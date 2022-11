Diner en een dutje: 6 nieuwe foodieplekken met overnachting

Stel, je hebt iets te vieren. Een pensioen, promotie of bijzondere mijlpaal. Dan is het fijn om uit eten te gaan. Nóg leuker wordt het als je daarna kunt overnachten. Wij testten zes nieuwe plekken uit waar je kunt eten én blijven slapen, op maximaal drie uur rijden van Brussel.

Le Conteur in hotel Craves, Brussel

Het verhaal De bars Celtica en Bia Mara aan de overkant van de straat snakten naar een waardige buur op de Kiekenmarkt. Daar streek Le Conteur neer, met de ambitie om onmiddellijk op het hoogste niveau van de competitie mee te spelen. De inrichting van de zaak werd toevertrouwd aan de Israëlische ontwerper Saar Zafrir: mooie parketvloer, marmeren tafels, leren stoelen, fluwelen banken en witte tegels in de open keuken. Maken het plaatje af: een piano en een oud haveloos schilderij in de hal, een typemachine en fototoestellen aan een van de muren van de bar. Een visuele traktatie bij een heerlijke culinaire ervaring: een aanwinst in deze voetgangersvriendelijke wijk.

Hotel Craves, Brussel © GF

Op je bord Le Conteur serveert je een enkele reis naar het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. We reizen van Albanië naar Israël en proeven van aubergines uit het vuur, kruidige specerijen en gegrilde vlees- en visgerechten met artisjokpuree of pikante pompoen. Belangrijkste woord op het menu: delen. Van voorgerecht tot dessert eten we op het ritme van de gastronomische hapjes die de tafel omtoveren tot een explosie van kleuren en smaken. Sommige porties zouden wel wat meer evenredig mogen zijn met hun prijs. Wanneer de zaal volloopt, kan het lawaai van muziek en mensen wat overheersen, maar verder is deze oosterse escapade puur genieten: de broers Ronnie en Roi uit Tel Aviv zijn niet alleen goed in koken, maar hebben ook een glimlachend en beschikbaar team in de eetzaal.

Extra feestelijk Op de wijnkaart staan een paar Israëlische flessen die perfect bij het eten passen. En natuurlijk zijn de cocktails van de avontuurlijke soort, zoals de Garden Smash, de Malabiana of de Smoky Papa, waarin vaak verrassende ingrediënten zitten. De sfeer zit ook helemaal goed: de obers dansen en klappen in de handen bij het shotje dat aan alle klanten wordt aangeboden.

In je kamer Sinds enkele weken deelt Le Conteur het bed met Craves, een prachtig boetiekhotel op de bovenste verdiepingen. Het kreeg ook een kleurrijke make-over door de prestigieuze designstudio van Saar Zafrir en is trouw aan de geest van Le Conteur. Lees: chic en gezellig. Donkere muren, gedempt licht, bloemenaccenten gecombineerd met zorgvuldig geschikte vintage elementen, houten ventilators en fluweel als rode draad.

De volgende ochtend Na een opmerkelijk stille nacht (voor wie echt te gevoelig is voor de geluiden van de stad liggen er oordopjes op de nachtkastjes), schuiven we weer aan in Le Conteur voor een half-continentaal, half-oriëntaals ontbijt. Dan gaat het naar de kasseien van Brussel voor een ochtendwandeling: de perfecte gelegenheid om de hoofdstad te (her)ontdekken terwijl de metropool nog even verder dommelt. (Nicolas Balmet)

Tweepersoonskamer vanaf 132 euro per nacht (vanaf 157 euro inclusief ontbijt). Tapas om te delen tussen 2,5 en 25 euro per gerecht. le-conteur.com; craves-hotel.com

Gastrobar Franq in Hotel Franq, Antwerpen

Het verhaal Franq – de naam komt van Belgische frank en legt daarmee de link met het voormalige bankgebouw waarin het boetiekhotel werd ondergebracht – is niet nieuw. Het opende al in 2017 de deuren. En dat je er lekker kunt eten, is intussen ook al geweten: binnen het jaar wist chef Tim Meuleneire van voormalig sterrenrestaurant De Koopvaardij ook voor restaurant Franq een Michelinster binnen te rijven. Wel nieuw is Gastrobar Franq, die Christel Cabanier, de general manager die je misschien ook kent als oud-jurylid van het televisieprogramma Mijn Restaurant, dit najaar lanceerde. Daar kun je van een toegankelijkere en prijsvriendelijkere kaart genieten die eveneens door chef Meuleneire werd samengesteld. “Omdat alles niet altijd hoogdravend of onbereikbaar hoeft te zijn”, zegt Cabanier, die voor een nieuwe wind in het hotel zorgt.

