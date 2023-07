Galeriste Sofie Van de Velde tipt haar favoriete vakantieadressen: van een restaurant in het groen tot een paradijselijke beach bar

Deze zomer vragen we bekenden welke memorabele winkels, musea en horecazaken zij op hun reizen tegenkwamen. Deze week: galeriste en Stukken van Mensen-experte Sofie Van de Velde.

Kröller-Müller Museum, Otterlo

“In dit Nederlandse museum voor moderne en hedendaagse kunst in het Nationaal Park De Hoge Veluwe ben ik altijd een beetje op vakantie. Het museum is een ontwerp van Henry Van de Velde, maar is in België niet zo bekend. Dat is jammer, want het heeft een ongelofelijke collectie schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh, naast werken van onder meer Piet Mondriaan, Pablo Picasso, James Ensor, Claude Monet en Auguste Renoir. Bovendien is de indrukwekkende beeldentuin naast het museum een van de grootste in zijn soort in Europa. De groene omgeving is zo rustig en uitgestrekt dat alle stress er meteen van je afglijdt – ideale omstandigheden dus om kunst te ontdekken.

Houtkampweg 6, Otterlo. krollermuller.nl

Een ontwerp van Jean Dubuffet in de beeldentuin van het Kroller-Müller Museum. © Marjon Gemmeke

The Hoxton, Amsterdam

“Bij de keuze van een plek om te overnachten vind ik het altijd prettig om te weten dat het hotel je niet alleen een uitvalsbasis biedt, maar dat je er ook terecht kan om te eten of een zakelijke meeting te organiseren. Zeker op korte werktrips bespaart dat me een hoop zoekwerk en geregel. In Amsterdam slaap ik dan ook graag in The Hoxton, een levendig open-house hotel waar ook locals en toevallige bezoekers welkom zijn om iets te eten en te drinken. De kamers zijn niet groot, maar warm en gezellig ingericht, en ook de centrale ligging bij de Negen Straatjes met leuke winkels en horecazaken is een pluspunt.”

Herengracht 255, Amsterdam. thehoxton.com/amsterdam

Musée Tinguely, Bazel

“Ik bezoek jaarlijks Art Basel, een kunstbeurs waar ik vorig jaar zelf standhouder was, en daarbij ga ik graag naar dit museum op de rechteroever van de Rijn. Het werd ontworpen door Mario Botta en is helemaal gewijd aan de kinetische sculpturen en installaties van de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely. Vooral de donkere ruimte met bewegende restanten van het huis van oorlogsbeul Josef Mengele is heel aangrijpend en om nooit meer te vergeten. Bij warm weer is het museum ook de ideale plek om jezelf te verfrissen in de Rijn en om – zoals veel locals en beursbezoekers doen – de rivier af te varen op een Wickelfisch, een waterdichte tas waarin je je outfit en spullen kunt steken en tegelijk ook een waterkussen. Je kunt de tas zowel in het toerismekantoor en op de oever als online kopen, en onderweg kan je halt houden in een van de vele barretjes aan de waterkant.”

Paul Sacher-Anlage 2, Basel. tinguely.ch

© Daniel Spehr

Christian Wijnants, Berlijn

“België barst van het modetalent en onze ontwerpers en labels zijn ook heel divers – kleding koop ik dus zelden in het buitenland. Toch kijk ik graag welke selectie winkels in andere steden maken van onze ontwerpers. Dries Van Noten in pakweg Le Bon Marché in Parijs of Harvey Nichols in Londen: dat is niet hetzelfde. Een recente opening die ik wel graag vermeld, is de tweede winkel van Christian Wijnants in Berlijn. Ik hou enorm van zijn stoffen, coupes en kleurgebruik, maar ik apprecieer ook dat hij altijd aan broeken denkt. Ik fiets veel en moet vaak met grote stukken sleuren – voor mij is een comfortabele broek dus wel handig. Verder bewonder ik zijn durf. In deze tijden een grote buitenlandse winkel openen, dat is best dapper.”

Potsdamer Strasse 91, Berlijn. christianwijnants.com

© Thomas Mayer

The Square, Berlijn

“Toen ik in Berlijn samenwerkte met galerie Plan B ontdekte ik er toevallig deze toonaangevende concept store, die zowel in West- als Oost-Berlijn een vestiging heeft, elk met zijn eigen look en feel. Een van de oprichters komt uit een familie van kunstenaars, verzamelaars en kunsthistorici, wat je ook voelt in het interieur – een kruising van een winkel, een galerie en een upscale appartement – en het zorgvuldig gecureerde aanbod. Je vindt er mode van gevestigde en opkomende merken, maar ook een mooie selectie boeken, design, interieurobjecten en kunst. Het filiaal in West-Berlijn voelt wat ruwer aan en is daarom mijn favoriet, maar beide zijn leuke plekken om in rond te dwalen en je ogen de kost te geven, ook als je niet meteen iets wilt kopen.”

