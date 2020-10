Tot afschuw van natuurbeschermers heeft de regering Trump, net voor de verkiezingen om nog wat stemmen te trekken in de Midwest, de grijze wolf zijn bescherming ontnomen.

Net voor de verkiezingen heeft de Trump regering besloten de grijze wolf van de lijst met bedreigde diersoorten te halen. Veel te vroeg, volgens natuurbeschermers.

Eeuwenlang kwamen de dieren in vrijwel alle Amerikaanse staten voor. Tussen de 250.000 en 500.000 wolven leefden in harmonie met de oorspronkelijke bewoners en met de ecosystemen, schrijft Grey Wolf Conservation. Tot de blanken kwamen en de dieren massaal uitmoordden. Een dieptepunt werd bereikt in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen er nog maar duizend wolven in het land (Alaska uitgezonderd) voorkwamen.

Om uitsterven te voorkomen werd de grijze wolf opgenomen op de Endangered Species Act. Nu, zo'n 45 jaar later, is het aantal wolven in de 48 'lower states' (de Verenigde Staten zonder Alaska en Hawaii) gestegen tot 6.000. Roedels komen voor in Minnesota, Wisconsin, Michigan en het noorden van de Rocky Mountains.

Een mooi resultaat, maar nog lang niet voldoende. De dieren komen nog maar op een fractie van hun vroegere leefgebied voor en ze spelen een cruciale rol in het ecosysteem, zoals de herintroductie van wolven in Yellowstone bewezen heeft.

Maar volgens minister van Binnenlandse Zaken David Bernhardt is de grijze wolf 'een mijlpaal van succes' en is bescherming niet langer nodig. De Trump regering zwakte de bescherming van de grijze wolf al eerder af in de Rocky Mountain staten Idaho, Wyoming en Montana. In een jaar tijd werden er alleen in Idaho al meer dan 500 wolven gedood. Boeren beweren immers dat de wolven een gevaar vormen voor hun vee en jagers beschouwen wolven als concurrenten in hun jacht op herten en reeën. Een wolvenkop aan hun muur beschouwen de jagers bovendien als een trofee om trots op te zijn.

Het is niet toevallig dat Trump dit besluit een paar dagen voor de verkiezingen bekendmaakt. De staten in de Midwest zijn essentieel voor zijn herverkiezing en door de wolvenjacht weer toe te staan, hoopt hij nog wat stemmers in Minnesota, Wisconsin en Michigan over de streep te trekken. Natuurbeschermers reageren met afschuw en beloven het besluit aan te vechten bij de rechter. Brett Hartl van het Centre for Biological Diversity in The Indepedent: 'Wolven worden neerschoten en gedood omdat Donald Trump wanhopig is om nog wat stemmers in de Midwest op te porren.'

Ook Jane Goodall is geshockeerd en verdrietig en spoort mensen aan om in verzet te komen omdat wolven een vitale rol in ecosystemen spelen. 'Wolven hebben alle gevoelens en emoties en intelligentie van honden en misschien nog wel in sterkere mate. Hoe zou u zich voelen wanneer je hond werd gevangen in een klem? En uren vreselijke pijn moet lijden? Hoe zou u zich voelen wanneer uw hond wordt doodgeschoten zodat zijn kop ergens aan iemands muur opgehangen kan worden?'

De wolf is al het dertiende dier dat volgens Trump geen bescherming meer nodig heeft. De criteria om een plaatsje op de Endangererd Species Act te krijgen en houden zijn onder Trump veel strikter geworden waardoor er veel minder dieren voor in aanmerking komen. Zo mogen jagers vanuit motorboten weer op zwemmende kariboes schieten en mogen ze zwarte moederberen met hun jongen doodschieten in het hol waar ze hun winterslaap doorbrengen. De lijst van maatregelen om de bescherming van de natuur terug te draaien die Trump heeft doorgevoerd is lang. De Washington Post heeft er ondertussen 125 geteld waaronder: de bescherming voor trekvogels is drastisch verminderd, commerciële visserij in beschermde mariene natuurgebieden is weer toegestaan en beschermde natuurgebieden zijn weer opengesteld voor olie- en gasboringen.

