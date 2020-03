De toeristische sector krijgt het hard te verduren tijdens de coronacrisis. Sommige landen weren alle toeristen, andere proberen in te schatten welke reizigers het grootste risico vormen. Ook Belgische toeristen worden geweerd.

Skigebieden sluiten, landen en streken doen de grenzen dicht, restaurants en bars mogen geen klanten ontvangen: de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hakken wereldwijd in op de toeristische sector. We sommen de landen op waar (Belgische) toeristen de komende weken niet naartoe kunnen reizen.

Turkije gaat tot 17 april vluchten uit België en acht andere landen weren. De andere landen zijn Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk en Zweden. Eerder schortte het land al vluchten op van en naar China, Iran, Irak, Italië en Zuid-Korea.

In Noorwegen krijgt iedere toerist die het land binnen wil de vraag terug naar huis te gaan. Wie dat niet doet, moet veertien dagen in quarantaine. De maatregel geldt ook voor Noren die buiten Scandinavië zijn geweest.

Ook Cyprus sluit voor twee weken zijn grenzen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft president Nicos Anastasiades vrijdag bekendgemaakt. De maatregel gaat vanaf 15 maart in. Het verbod sluit ook diplomaten en buitenlandse studenten uit. 'Buitenlanders kunnen (op het eiland) werken als ze de juiste vergunningen hebben', klinkt het. De president roept zijn landgenoten op om 'de groene lijn', de scheidingslijn die het eiland opdeelt in het Griekse Zuid-Cyprus en het Turkse Noord-Cyprus, niet over te steken. De scholen blijven gesloten tot zeker 10 april.

In Saoedi-Arabië heeft de regering zaterdag aangekondigd vanaf morgen (zondag 15 maart) alle internationale vluchten voor twee weken op te schorten in het kader van de bestrijding van het nieuwe coronavirus in het land waar 86 besmettingen zijn vastgesteld. Saoedi's die in het buitenland zijn en door de maatregel niet naar huis kunnen, of die bij terugkeer in quarantaine moeten, krijgen uitzonderlijk verlof, zo citeerde het officiële persbureau SPA het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder had het koninkrijk al "kleine" bedevaarten naar Mekka en Medina opgeschort.

Denemarken sluit zaterdagmiddag zijn grenzen. Dat heeft premier Mette Frederiksen gemeld. 'Alle toeristen en buitenlanders die niet kunnen bewijzen dat ze een belangrijke reden hebben om Denenmarken te bezoeken, zullen het land niet binnen mogen', zei ze. De grenscontroles zijn tot 13 april van kracht. De grens blijft open voor de levering van geneesmiddelen en voedsel, en de sluiting van de grenzen heeft geen betrekking op vrachtwagenchauffeurs. Het Deense leger zal worden gevraagd om te helpen bij de grenscontroles. Denemarken had eerder al de sluiting van de scholen en kinderdagverblijven aangekondigd. Minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod riep vrijdag ook al op om niet-essentiële reizen naar het buitenland uit te stellen.

In Polen werd vrijdag beslist om de grenzen te sluiten voor buitenlanders. Dat heeft premier Mateusz Morawiecki gemeld. Het internationaal trein- en vliegverkeer wordt bovendien opgeschort. De regering heeft ook beslist om alle Polen die uit het buitenland terugkeren twee weken in quarantaine te plaatsen. De maatregelen gaan in vanaf middernacht. De grenzen blijven wel open voor het goederenverkeer, en ook het binnenlands verkeer is niet getroffen. Ook blijven discotheken, casino's, bars en restaurants gesloten vanaf zaterdag, maar voedsel laten leveren blijft wel nog mogelijk. Tot slot worden alle bijeenkomsten van meer dan 50 mensen, waaronder ook kerkdiensten, verboden.

Iedereen die vanaf zondag Nieuw-Zeeland binnenkomt, moet veertien dagen in quarantaine. Dat heeft premier Jacinda Ardern aangekondigd. Voor wie van een van de eilanden van de Stille Oceaan komt, geldt de maatregel niet. De regering roept de Nieuw-Zeelanders op om niet-noodzakelijke overzeese reizen te vermijden om het risico te beperken dat Nieuw-Zeelanders het virus het land binnenbrengen. Cruiseschepen mogen tot 30 juni niet aanmeren in de havens. In Nieuw-Zeeland zijn tot nu toe zes gevallen van het coronavirus gemeld.

De Amerikaanse president Donald Trump wil geen Europeanen meer binnenlaten in de Verenigde Staten. De impact van het reisverbod dat Trump aankondigde, laat zich duidelijk voelen op Brussels Airport. Met de aankondiging van Delta Air Lines vrijdagavond dat het voor minstens dertig dagen alle vluchten naar het Europese vasteland stopzet, is bijna de helft geannuleerd van de 44 vluchten die elke week vanop de luchthaven opstijgen richting de Verenigde Staten. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta vliegt normaal vanop Brussels Airport dagelijks naar New York en vijf keer per week naar Atlanta, aldus de luchthaven. Ook Brussels Airlines kondigde al maatregelen aan. De maatschappij schrapt vanaf zaterdag haar dagelijkse vlucht van en naar New York. De vier vluchten per week naar Washington blijven behouden. De derde maatschappij die tussen Zaventem en de VS vliegt, het Amerikaanse United Airlines, liet eerder weten de dagelijkse verbindingen tussen Brussel en New York, Chicago en Washington vooralsnog te behouden. Tot 20 maart verandert er niets aan de verbindingen met Europa, zo deelde de maatschappij donderdag mee. Ook nadien verwacht ze te blijven vliegen op onder meer Brussels Airport, maar het is nog niet duidelijk aan welke frequentie dat zal zijn.

