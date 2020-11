In de Amerikaanse staat Colorado hebben de inwoners met een krappe meerderheid gestemd voor het terugbrengen van de grijze wolf in de natuur. Het is voor het eerst dat zo'n beslissing via een stemming wordt genomen.

Voor het eerst konden de inwoners van een Amerikaanse staat via een stemming laten horen of ze voor of tegen het herintroduceren van een wild dier in de natuur zijn, in dit geval de grijze wolf. Met een krappe meerderheid kozen de inwoners van Colorado voor 'Proposition 114' dat inhoudt dat Colorado Parks and Wildlife tegen 2022 of 2023 grijze wolven moet terugbrengen in de Rocky Mountains in het westen van de staat. Opvallend is wel dat de inwoners van de steden overwegend voor de terugkeer van de wolf hebben gestemd, terwijl de inwoners van het platteland waar de wolf zal gaan leven, tegenstemden.

Biologen vertellen aan National Geographic dat er in Colorado miljoenen hectares natuur zijn waar wolven prima kunnen leven. In het verleden kwamen de dieren daar immers ook voor. In de jaren veertig van de vorige eeuw verdwenen de wolven uit het wild door intensieve jacht, stroperij en vergiftiging. In de jaren zeventig werd de grijze wolf opgenomen op de lijst van bedreigde diersoorten. Sinds die tijd zijn wolven geherintroduceerd in Yellowstone en Idaho. Van daaruit heeft het dier zich verspreid naar Montana, Washington State, Oregon en het noorden van Californië. Eind oktober van dit jaar besloot de regering Trump, tot groot ongenoegen van natuurbeschermers, om de grijze wolf van de lijst met bedreigde diersoorten af te halen. Dat besluit wordt begin januari van kracht. De wolf kan dus juist nu wel een steuntje in de rug gebruiken.

Natuurlijk is niet iedereen blij met terugkeer van de wolf. Boeren zijn bang dat wolven hun vee aanvallen en jagers vrezen concurrentie in hun jacht op herten en andere grote grazers. Voorstanders wijzen er dan weer op dat hun angsten ongegrond zijn. Uit de succesvolle herintroductie van wolven in het noorden van de Rocky Mountains is gebleken dat wolven het niet gemunt hebben op gedomesticeerde dieren. Wolven doden gemiddeld slecht één op de tienduizend van deze dieren. Ook op de populatie herten heeft de wolf nauwelijks invloed. Sinds de wolf twintig jaar geleden werd teruggebracht in Montana, Wyoming en Idaho is de populatie herten vrijwel gelijk beleven, schrijft Colorado Public Radio.

Het is eigenlijk merkwaardig dat de wolven vanuit het noorden van de Rocky Mountains nog altijd niet afgezakt zijn naar Colorado. Daar wachten natuurbeschermers al 25 jaar op zijn terugkeer. Omdat de jacht op wolven in grote delen van Wyoming legaal is, slagen wolven er vrijwel niet in Colorado te bereiken. Onderweg worden ze doodgeschoten en het enkele exemplaar dat er wel in slaagt naar het zuiden af te dwalen, kan niet zorgen voor een hele populatie dieren.

Daarom is het nu tijd om wolven dan maar uit te zetten, vinden ze. De komst van het dier heeft in hun ogen grote voordelen voor de natuur. Wolven zullen dan weer leven in het hele westen van Amerika: van Canada tot in Mexico. Jonathan Proctor van Defenders for Wildlife vertelt aan National Geographic dat de wolf het natuurlijke evenwicht in Colorado zal herstellen. Dat is in Yellowstone ook gebeurd.

De uitgezette wolven zorgen ook voor nieuwe genen in de wolvenpopulatie zodat inteelt wordt voorkomen. Bovendien doden wolven zieke en zwakke herten waardoor ze ervoor zorgen dat de populaties niet te sterk groeien wat weer overbegrazing en erosie voorkomt. Een laatste voordeel is dat de kadavers van wolven weer voedsel vormen voor andere bedreigde dieren zoals veelvraten, beren en adelaars.

