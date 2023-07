De favoriete adressen van Sylvia Van Driessche: van een hotspot voor de Parisiennestijl tot ceviche in Lissabon

Deze zomer vragen we bekenden welke memorabele winkels, musea en horecazaken zij op hun reizen tegenkwamen. Deze week: schrijfster Sylvia Van Driessche, bekend van haar (jeugd)romans en de in januari gelanceerde webreeks ‘Liefdestips aan mezelf’.

Toscanini, Amsterdam

“Op reis zoek ik graag op welke restaurants locals aanbevelen, waardoor ik vaak op iets minder evidente, maar wel heel leuke plekken kom. Toscanini is volgens de velen de beste Italiaan van Amsterdam, maar lijkt aan de buitenkant eerder op een de ingang van een werkplaats. Binnen is de ruimte wel mooi aangekleed en eet je op witte tafellakens, al gaat het toch vooral om een gezellig buurtrestaurant waar je ook met de kinderen kan komen. Het eten was er superlekker en zoals de Italiaanse keuken zelf: verfijnd en puur, maar ook eenvoudig, zonder ingewikkeld gedoe, voor een al bij al betaalbare prijs. Denk eraan tijdig te reserveren.”

Lindengracht 75, Amsterdam. restauranttoscanini.nl

Rouje, Parijs

“In Parijs valt het me altijd op hoe goed vrouwen daar gekleed zijn. Ze lijken geen enkele moeite te doen, en toch lopen ze er piekfijn bij, zonder dat het te afgelikt wordt. Rouje is opgericht door Jeanne Damas, een bekende Franse it-girl, en belichaamt die typische Parisiennestijl helemaal. De collecties omvatten ook altijd veel vrouwelijke jurken waarmee je in één klap gekleed bent, wat ik zeker in de zomer wel gemakkelijk vind. Omdat ik goede ervaringen had met de webshop en de klantendienst ben ik nadien ook een kijkje gaan nemen in hun Parijse winkels. Ze liggen vlakbij Les Halles en de Marais, dus in winkel- en uitgaansbuurten waar vanalles te beleven valt.”

11 bis rue Bachaumont en 16 Rue de Turenne, Parijs. rouje.com



Relais de Venise, Londen

“Een klassieker dan klassieke Franse bistro in Londen kan heel fout zijn, maar dit van oorsprong Parijse restaurant komt er goed mee weg. Ik ontdekte het per toeval tijdens een citytrip met Jelle (De Beule, red.) en merkte dat ze slechts één menu aanbieden: een walnootsalade met een mosterdvinaigrette en dan steak met friet, wat ons op de laatste dag van onze reis – half bekaterd – goed uitkwam. Voor 29 pond vonden we het best goed, en het uniform van het personeel, de witte tafellakens en het interieur maakten het af. Bovendien zat Jennifer Saunders vlak naast ons te eten. De keten heeft naast twee Londense vestigingen ook bekende zaken in New York en Mexico, waardoor er wel wat volk op afkomt. Je kan er niet reserveren en een kwartier na openingstijd stond er al een gigantische rij, dus je gaat best op tijd.”

5 Throgmorton Street en 120 Marylebone Lane, Londen. relaisdevenise.com



Anthropologie, Londen

“Voor ik me op boeken toelegde, kwam ik als journalist veel in steden als New York en Londen, waar ik altijd deze conceptstore bezocht. Het is al lang niet meer de enige in zijn soort, maar het aanbod blijft wel heel breed, met zorgvuldig uitgezochte kleding, accessoires en beautyproducten. Zelf ben ik vooral een fan van de interieurafdeling, die zoals mijn eigen stijl heel eclectisch is. Ik heb er een missie van gemaakt om mijn huis zeker niet saai en grijs in te richten, en bij Anthropologie vind altijd wel een opvallende vaas of zoiets met veel kleuren en prints. De meubels en echte statement pieces zijn naar mijn gevoel aan de dure kant en heb ik nog niet gekocht, maar ik vind het ook prettig om daar gewoon rond te lopen en me te laten inspireren. De keten heeft vijf winkels in Londen, waarvan die in Regent Street de grootste is.”

