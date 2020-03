Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het reisadvies opnieuw aangepast. Toeristen of studenten doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren, luidt het nu.

Afgelopen weekend raadde Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar het buitenland af. Nu krijgen mensen in het buitenland bovendien de raad om te bekijken of ze vroeger kunnen terugkeren. 'Het risico om geblokkeerd te raken wordt steeds groter', zegt woordvoerder Karl Lagatie. 'Meer en meer landen treffen immers verregaande maatregelen en luchtvaartmaatschappijen laten vliegtuigen aan de grond omdat er te veel passagiers afbellen.'

Toeristen of studenten die niet vervroegd terugkeren, moeten nagaan of ze bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven, klinkt het dinsdag. 'Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen.'

En verder: 'Indien u vaststelt dat de grenzen van het land waar u verblijft effectief gesloten zijn en zelfs reizen om thuis te geraken niet meer mogelijk zijn, dan kunnen wij u enkel adviseren om te blijven waar u bent. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen.' Buitenlandse Zaken roept alle reizigers nog eens op zich kenbaar te maken via Travellers online.

