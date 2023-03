Dit zijn de beste nieuwe hotels van België

In Antwerpen werden gisterenavond de beste nieuwe hotels van ons land verkozen die in 2022 de deuren openden.

De prijsuitreiking gebeurde tijdens de tweede editie van de New Hotel Awards, een initiatief dat ontstond na corona om de hotelsector in België te steunen en een ode te brengen aan hoteliers die in moeilijke tijden toch iets nieuw uit de grond stampen.

De genomineerde hotels maakten kans op één van de zes awards in de categorieën Best New Hotel Design, Best New Hotel Restaurant, Best New Hotel Bar, Best Price Guarantee, Best New Sustainable Hotel en Best New Hotel Meeting & Events. Gasten konden op hun favoriet stemmen voor de publieksprijs.

De winnaars

Een vakkundige jury bezocht de afgelopen maanden alle genomineerde hotels en reikte uiteindelijk de prijzen uit aan:

Best New Hotel Design: Hotel Flora in Antwerpen

Hotel Flora

Best New Hotel Restaurant: Hotel Le Roannay in Francorchamps

Le Roannay

Best New Hotel Bar: Henry’s Bar van Botanic Sanctuary Antwerp in Antwerpen

Henry’s Bar in Botanic Sanctuary Antwerp

Best Price Guarantee: YUST Liège in Luik

Yust lobby

Best New Sustainable Hotel: Sapphire House Antwerp in Antwerpen

Sapphire House Antwerp

Best New Hotel Meeting & Events: Botanic Sanctuary Antwerp in Antwerpen

Botanic Sanctuary Antwerp lobby

De publieksprijs ging naar naar: Guesthouse De La Paix in Poperinge

Guesthoude De La Paix

‘Ook dit jaar waren we weer verrast over het niveau van de nieuw geopende hotels in België. Toewijding en liefde voor de branche zorgden ook voor de tweede editie voor een hoogstaande selectie. De hospitality sector in België heeft heel wat in haar mars’, zegt Rachel Persoon, juryvoorzitter en eigenares van Typhoon Hospitality, het marketing- en communicatiebureau dat het hele event organiseerde.