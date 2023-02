Tussen Picasso en palacio: 15 tips voor designliefhebbers in Madrid

Dat je er lekker kunt eten, weten we al. Maar dat Madrid ook stilaan een echte designbestemming wordt, is nieuw. Grandioze hotels uit het verleden openen opnieuw de deuren, Picasso komt tot leven en in februari is er het Madrid Design Festival. Vijftien tips voor een designgevuld weekendje weg.

CULTUUR

PICASSO IN SCÈNE GEZET

In 2023 is het vijftig jaar geleden dat Pablo Picasso stierf en Madrid viert dat onder andere met een expo waar je bijna letterlijk door zijn werken wandelt. De schilderijen worden geprojecteerd op muren, vloeren en plafonds en op de achtergrond speelt muziek van Satie of Ravel, tijdgenoten van Picasso. Onder meer het Musée Picasso in Parijs en het MoMa in New York ‘leenden’ werken uit voor deze expo en de Franse architect Rudy Ricciotti tekende de scenografie.

Imagine Picasso, nog tot 10 april, een ticket voor volwassenen kost 15 euro, imagine-picasso.com

Imagine Picasso © BEELDEN: GF

MIST & GLAS

‘El cristal es mi piel’. Glas is mijn huid. Zo heet de installatie met glazen podia en mistmachines die Pauline Boudry en Renate Lorenz bouwden in het Palacio de Cristal. Ze lieten zich inspireren door queer cultuur en vertellen een verhaal over stilte, weerspiegeling, fantasie en plankenkoorts. De toegang is gratis en het Palacio is overigens niet te missen. De monumentale glazen serre dateert van 1887 en is de allermooiste exporuimte van het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in het El Retiro Park.

museoreinasofia.es

Palacio de Cristal © GF / ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUSEO REINA SOFIA

STERREN KIJKEN

Van 6 februari tot 9 april vindt het Madrid Design Festival plaats, met een dertigtal expo’s over de hele stad. Een jong evenement, want het is nog maar aan zijn zesde editie toe. Onder meer Ikea stelt een aantal opkomende talenten voor, en in het Only You Hotel Atocha is de mooie collectie petlampen (geweven met vezels van plastic flessen) van Álvaro Catalán de Ocón te bewonderen. Een van de hoogtepunten is de tentoonstelling van La estrella de Miró in het CaixaForum. Het monumentale wandtapijt van Joan Miró werd vorig jaar live gerestaureerd in Barcelona en reist nu het land rond.

lafabrica.com/madriddesignfestival

KUNSTWEEKEND

Februari is ook de maand van de kunstbeurzen in Madrid, met onder meer Art Madrid, Urvanity Art Fair en Hybrid Art Fair. Als je het laatste weekend van februari gaat, kun je ze allemaal bezoeken.

art-madrid.com (15,99 euro), urvanity-art.com (16,37 euro) en hybridart.es (8,84 euro)

ÉÉN PODIUM, HONDERDEN KAARSEN

Stel je voor: een hele ruimte verlicht met honderden kaarsen en in het midden staat een piano. Onder de noemer Candlelight vinden in februari verspreid over de stad verschillende klassieke muziekconcerten plaats, telkens op een andere plek met iconische architectuur. Zo is er een eerbetoon aan Ludovico Einaudi in het Four Seasons Hotel door pianiste Esther Toledano. Ook Coldplay zit in haar repertoire en als ze A Sky Full of Stars speelt, is magie niet ver weg.

Op verschillende data in februari, vanaf 15 euro, feverup.com

Candlelight © GF

SHOPS

OUD AMBACHT, NIEUW LEVEN

Javier Sánchez Medina is een hedendaagse bamboevlechter. Hij weeft dierenkoppen met bamboe of rotan en noemt zijn werk ‘ecologische trofeeën’. Zijn studio is ook een winkel met kleine antiquiteiten. Medina is hot, want hij stond vorig jaar nog in de top honderd van creatieve ondernemers in de Spaanse Forbes en lanceerde ook een capsulecollectie met Zara. Ook al in 2022 opende hij Pan y Pepillos, een minikoffiebar op enkele vierkante meters waar het interieur net een stilleven lijkt.

javiersmedina.com en Instagram: @panypepinilloscafe

SPAANSE SCHATKAMER

Gemarmerd aardewerk uit Andalusië, tafeltextiel uit het Baskenland en geschilderde glazen uit Mallorca: eigenaar Juan Manuel reist van noord naar zuid op de Spaanse eilanden en verzamelt overal de mooiste voorwerpen. Zijn shop Hijo de Epigmenio is een kleine schatkamer vol Spaanse ontdekkingen. hijodeepigmenio.com