Gastrobar Franq in Hotel Franq, Antwerpen © GF

Op je bord Manlief en ik startten, na een Negroni Bianco en een Lazy Red Cheeks als aperitief, met frisse Gillardeau-oesters gemarineerd met mango, tequila en chili. Ze worden in sneltempo gevolgd door gegratineerde mosselen met Funky Monk en krokante pralines van tomaat geserveerd op een bed van ijs. Bij dit gerecht draait het om een mondvol contrasten. Het koude gekaramelliseerde deeg verbergt een warme, lopende coulis die je daarom best in één hap eet. Verrassend en lekker, maar door hun verschillende grootte zijn de pralines niet altijd even elegant te eten. De aroma’s die daarna uit de pasta met truffelroomsaus rijzen, wijzen op een royale portie van de kostbare zwam: iedere hap smelt op de tong. Maar we zijn vooral benieuwd naar de caesar salad. Meuleneire serveert die als een knapperige salade bedekt met een dekentje van gerookt kippenwit dat hij met wilde bloemen bezaaide.

Extra feestelijk Gastrobar Franq is qua plek, kaart en bediening gemaakt om het ‘kleine’ te eren. Ideaal voor een ouder-kindmoment of avond onder vrienden, eerder dan romantisch met je lief een grote mijlpaal vieren. Wil je er toch iets groters van maken, dan kun je je laten verleiden door de mooie wijnkaart van het sterrenrestaurant – we dronken een Sandrone Nebbiolo d’Alba Valmaggiore uit 2016 – of je diner inplannen tijdens een van de nieuwe, mysterieuze speakeasy-avonden in het achterhuis van het hotel. Data worden bekendgemaakt op de socialemediakanalen van Franq.

Gastrobar Franq in Hotel Franq, Antwerpen © GF / LIESBET GOETSCHALCKX

In je kamer Het hotel is ondergebracht in een neoklassiek gebouw waarvan de hoge plafonds en dito ramen nog getuige zijn. De ruime kamers zijn luxueus en kosmopolitisch ingericht met een wat landelijke toets. En goed om te weten: de gerechten van Meuleneire kun je ook gewoon via roomservice bestellen.

De volgende ochtend Heb je het vernieuwde KMSKA nog niet bezocht? Na een korte ochtendwandeling van een twintigtal minuten sta je oog in oog met het werk van Rubens, Bruegel en Jordaens. (Amélie Rombauts)

Kamer voor twee personen vanaf 200 euro, diner 130 euro voor twee, dranken niet inbegrepen. hotelfranq.com

La Plume in hotel Madame Rêve, Parijs

Het verhaal In het voormalige negentiende-eeuwse postkantoor vlak bij het Louvre opende een jaar geleden hotel Madame Rêve de deuren, met prachtige kamers die een panoramisch uitzicht bieden over de daken van de stad. Dat uitzicht wordt nog beter op de derde verdieping, waar restaurant La Plume huist. Chef Benjamin Six, die het vak leerde bij de Japanse toprestaurants Zuma in Londen en Dubai, maakt er verrukkelijke Frans-Japanse gerechten klaar. Het beste zitje van de zaal is het tafeltje achteraan in de hoek, met zicht op de sfeervol verlichte Sint-Eustachiuskerk.

