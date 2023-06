Muzikant Bent Van Looy tipt zijn favoriete vakantieadressen: van een bijzondere bistro tot de perfecte vintagewinkel

Deze zomer vragen we Bekende Vlamingen welke memorabele winkels, musea en horecazaken zij op hun reizen tegenkwamen. Deze week: muzikant Bent Van Looy, die na zijn bestseller over Parijs zopas ‘Mijn Amsterdam’ publiceerde.

Pension Homeland, Amsterdam

“Dit bijzondere hotel ontdekte ik toen ik op verkenning ging in het Marineterrein, een ommuurd, groen park op wandelafstand van het centrum. Het terrein was decennialang niet toegankelijk voor het publiek, tot het zeven, acht jaar geleden gedeeltelijk opengesteld werd. Naast enkele restaurants en een populair zwemdok met ligweiden vind je er dus ook dit hotel, in het voormalige slaapkwartier voor de kapiteinen van de zeemacht. Het is volledig ingericht in onvervalste jaren zestigstijl, van de vintage meubelen tot de pennen die aan de receptie liggen en het bestek aan het ontbijt. Het café-restaurant bevindt zich trouwens in de voormalige officiersmess en serveert bier van de eigen brouwerij van het hotel. Verder zit je echt aan het water, met uitzicht op het IJ en de torens van Amsterdam, en valt er genoeg te beleven en te zien om hier een hele dag rond te hangen. De toegankelijke prijzen zorgen voor een gevarieerd cliënteel dat van jonge gezinnen en muzikanten tot zakenreizigers gaat, en er is een beperkt aantal kajuitkamers, zodat soloreizigers niet voor twee hoeven te betalen.”

Kattenburgerstraat 5, Amsterdam. pensionhomeland.com

Tigris & Eufraat, Amsterdam

“Deze Syrische toko bestaat uit twee delen: een delicatessenwinkel voor Midden-Oosterse producten als bonen, noten, kruiden, dadelsiroop en huisgemaakte mezzes, en daarnaast een eenvoudige afhaalzaak die mogelijk het beste eten van heel Amsterdam biedt. Hun handelsmerk is hun authentieke Syrische falafel op platbrood, maar daarnaast is er ook lamsshoarma en kip met een fantastisch zachte looksaus. De prijzen schommelen rond de vier à zeven euro, en alles is van zo’n intense, geraffineerde smaak dat ik er bij mijn eerste bezoek echt even van moest bekomen. Lange TikTok-rijen blijven je gelukkig bespaard, dit is vooral een populaire buurtzaak.”

Javastraat 20H, Amsterdam. tigriseneufraat.nl

Le Vif, Parijs

“Het zestiende arrondissement van Parijs was lange tijd een classy plek voor gezinnen die op zoek waren naar rust, maar telt ondertussen toch enkele interessante hotspots op modegebied. Een van mijn favorieten hier is Le Vif, het mekka voor Amerikaanse vintagekleding en dus ook de Franse Serge Gainsbourg-look uit de jaren zestig en zestig. Zo kocht ik er al originele, nooit gedragen Amerikaanse legerbroeken uit de jaren veertig, en een hemd van Brooks Brothers dat precies op de juiste manier versleten was. De prijzen zijn niet goedkoop, maar alles is net zoals in een chique boetiek extreem goed geselecteerd en keurig gerangschikt, zodat je snel je weg vindt.”

101 Rue Boileau, Parijs. levifparis.com

Aux Deux Amis, Parijs

“Deze bistro ontdekte ik op een avond met vrienden toen ik van 2005 tot 2015 in Parijs woonde, en is een van de plekken waar ik het gelukkigst ben op de hele wereld. De zaak was oorspronkelijk een buurtcafé en draagt daarvan nog steeds de onvervalste jaren vijftigstijl, met neonlampen en muren die niet perfect gepatineerd zijn door een interieurontwerper, maar door de tijd. Je eet wat de pot schaft: een eenvoudig, seizoensgebonden voor- en hoofdgerecht, bereid door een Japanse chef die Franser dan Frans kookt, voor een betaalbare prijs. Op de drankenkaart prijken natuurwijnen, iets waar Aux Deux Amis in Parijs een voorloper mee was.”

45 Rue Oberkampf, Parijs. @auxdeuxamis

Drake’s, Londen

“Dit Britse mannenlabel begon in 1977 met sjaals en dassen die al gauw hun weg vonden naar grootwarenhuizen over de hele wereld, maar biedt ondertussen zowat alles dat bij de Engelse garderobe en een relaxte, elegante look hoort. Drake’s maakt in tegenstelling tot zijn buren op Savile Row geen maatwerkpakken, maar is door zijn geschiedenis en esthetiek dus wel perfect op zijn plaats hier. Voor het geval de echte kleermakers in de straat wat intimiderend overkomen: bij Drake’s is drempelvrees of verstand van kleding nergens voor nodig.”