58 Regent Street, Londen. anthropologie.com



Coincraft, Londen

Het British Museum heeft uiteraard een enorme collectie voorwerpen uit de klassieke oudheid, maar in plaats van de museumshop, ga ik veel liever naar de antiekzaak die er vlak tegenover zit. Ze is gespecialiseerd in zeldzame en bijzondere munten uit diverse periodes, maar ook Romeinse objecten zoals zegelringen, die soms verrassend betaalbaar zijn. Jelle is bij ons thuis de echte Romeinenfreak, maar ik moet zeggen dat ik dat zelf ook mooi ben gaan vinden. Bovendien blijft het toch wel bijzonder, zo’n juweel dat eeuwen geleden al aan iemand toebehoorde. Dan geef ik mijn geld liever aan zoiets dan een prul uit de museumshop.”

45 Great Russell Street, Londen. coincraft.com

A Cevicheria, Lissabon

“Zoals de naam al aangeeft, draait het in deze Peruviaanse zaak allemaal om ceviche: gemarineerde rauwe vis, maar dan op een heel creatieve manier bereid met Portugese, Aziatische en tropische invloeden. De chef heet Kiko en is door zijn boeken en deelname aan tv-programma’s redelijk bekend in Portugal. De zaak is niet zo groot en aanvaardt geen reservaties, dus staat er meestal een wachtrij op de stoep, maar dat is niet erg: er komen snel plaatsen vrij en ondertussen krijg je pisco sour te drinken. Binnen eet je aan een tafeltje of op een kruk aan de toog rond de open keuken. Het interieur is dankzij de Portugese tegels op de vloer en de metersbrede octopus aan het plafond heel fotogeniek, maar ook niet te posh – ik vond het hier vooral lekker en gezellig.”

Rua Dom Pedro V 129, Lissabon. acevicheria.pt

© Jeffrey Greenberg/Universal Images Group/Getty Images

Negombo, Lacco Ameno

“Ik ben overal waar ik ga verslingerd aan thermale baden, maar dit kuuroord op het eiland Ischia in de baai van Napels is echt van een ander niveau. Het eiland is een van Italië’s best bewaarde geheimen en dus nog niet helemaal overspoeld door toeristen. Door de vulkanische ondergrond is het echter bezaaid met warmwaterbronnen en thermale spa’s. Het voordeel van dit zalige complex is dat je er een hele dag kunt doorbrengen, en dan heb je wellicht nog niet alles gedaan. De thermale installaties liggen in een uitgestrekte en weelderige tuin en zijn allemaal heel verschillend, van een infinity pool en stoomgrotten tot baden met een wandelparcours. Het complex ligt in een rustige baai aan het strand, zodat je ook in de zee kunt zwemmen of uitblazen op een ligbed. Voor families met kinderen zijn er allerlei kortingen op de toegangsprijs (45 euro per persoon per dag, red.), dus vergeet je badkleding niet.”

Via San Montano, Lacco Ameno. negombo.it

Dream Downtown, New York

“In New York zit ik graag in een levendige buurt waar je niet meteen de metro in moet duiken om iets te zien. Dit moderne, mooi ingerichte hotel is daar ideaal voor: het ligt vlakbij het winkel- en foodcentrum Chelsea Market en het wandelpark The High Line, maar ook op loopafstand van Greenwich Village en Union Square. Bovendien hebben ze een zwembad waar je al ’s ochtends vroeg in kan, wat ik na een paar vroegwakkerervaringen in New York wel handig vind. De kamers zijn ook redelijk ruim voor New York en er is een panoramische rooftop lounge, die ik ’s avonds best gezellig vond. Een ander voordeel was dat ik gratis gebruik kon maken van een fiets. Een paar jaar geleden was dat nog gekkenwerk in New York, maar nu is de fietsinfrastructuur er op veel plekken beter dan in sommige van onze steden.”

355 West 16th Street, New York. dreamhotels.com