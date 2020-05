Ontdek de meest spectaculaire dierenmigraties in de wereld

Flamingo's in Tanzania en Kenia

In de maanden oktober, november en december vliegen zo'n 2,5 miljoen flamingo's tussen het Natron Lake in Tanzania en Bogoria Lake in Kenia. Door het hoge zout- en sodagehalte is het water van het Natron Lake ondrinkbaar, maar voor flamingo's is het de belangrijkste broedplaats in de wereld. Meer dan 75 procent van alle flamingo's ter wereld wordt in dit meer geboren.