieuwtjes dit jaar.

1. Watertrappen

In Limburg opende net na de zomer ‘Fietsen tussen de mijnterrils’, een zwevende pontonbrug over de grote waterplas aan Terhills. Na ‘Fietsen door de bomen’ of ‘Fietsen door de heide’ blijft de provincie maar uitpakken met fietsroutes die doen trappen van geluk.

visitlimburg.be/nl/fietsen-tussen-de-mijnterrils

© Visit Limburg

2. Monumentale plons

Wie kon er in 2024 om Parijs – stad van de Olympische Spelen – heen? Architecturale eyecatcher onder de stadions was het Timber Aquatics Centre. Voor liefhebbers van zwemmen-in-een-monument is er goed nieuws: het zwembad wil in mei volgend jaar openen voor het grote publiek.

© Venhoeven CS & Ateliers

3. Jetlag wordt Nightjet

Het voorbije jaar markeerde de comeback van de nachttrein. Met de Nightjet reis je rechtstreeks van België naar Frankfurt, Berlijn of Wenen, terwijl de European Sleeper je naar Praag of Berlijn brengt. Wist je dat deze trein in februari en maart ook richting Venetië spoort?

nightjet.com en europeansleeper.eu

© GF

Lees ook: Steeds meer grand hôtels heropenen de deuren: ‘We willen het pad effenen voor een nieuw luxetijdperk’

4. TripTok

2024 was het jaar waarin TikTok doorbrak als inspiratieplatform voor reistips. De app onthulde recent dat ruim zeventig procent van haar gebruikers een vakantie boekt dankzij video’s op het platform. Meer dan de helft van gen Z gebruikt TikTok als zoekmachine voor hun trips. Trending op dit moment zijn de viral photoboots. In steden wereldwijd poppen vintage fotohokjes op waar je pasfoto’s met een nostalgische look kunt laten maken. Ze staan op #secret #locations, al is ‘geheim’ natuurlijk relatief.

© GF

5. Halve mijlpaal

Jarenlang werd de opening almaar uitgesteld, maar in 2024 was het dan eindelijk zover: het Grand Egyptian Museum zwaaide de gouden deuren open. Of beter gezegd: halfopen. De langverwachte kunsttempel nabij Caïro beslaat een indrukwekkende vijfhonderdduizend vierkante meter – meer dan vijftig voetbalvelden – en is momenteel in halfopenmodus. Bezoekers mogen binnen, maar nog niet alle zalen zijn toegankelijk.

visit-gem.com

© GF