9 Savile Row, Londen. drakes.com

Bar Ninja, Stockholm

“Niek Meul speelde lange tijd bij Das Pop, maar woont ondertussen al jaren in Stockholm, waar hij deze avontuurlijke wijnbar runt. De zaak heeft mee voor de doorbraak van natuurwijnen gezorgd in Stockholm, maar omdat Niek ook een geweldige chef is, laat hij er de Zweden ook kennismaken met Belgische klassiekers zoals vol-au-vent en, sinds kort, de echte martino, waarvoor hij meer dan een half jaar op zoek was naar een sandwich die precies de juiste luchtigheid had. Het interieur is naar lokale normen ongewoon ruw en onafgewerkt, maar trekt juist daarom de beau monde van Stockholm aan.”

Katarina Bangata 29, Stockholm. @ninja_bar_

Kronenhalle, Zürich

“Mijn vrouw Martena is van Zwitserse afkomst, we hebben heel wat vrienden in Zürich wonen en gaan er jaarlijks met het gezin voor langere tijd naartoe – voor mij is de stad dus een beetje mijn tweede thuis. Dit legendarische instituut uit 1924 is niet meteen een plek om met jonge kinderen uit eten te gaan en zelfs niet het beste restaurant van Zürich, maar qua interieur en sfeer een belevenis op zich. Porseleinen servies op perfect gesteven witte tafellakens, opgepoetste kristallen glazen, obers in uniform, het traditionele interieur met schilderijen van Marc Chagall en andere meesters: hier voel je echt het gewicht van de oude Zürichse bourgeoisie. De keuken is heel klassiek met gerechten zoals een schnitzel, gebraad en forel en allesbehalve goedkoop, maar je kan de sfeer ook opsnuiven met een drankje in de bar, een al even gesofisticeerde bedoening met een interieur van mahonie, groene lederen zitbanken en lichtarmaturen van Diego Giacometti.”

Rämistrasse 4, Zürich. kronenhalle.com

NY Pizza Suprema, New York

“Ook deze onopvallende, in 1964 geopende zaak is een echt instituut. Ik moest een twintigtal jaar geleden vaak in de stad zijn en was toen geobsedeerd door het vinden van de beste pizza slice. Op aanraden van een New Yorker ben ik in de schaduw van het grootste postkantoor van Manhattan dan uiteindelijk bij NY Pizza Suprema beland. De bodem van de New Yorkse pizza is tegelijk stevig en krokant – naar verluidt door het water dat uit de leidingen stroomt – en hier is het samenspel van die knapperige bodem, de kaas erop en het bloedhete tomatensap daaronder gewoon perfect. Ik heb ondertussen zowat alle variëteiten op de kaart geprobeerd, maar de aanrader en de meest verkochte hier blijft de originele cheese slice.”

413 8th Avenue, New York. nypizzasuprema.com

Grand Hyatt, Hong Kong

“Dit luxueuze vijfsterrenhotel in een glazen torencomplex ligt aan de oever van Hong Kong Island en is zowat meest spectaculaire hotel waarin ik al verbleef. Dan denk ik niet alleen aan de moderne architectuur, de grote marmeren lobby en de gebruikte materialen in de minimalistisch vormgegeven kamers, maar ook aan het uitzicht. Door de grote ramen in de kamers en vanuit het 50-meter zwembad op de elfde verdieping zie je immers de hele baai van Hong Kong en de Victoria Harbour aan de overkant. De miljoenenstad is nooit ver weg, en toch straalt het hotel zelf een enorme rust uit. Het is met elf restaurants en bars en 542 kamers een stad op zich, maar dat merk je op geen moment. De met hout afgewerkte interieurs voelen warm aan, terwijl de service me soms de indruk gaf dat ik de enige gast was – ‘would you like another drink, mister Van Looy?’” (lacht).

1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. hyatt.com

© Yaou Tcing Hoernld

Tsutaya Daikanyama, Tokyo

“Daikanyama is ondanks verschillende chique boetieks een eerder rustige wijk, maar deze gigantische, tot ’s avonds laat geopende boekenwinkel is een bestemming op zich. Verspreid over drie onderling verbonden gebouwen met verschillende verdiepingen vind je er echt alles: Engelse vertalingen van Japanse literatuur, kook- en reisboeken en poëzie, maar ook originele brochures uit de jaren veertig over een bepaald type Mercedes bijvoorbeeld of Omega-horloges. Dankzij de extreem fijnzinnige selectie en het deskundige tweetalige personeel vinden de allergrootste nerds ter wereld hier hun gading. Er zijn leeshoeken, een restaurant waar ik de beste pasta buiten Italië proefde, een cocktaillounge met lederen fauteuils en live piano-muziek en een terras met een café – genoeg om hier minstens een halve dag door te brengen.”

Daikanyama T-Site, 16-15 Sarugakucho, Shibuya City, Tokyo. store.tsite.jp/daikanyama/

© Wpcpey