La Plume in hotel Madame Rêve, Parijs © GF / JEROME GALLAND

Op je bord De Japanse invloeden duiken meteen op op de cocktailkaart. Er zijn drankjes met umeshu of Japanse pruimenwijn, yuzu en matchathee. Ze zijn het perfecte opwarmertje voor het lekkers dat volgt. Als voorgerecht is dat sashimi van zeebaars met wasabi en gepekelde appel en een dressing die ons bijna doet huilen van geluk. Ook de rundertataki met zwarte truffel en ponzu is heerlijk zacht en smaakvol. Als hoofdgerecht volgt de signature dish van de chef: een hotpot, zeg maar een Japanse versie van risotto, met pittige bisque, shimeji-paddenstoel en kreeft. Een heerlijke combinatie, al is de nasmaak nogal peperig. In dit restaurant staat er bewust geen brood op tafel en dat appreciëren we. Gelukkig is er nog een dessertkaart om de mond te blussen, met gebak van de Parijse patissier Pierre Hermé.

Extra feestelijk Speciaal voor de eindejaarsfeesten bedacht de chef twee feestmenu’s met zijn meest verfijnde gerechten. Het kerstmenu (vier gangen) kost 125 euro, het nieuwjaarsmenu (zeven gangen) 300 euro, zonder drank. Het restaurant is ’s avonds duister en intiem verlicht. De clubmuziek mag van ons een tikje zachter, maar wie nog wil dansen, komt zo alvast in de stemming.

In je kamer Madame Rêve heeft haar naam niet gestolen. De kamers zijn werkelijk een droom en doen denken aan een luxueuze zolderkamer, met warme houten bekleding, sfeervolle verlichting en hoge ramen onder een schuin dak die een panoramisch uitzicht geven over de buurt. Links het topje van de Eiffeltoren, rechts de typische zinken daken van de lichtstad. Een fles rode wijn en een bordje macarons staan voor ons klaar in de gezellige zithoek. Meer Parijs dan dit wordt het niet. Het hotel beschikt ook over een sauna, massageaanbod en een uitgebreide, gratis fitnessruimte. Van april tot september is het trouwens heerlijk dineren of ontbijten in de daktuin van het pand, die sowieso een bezoekje waard is.

La Plume in hotel Madame Rêve, Parijs © GF / JEROME GALLAND

De volgende ochtend Vlakbij ligt het district Les Halles met onder meer het recent gerenoveerde La Bourse du Commerce. Een architecturale must-see, met indrukwekkende lichtkoepel en moderne cilindervormige zalen, waarin een gigantische kunstcollectie huist van miljardair en zakenman François Pinault, oprichter van de luxegroep Kering, die eigenaar is van Gucci en Saint Laurent. (Elke Lahousse)

Standaardkamer vanaf 420 euro voor twee personen. madamereve.com. Hoofdgerecht vanaf 27 euro. laplumeparis.com. Met de Thalys sta je vanuit Brussel in 1u20 in Parijs, tickets vanaf 29 euro. thalys.com

Luxebrunch in het Conservatorium Hotel, Amsterdam

Het verhaal Dit hotel is niet alleen spectaculair goed gelegen, recht tegenover het Rijksmuseum, vlak bij het Vondelpark, de P.C. Hooftstraat en het concertgebouw, maar oogt ook indrukwekkend. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit de 19de eeuw en voor het een luxehotel werd, was het de hoofdzetel van de Rijkspostspaarbank en later van het conservatorium. Het neogotische gebouw werd mooi gerestaureerd en de Milanese designer Piero Lissoni voorzag het van een hedendaagse look dankzij een indrukwekkend glazen binnenhof en 129 luxueuze kamers en suites.

Luxebrunch in het Conservatorium Hotel, Amsterdam © GF

Op je bord Het doel van dit tripje is culinair en dus schuiven we onze voeten ’s avonds onder tafel in het Aziatische restaurant Taiko, Japans voor ‘drum’. Het is gehuisvest in de voormalige percussieruimte van de muziekschool. De keuken wordt geleid door de Nederlandse chef Schilo van Coevorden. Op het menu staan authentieke Aziatische gerechten bereid met seizoensgebonden en lokale ingrediënten. Het vlees op de Japanse houtskoolgrill en de kabeljauw met saffraan, bessen en aubergine smaken verrukkelijk, het prijzige sushiassortiment stelt helaas teleur.

