De jaarlijkse vlucht van miljoenen kleurrijke monarchvlinders tussen Mexico en Canada behoort tot de meest spectaculaire natuurverschijnselen. Dankzij een als kolibri vermomde drone kan je er van heel dichtbij getuige van zijn.

In de lente en de herfst vindt een van de meest spectaculaire migraties in de natuur plaats: de vlucht van miljoenen kleurrijke monarchvlinders tussen Mexico en Canada. Deze vrij grote oranje met zwart en wit gekleurde vlinders overwinteren in Mexico of in Californie en hangen daar met honderdduizenden vlinders in dezelfde bomen. Soms zijn ze met z'n allen zo zwaar dat er takken afbreken. Ze hangen net zo lang in de zon tot ze warm genoeg zijn om op te vliegen. Wanneer ze dan allemaal samen opstijgen lijkt de lucht wel helemaal oranje te kleuren.

De monarchvlinders leggen ieder jaar tweemaal een reis af van zo'n vierduizend kilometer naar Canada en weer terug, de ene groep langs de oostkust van de Verenigde Staten, de andere groep langs de westkust. Zo'n lange reis verloopt over meerdere generaties. De vlinders die vertrekken leggen onderweg eitjes en gaan vervolgens dood. De volgende generatie zet de reis voort en pas tegen de tijd dat de vierde generatie is geboren wordt de eindbestemming bereikt. Deze vierde generatie generaties eten in Canada zoveel dat ze de terugreis richting Mexico weer aankunnen.

PBS Nature wilde het moment dat de vlinders, wanneer ze warm genoeg zijn, met duizenden tegelijk de lucht invliegen van dichtbij vastleggen en bedacht een originele manier om dat te doen. Ze vermomden een drone als kolibri die ze tussen de vlinders lieten vliegen. Vlinders zijn niet bang voor kolibri's omdat zij geen vlinders eten. De drone is zo gemaakt dat de vlinders er, zonder zich te verwonden, omheen kunnen vliegen er en zelfs op kunnen landen. De beelden die de drone maakte, zorgen ervoor dat je de migratie van dichterbij dan ooit kan meemaken.