OBJETOS HONESTOS

Bij Hecho verkopen ze ‘objetos honestos’, eerlijke objecten. Van elk designstuk in de winkel weten de eigenaars wie het gemaakt heeft en waar het gefabriceerd werd. Denk aan kaarsen, glaswerk of keukentextiel. Het interieur met vitrines op wieltjes is even inspirerend als de selectie producten. thisishecho.com

Hecho © GF

PRINTS ZONDER PRIJSKAARTJE

La Causa is een art & print-shop met vrolijkheid aan de muren. Ze verkopen kleurrijke prints van opkomende kunstenaars of lokale tekenaars, voor zeer betaalbare prijzen, maar altijd voorzien van een certificaat van echtheid. Kijk uit naar deze Madrileense namen: Natalia Vico, Andres Lozano en Be Fernández.

lacausaartshop.com

ETEN EN DRINKEN

BRUTALISTISCHE BINNENPLAATS

Fonkelende houtovens, akoestische isolatiebuizen en meubelen gemaakt van betonnen puin: je raakt nooit uitgekeken op het interieur van MO de Movimiento. Het restaurant zit in het voormalige Teatro Espronceda, een vervallen toneelgebouw dat gerenoveerd werd tot brutalistische binnenplaats. Sinaasappelbomen tekenen de setting en van het betonnen afval werden meubelen gemaakt. Het restaurant heeft ook een sociaal geweten: het houdt zijn prijzen toegankelijk en de helft van het personeel komt van organisaties die werken met mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

modemovimiento.com

MO de Movimiento © GF/ Machado Muñoz

WIJN+VINYL

Kan een wijnbar ook interieurinspiratie opleveren? Jazeker, Gota in Madrid is het bewijs. Het interieur is een ontwerp van lokale studio Plantea en baadt in een ‘aardse’ sfeer, met veel marmer, een stenen vloer en kalksteenverf op de muren. De wijnbar zelf verrast ook met haar concept ‘wijn+vinyl’. Ze serveren natuurlijke wijnen en kombucha’s en de muziek komt uit een platenspeler.

gotawine.es

Gota © GF

HOTELS

GLITZ & GLAMOUR KIJKEN

Het valt op in Madrid: het ene na het andere luxehotel opent de deuren. De kamers zijn vaak onbetaalbaar – ergens tussen 700 en 1000 euro per nacht – maar de lobby’s zijn gratis plezier. In het Edition Hotel bereik je de lobby via een sculpturale trap die als een spiraal omhoogklimt, een ontwerp van de Britse architect John Pawson. Op de bovenste verdieping zit piscobar Oroya, waar zwevende planten je in Latijns-Amerikaanse sferen brengen.

Ook het nieuwe Four Seasons Hotel mag niet ontbreken op een lijst ‘glitz & glamour kijken’. Het hotel huist in het voormalige 19de-eeuwse bankgebouw Palacio de Equitativa en de façade ademt Madrileense grandeur. In de gangen, restaurants en kamers hangen meer dan 1500 kunstwerken van Spaanse artiesten. Curator Paloma Fernández-Iriondo (ex-Sotheby’s) deed er even lang over als de drie renovatiejaren om de collectie samen te stellen. Dus als je een ticketje voor de kunstbeurzen wilt uitsparen, kom dan hier even op wandel.

En dan is er nog Mandarin Oriental Ritz, met een belle-époquedecor dat je meeneemt naar de roaring twenties. Dit originele Ritz- hotel uit 1910 werd recent gerenoveerd en als er één plek is waar je je ogen uitkijkt, dan is het hier. Zeg geen lobby tegen de Palm Court met glazen dak en weelderige palmbomen.

editionhotels.com, fourseasons.com en mandarinoriental.com

Oroya, Edition Hotel © GF

ZWEMMEN MET STADSZICHT

De gouden bar in de lobby is dé eyecatcher in Barceló Torre de Madrid, een hotel dat enkele jaren geleden werd ingericht door de Spaanse ontwerper Jaime Hayon. De toren zelf dateert uit 1957 en is een iconisch gebouw in de skyline van Madrid omdat het lange tijd als hoogste gebouw ter wereld werd beschouwd. Op de achtste verdieping zit een binnenzwembad dat uitkijkt over de binnenstad.

Vanaf 131 euro voor een tweepersoonskamer, barcelo.com