Extra feestelijk De volgende ochtend houden we het op een sober ontbijt. We besluiten in de voormiddag gebruik te maken van de Akasha Spa met ruime fitness, zwembad, jacuzzi, sauna en hamam. Kwestie van daarna zonder schuldgevoel te kunnen genieten van de nieuwe brunchformule op zondag. Die wordt van 12u30 tot 16u30 geserveerd in de Brasserie in het overdekte atrium. Je hebt dus aardig wat tijd om te genieten van de livemuziek, een aperitief en het uitgebreide menu. Dat bestaat uit een ruim assortiment aan hapjes (oesters, blini’s met gerookte zalm, champignonsoep, charcuterie…), een hoofdgerecht naar keuze met gepocheerde eitjes (Benedict, Florentine of Royale), een omelet met kreeft of een Sunday Roast, als afsluiter is er een dessertbuffet. Een mix van exquise hapjes en comfortfood, terwijl je ongegeneerd lang mag tafelen… Beter wordt een zondag niet.

Luxebrunch in het Conservatorium Hotel, Amsterdam © GF

In je kamer Wij logeerden in een Grand Junior Suite Duplex, een ruime zonovergoten kamer dankzij het gigantische raam met zicht op het Rijksmuseum. De decoratie – houten klompen en Delfts blauw servies tegen de muur – moet ons eraan herinneren dat we in Nederland zijn. De rest van de inrichting oogt luxueus en hedendaags internationaal met beigetinten en een ruime badkamer in travertinmarmer.

De volgende ochtend Iets te vieren volgend jaar? Begin dan alvast te sparen voor dit hotel en boek meteen je ticket voor de overzichtstentoonstelling van Johannes Vermeer in het Rijksmuseum, die loopt van 10 februari tot 4 juni. (Ruth Goossens)

Kamer voor twee personen vanaf 800 euro, brunch 75 euro per persoon. conservatoriumhotel.com

Met de Thalys sta je vanuit Brussel op 1u50 in Amsterdam, tickets vanaf 29 euro. thalys.com

Bonnie in hotel SO/Paris, Parijs

Het verhaal Zes jaar lang onderging de Morland-toren, het administratieve centrum van Parijs aan de oevers van de Seine, een veelbesproken totaalrenovatie. De betonnen toren, zestien verdiepingen hoog in de wijk Arsenal, steekt vandaag in een nieuwe jas en heet nu La Félicité. Het is een splinternieuwe zone, van veertigduizend vierkante kilometer, met daarin kantoren, een winkelcentrum, hostel, stadstuin en crèche, maar ook het gloednieuwe luxehotel SO/Paris met op de vijftiende verdieping restaurant Bonnie, een nieuw adres van de Paris Society, een onderneming in exclusieve hospitality-events. Aan je restauranttafeltje heb je een uitzicht van 360 graden over Parijs: van La Défense tot Centre Pompidou, van Montmartre tot het Panthéon. Het plafond van het restaurant is bovendien van spiegelglas, waardoor je de bootjes op de Seine gereflecteerd ziet boven je hoofd.

Bonnie in hotel SO/Paris, Parijs © GF / ROMAIN RICARD

Op je bord Hoe indrukwekkend het uitzicht en het moderne jarenzestiginterieur van restaurant Bonnie ook zijn, de menukaart is die van een chique bistro (steak met frieten, zalm met spinazie) en mist ambitie. De carpaccio van artisjok met een vitello tonnato-achtige crème is lekker verfrissend, maar de sashimi van zeebaars stelt teleur. Het hoofdgerecht, tarbot met champignons en wittewijnsaus, is wel smaakvol comfortfood. Het dessert nemen we mee naar de kamer. Cheesecake met frambozen in bed, terwijl de lichtjes flikkeren langs de Seine.

Extra feestelijk In het weekend gaat op de zestiende en hoogste verdieping de partyclub open, waar Frankrijks bekendste drankje rijkelijk vloeit: champagne. Hier waan je je in Studio 54 in New York, maar dan met zicht op de Eiffeltoren. Ontbijten doe je de dag nadien opnieuw bij restaurant Bonnie. Bij daglicht, met gezellige soulmuziek en een detoxsap, eitjes naar keuze, bordje fruit en uiteraard, des croissants, steelt het uitzicht weer helemaal de show.