Französische Strasse 40 en Schlüterstrasse 45, Berlijn. thesquareberlin.com

La Chassagnette, Arles

“Deze zaak in de Camargue was het eerste organische restaurant in Frankrijk dat een Michelinster ontving. Alles wat je eet, komt ofwel uit de moestuin die je vrij kunt bezoeken en meer dan tweehonderd soorten groeten, fruit, kruiden en specerijen telt, ofwel van de boerderijen rond het terrein. Voor gasten die graag een stukje vlees of vis eten, is er een aangepast menu, maar voor mij is de aanrader hier het vegetarische menu. Dat is zo smaakvol dat je gewoon vergeet dat je vegetarisch eet. Zelf herinner ik me tot op vandaag precies de volle smaak van de tomaat die ik er proefde, en de weelderige groene setting in openlucht maakt je geluksgevoel compleet.”

Mas de la Chassagnette Chemin du Sambuc, Arles. chassagnette.fr

Bar Cock, Madrid

“Als ik een bijzonder adres ontdek, is dat meestal omdat ik ergens moet zijn voor een kunstbeurs of een werkafspraak. Het is ook op die manier dat ik deze iconische cocktailbar om de hoek van Gran Vía leerde kennen. Het interieur met houten muurpanelen en leren zitbanken is nauwelijks veranderd sinds 1921 en er zijn in de loop der jaren een hoop bekende kunstenaars, schrijvers en acteurs gepasseerd, maar het is geen zaak waar alleen toeristen de geschiedenis komen opsnuiven. Alles draait om de uitgebreide kaart met cocktails en sterke dranken en de levendige sfeer, verwacht voor de rest dus geen franjes. Toen ik er na een lange beursdag belandde zonder gegeten te hebben en om iets om te knabbelen vroeg, volgde eerst een abrupte ‘doen we niet’. Na wat aandringen haalde de ober toch wat nootjes, maar die wilde hij me alleen maar onder een witte serviette geven (lacht).”

Calle de la Reina 16, Madrid. cargocollective.com/barcock

Algas L’andragó, Moraira

“Ik droom ervan om een residentieplek te openen voor kunstenaars en ging daarvoor in de Paasvakantie alvast locaties zoeken aan de Costa Blanca. Als fervent loopster ontdekte ik er op een ochtend deze paradijselijke beach bar op het strand van Moraira. De bar zelf stelt niet veel voor en ook de eetkaart met sandwiches en tostis is basic, maar de locatie met palmbomen, rieten parasols en het zeezicht is gewoon paradijselijk – zeker als je vroeg op de ochtend of bij zonsondergang gaat. De koffie kost slechts twee euro, en hij smaakt er eens zo goed.”

Carretera Moraira a Calpe, Km. 1,9, Moraira. algasmoraira.com

Los Enamorados, Ibiza

“Hotels en restaurants in Ibiza zijn vaak hip en chic, maar dit boetiekhotel met eigen restaurant en strandbar in de haven van Portinatx is heel informeel en laid-back. Het wordt gerund door een Nederlands-Frans koppel dat veel gereisd heeft en met zijn vondsten een eclectisch interieur samenstelde, waardoor de plek heel bohémien aanvoelt. Dezelfde stijl wordt doorgetrokken in de eigen concept store van Los Enamorados, een bazaar met onder meer interieurspullen, juwelen, kleding en accessoires. Het restaurant focust op de vangst van de dag en lokale producten en vormt een gezellig, haast magisch kader om een maaltijd te delen met vrienden en van de zonsondergang te genieten. Ook alle kamers kijken uit op zee, wat handig is als je de kinderen wat ruimte wilt geven en ondertussen toch een oogje in het zeil houden.”

Calle de Portinatx 103, Portinatx. losenamoradosibiza.com

Hauser & Wirth, Los Angeles

“Deze wereldwijd vertakte megagalerie focust op de nalatenschappen van Europese en Amerikaanse kunstenaars van de vorige eeuw en haalt ook heel wat inkomsten uit vastgoed en restaurants, maar illustreert in downtown Los Angeles dat kunst een enorme katalysator kan zijn voor een wijk. Sinds Hauser & Wirth zich er in 2016 vestigde, heeft de buurt errond immers heel wat nieuwe handelszaken en bewoners aangetrokken. Het filiaal zelf functioneert trouwens meer als een buurtcentrum dan als een galerie pur sang. Rond een centrale binnenplaats zijn er verschillende tentoonstellingsruimten, maar ook restaurant, een fantastische kunstboekhandel en een tuin met murals, waardoor de plek een heel gevarieerd publiek samenbrengt.”

901 East 3rd Street, Los Angeles. hauserwirth.com