Finland is het beste reisland om dieren in het wild te zien

Na een succesvolle eerste editie afgelopen jaar, stelde True Luxury Travel dit jaar opnieuw de Global Wildlife Travel Index samen. Acht criteria spelen een rol bij het opstellen van de rangschikking.

In de eerste plaats de 'Megafauna Conservation', dat houdt in de ruimtelijke en financiiële middelen die een land ter beschikking stelt voor het beschermen van grote landdieren zoals olifanten, leeuwen en tijgers. Het zal niet verbazen dat vooral Afrikaanse landen hier goed op scoren. Botswana, Namibië, Tanzania, Zimbabwe, Noorwegen, Canada, Zambia, Rwanda, Kenia en Costa Rica vormen samen de top tien.

In de tweede plaats telt het aantal diersoorten dat in een land voorkomt mee. Daarvoor wordt de Living Planet Index gemaakt door het Wereldnatuurfonds en de Zoological Society of London als basis gebruikt. Het land met verreweg de grootste diversiteit aan diersoorten is Canada met maar liefst 6.666. Op de tweede plaats staat de Verenigde Staten met 2.341, gevolgd door Spanje (933), Australië (854), het Verenigd Koninkrijk (772), Noorwegen (736), Brazilië (635), Frankrijk (541), Duitsland (507) en Zuid-Afrika (506).

Het derde criterium dat een rol speelt is het aantal nationale parken dat een land rijk is. Nationale parken zijn er immers om de natuur en de dieren en planten die er leven te beschermen. Bovendien laat een land daarmee zien trots te zijn op zijn natuur. Ondertussen liggen er in meer dan honderd landen nationale parken. Australie heeft er met 685 de meeste. Daarna volgt China met 208 nationale parken. De top tien wordt vervolledigd door Thailand met 138, India (102), Rusland (87), Turkije (81), Brazilië (71), Israël (69), Mexico (67) en de Verenigde Staten (60).

Niet alleen de vraag hoeveel nationale parken er in land liggen, is van belang, maar ook hoe lang een land al zorg draagt voor zijn natuur. Anders dan we denken, ligt het oudste nationale park ter wereld niet in de VS (Yellowstone), maar in Mongolië. Bogd Khan, een berg in de buurt van de hoofdstad Ulaanbataar, is al sinds 1783 een nationaal park. Op de tweede plaats staat de Verenigde Staten (1872), Australië (1879), Canada (1885), Zwitserland (1914), Mexico (1917), Namibië (1917), Spanje (1918), Zweden (1919) en Argentinië (1922).

Ook de oppervlakte van de beschermde natuurgebieden speelt een rol bij het behalen van een hoge plaats op de Global Wildlife Travel Index. Niet alleen nationale parken tellen mee, maar ook alle andere beschermde natuurgebieden zoals nationale monumenten of plaatsen waar het publiek niet mag komen omdat er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Venezuela scoort wat dat betreft het beste. 54,14 procent van de totale oppervlakte van het land is beschermd natuurgebied. Ook Slovenië doet het goed met een percentage van 53,62. Daarna volgen Luxemburg (40,87 procent), Polen (39,65 procent), Kroatië (38,25), Tanzania (38,15), Namibië (37,89), Zambia (37,87), Duitsland (37,75) en Slowakije (37,63).

Bossen zijn essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en ecologie. Vandaar dat het percentage bebost gebied als een apart criterium is gebruikt. 89,3 procent van het totale oppervlakte van Gabon bestaat uit bossen. Bij Laos is dat 81,3 procent en bij Finland 73,1 procent. De overige landen die goed scoren zijn: Zweden (68,9 procent), Japan (68,5), Maleisië (67.6), Democratische Republiek Congo (67,3), Zambia (65,4), Panama (62,1) en Montenegro (61,5).

De Global Wildlife Travel Index houdt ook rekening met het beleid dat een land voert. In het omkeren van armoede in welvaart is immers een belangrijke rol weggelegd voor de natuur. Slovenië doet het op dat vlak het beste, gevolgd door het Verenigd Koninrijk, Finland, Luxemburg, Estland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken.

Het laatste criterium dat meetelt is de mate waarin de dieren in een land met uitsterven bedreigd worden. De Rode Lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) vormt daarbij de leidraad. Zweden voert de rangschikking aan. Vrijwel geen enkel dier in Zweden wordt met uitsterven bedreigd. Ook in Finland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Estland, Tadzjikistan, Kirgizië en Duitsland kunnen de meeste dieren gerust zijn.

Op acht punten samen verzamelde Finland de meeste punten.

1. Finland © Getty Images .







2. Zweden © Getty Images .







3. Brazilië © Getty Images .







4. Canada © Getty Images .







5. Verenigde Staten © Getty Images .







6. Noorwegen © Getty Images .







7. Spanje © Getty Images .







8. Duitsland © Getty Images .







9. Polen © Getty Images .







10. Slovenië © Getty Images .







11. Italië © Getty Images .







12. Venezuela © Getty Images .







13. Slowakije © Getty Images .







14. Rusland © Getty Images .







15. Frankrijk © Getty Images .







16. Australië © Getty Images .







17. Costa Rica © Getty Images .







18. Letland © Getty Images .







19. Estland © Getty Images .







20. Zwitserland © Getty Images .







21. Tsjechië © Getty Images .







22. Roemenië © Getty Images .







23. Zambia © Getty Images .







24. Griekenland © Getty Images .







25. Mexico © Getty Images .







26. Namibië © Getty Images .







27. Paraguay © Getty Images .







28. Mongolië © Getty Images .







29. Oostenrijk © Getty Images .