In je kamer Zelfs de standaardkamers hebben in dit hotel een stevig prijskaartje. Ze hebben dan ook een magnifiek uitzicht over de stad en werden ingericht door RDAI, de interieurgroep die ook de Hermès-boetieks aankleedt. Dat betekent cognackleurige leren zetels en andere oranjekleurige accenten, glimmende badkamertegeltjes, sfeervolle dimbare verlichting. Over het hele hotel hangen kunstwerken van opkomende Franse namen. Het jonge en behulpzame hotelpersoneel toont je graag de weg naar het zwembad en de wellness, op de benedenverdieping.

De volgende ochtend Aan de check-outbalie zien we Novak Djokovic, die een tennisfinale te spelen heeft in Parijs. Dit soort hotel is SO/Paris dus, voor vips en celebrity’s. We steken de Seine over en wandelen Quartier Latin in, tijd om weer met de voetjes op de grond te komen. (Elke Lahousse)

Kamer voor twee personen vanaf 800 euro. soparis.com. Hoofdgerecht vanaf 34 euro. bonnie-restaurant.com

Met de Thalys sta je vanuit Brussel in 1u20 in Parijs, tickets vanaf 29 euro. thalys.com

Le Roannay, Spa

Het verhaal Na de opening van zijn eerste twee hotels in Malmedy en Stavelot, maakt de plaatselijke MY Hotel Group opnieuw indruk met Le Roannay, een echt instituut in de regio, dat na een facelift weer opengaat. Het interieur, getekend door het Luikse duo Twodesigners, oogt stoer dankzij de ruwe materialen, donkere tinten en retrofoto’s van de Grand Prix. In de keuken: een moderne en elegante benadering van het terroir door tweesterrenchef David Martin, die de dagelijkse leiding heeft over het team van de jonge topchef Mathieu Vande Velde. Het is onmogelijk om de leeftijd van het etablissement te raden als je door de pas gerenoveerde gangen stapt, maar Le Roannay wordt binnenkort honderd jaar oud. Een jubileum dat het in oude luister herstelde hotel-restaurant benadert met een duidelijke ambitie: sterren binnenhalen, zowel voor het hotel als het restaurant.

Le Roannay, Spa © GF

Op je bord Het is fascinerend om vanuit de lichte en luchtige eetzaal het stille en nauwgezette ballet te bewonderen dat zich afspeelt in de volledig open keuken van het restaurant. Vooral omdat elk bord, smaakvol gedresseerd, bijdraagt aan de show. Mathieu Vande Velde durft de culinaire codes te herschrijven, wat resulteert in verrukkelijke en verrassende gerechten. Sauzen die ‘als verf’ worden gepresenteerd zodat de gasten bij elke hap een smaakexplosie krijgen, orgaanvlees dat wordt omgevormd tot complexe bijgerechten of zelfs een salade met vinaigrette in plaats van de traditionele gedroogde vruchten bij de kazen, zorgen voor een welkome frisheid in de mond.

Extra feestelijk Het zou jammer zijn om niet te genieten van de even precieze als kostbare wijnkaart, minutieus samengesteld door sommelier Stéphanie Noel. Ze zorgde ook voor een selectie van alcoholische dranken om in de lounge naast het restaurant van te nippen. Een gezellige cocon waar je ook een aperitiefje kunt drinken voor je gaat eten.

In je kamer Ruim, smaakvol ingericht en met een adembenemend uitzicht op de omringende natuur: als het gastronomische aanbod van Le Roannay of de wellnessruimte niet zo veelbelovend was, zou je op je kamer willen blijven. Mathieu Vande Velde vertrouwde ons toe dat het team de stevigheid en het comfort van talloze matrassen heeft getest alvorens de Heilige Graal te vinden, en dat voel je.

Le Roannay, Spa © GF

De volgende ochtend Hier geen buffet, maar een à-la-cartemenu, geserveerd in de eetzaal of op de kamer, met traditionele zachtgekookte of gebakken eieren en meer gedurfde voorstellen, van wentelteefjes met truffel, over omelet met slagroom en kaviaar tot het signatuurgerecht, het Onsen-ei, een combinatie van gerookte forel, foreleitjes, miso-citroencroutons en aardappelcrème. (Kathleen Wuyard)

Kamer voor twee personen vanaf 185,50 euro, inclusief ontbijt. 75 euro per persoon voor het driegangenmenu La Découverte, wijnarrangement 10 euro per glas. roannay.be