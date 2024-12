Extreem binnenkijken, mansplainen aan mannen en Elmo: dit waren de online trends van 2024

Instagramtrends, discussies die online bleven lopen en een empathisch rood monstertje. Zo zag 2024 er online uit.

Pinguïnsteentjes

Lekkere adresjes doorsturen via Instagram, een grappige meme in de familiewhatsappgroep delen, een reel van een vrolijk huppelende lama mailen naar een vriendin, een video van je favoriete acteur delen of een foto van een taart volgens oma’s recept naar haar doorsturen, dat heet sinds 2024 pebbling. Inspiratie zijn de ezelspinguïns, vooral te vinden op Antarctica, die keitjes brengen naar de pinguïn waar ze een leven en vooral een nest mee willen bouwen. Pebbling kan met kleine cadeautjes, een welgemikte plaknotitie of een grappige voicemail, maar dus ook met virtuele attenties die de ontvanger doen beseffen dat er ergens iemand een ‘steentje’ zag en aan jou dacht.

Extreem binnenkijken

Van Schotse kastelen tot Siciliaanse paleizen, van mid-century bungalows tot victoriaanse herenhuizen, van New Yorkse appartementen tot verlaten Japanse huizen – wie een opvallend gebouw ging renoveren, deelde elk detail op sociale media. Soms werd er advies gevraagd over welke vloer de mooiste was, soms was elke video doodgesponsord, en soms was het gewoon een entertainende vorm van extreem binnenkijken.

Let me deinfluence you…

Welke make-up niet te kopen, waar de rommel verstopt zit in die perfect ogende Instagram-keuken en hoe reizen je leven niet zo zal veranderen als je denkt; deinfluencing zou een rem moeten zetten op onze koop-en-doe-manie en de perfecte bubbel die sociale media ons voorhoudt doorbreken.

Mansplaining voor mannen

Als tegengif voor de macho, seksistische manosphere doken overal op sociale media mannen op die – soms zeer ernstig, soms bijna academisch, soms grappig en vaak gewoon onnozel – aan andere mannen uitlegden hoe consent werkt, wat gaslighting is, dat niet alle vrouwen op strakke buikspieren vallen, hoe je datet als een volwassene, dat wat Andrew Tate vertelt onzin is, dat je eigen kinderen opvoeden niet babysitten is, dat het absolute minimum doen in een relatie misschien wat schraal is, dat feminisme niet des duivels is en waar ze hulp konden vinden als het nodig was.

Elmo weet raad

2024 was het jaar van Elmo. Het monstertje uit Sesamstraat reisde naar de Olympische Spelen om Amerikaanse medaillewinnaars te interviewen, en zijn ontroerende gesprek met acteur Andrew Garfield over hoe die zijn overleden moeder mist, ging viraal. Net als het filmpje waarin hij de populaire Amelia Dimoldenberg liefdesadvies gaf tijdens hun Chicken Shop Date. Toen hij via sociale media vroeg hoe het met iedereen ging, kreeg hij miljoenen, soms zeer emotionele reacties. Hoe je met pijn en verdriet kunt omgaan, mocht hij vervolgens komen uitleggen in allerlei talkshows. En altijd was de boodschap: Elmo loves you!



Beer of man?

Toen TikTok-account @screenshothq in april aan acht vrouwen op straat vroeg wie ze liever zouden tegenkomen als ze alleen in een bos rondlopen – een man of een beer – kozen er zeven een beer. De online respons was immens. Mannen waren beledigd, vrouwen legden uit dat een beer voorspelbaarder is, dat het ergste wat het dier kan doen je doden is, en dat een aanval van een beer niet in twijfel getrokken wordt en niet als hun eigen schuld zal gezien worden. Het hele jaar lang dook ‘daarom kiezen we dus voor een beer’ op bij elk nieuwsbericht over geweld tegen vrouwen. En dat waren er in 2024 alweer hallucinant veel.



